印尼主权财富基金INA调整投资组合，目标瞄准人工智能与先进制造业

新任首席执行官Oki Ramadhana表示，该计划旨在减少对传统基础设施资产的依赖。

印尼投资局首席执行官Oki Ramadhana表示，该基金已将先进材料与制造业产业群确定为新的优先投资领域。 图片来源：印尼投资局

【雅加达讯】印尼主权财富基金——印尼投资局（INA），正在从基础设施领域进行多元化投资，拓展至先进制造业、人工智能及数据中心，以支持总统Prabowo Subianto的工业化发展战略。

INA新任首席执行官Oki Ramadhana于周三（7月1日）表示，该基金已将先进材料与制造业产业群确定为一个新的优先投资领域，与交通与物流、数字基础设施与人工智能、绿色能源以及医疗保健并列。

这一战略标志着INA投资重心的转变，旨在抓住高附加值产业中的机遇，这与政府推动印尼从出口原材料转向发展下游制造业产业群的政策相符。

““过去，印尼过于依赖原材料出口。现在的目标是建立能生产更高附加值产品的国内产业。”” Oki Ramadhana，印尼投资局首席执行官

交通与物流仍是INA最大的投资领域，占其累计投资组合的44%，而数字基础设施与人工智能领域则占29.6%。

Ramadhana表示，INA计划通过增加对新兴优先领域的投资，使其投资组合随时间推移更趋均衡，从而减少对传统基础设施资产的依赖。

“过去，印尼过于依赖原材料出口。现在的目标是建立能生产更高附加值产品的国内产业，”Ramadhana在雅加达的一场媒体吹风会上说道。

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INA表示，其正在进行跨资产类别的多元化投资，增加对私募股权、混合资本解决方案、房地产和间接投资结构的配置，以提高风险调整后回报，同时拓宽获取全球投资机会的渠道。

该基金已获得来自15个国家40个战略合作伙伴约250亿美元的投资承诺，其中包括主权财富基金、养老基金、保险公司、资产管理公司和私募股权公司。

Ramadhana解释说，INA正在重新平衡其投资组合，“因为投资者不能仅依赖单一资产类别或某个行业”。他补充说：“因此，我们致力于进行有纪律、高质量的投资，以实现可持续的长期回报。”

印尼正在加大力度发展国内加工业，特别是在电池材料和电动汽车供应链方面。 图片来源：路透社

此举正值印尼在总统Prabowo Subianto的经济议程下，加速发展国内加工业，尤其是在电池材料和电动汽车供应链领域。

INA还扩大了其在先进材料领域的投资，包括在Kendal投资一个价值75万亿印尼盾（约合47亿美元）的磷酸铁锂（LFP）正极材料制造平台，据称，该平台将成为中国以外全球最大的平台之一。

该设施预计在2025年达到年产3万吨的能力，并计划在未来两年内进一步扩建，以支持印尼成为全球电池制造中心的雄心。

在数字领域，INA已投资于电信塔、光纤网络和支持人工智能基础设施发展的超大规模数据中心。

其投资包括对Mitratel的投资，Mitratel是东南亚最大的电信塔运营商之一，在印尼拥有超过4万座电信塔、逾5.7万公里的光纤网络和一个超大规模数据中心平台。

该基金还通过与总部位于新加坡的超大规模数据中心平台DayOne的合伙业务，投资了位于巴淡岛农萨数码工业园的超大规模数据中心。

随着对云和人工智能基础设施的需求加速增长，此举支持了印尼最大数据中心园区之一的建设。

INA于2021在前总统Joko Widodo任内成立。

自成立以来，该主权财富基金已投入33.3万亿印尼盾的自有资本，并从投资伙伴处筹集了41.2万亿印尼盾，总投资额达到74.5万亿印尼盾。

其管理的资产规模达196万亿印尼盾，几乎是其开始运营时的两倍。

当被问及INA将如何与印尼另一家主权财富基金Danantara合作时，Ramadhana消除了外界对两家机构职能重叠的担忧，他表示，这两家机构将作为支持国家经济增长的投资伙伴，互为补充。

“INA和Danantara将继续共存，”他指出。“这两个主权财富基金都是印尼经济增长的催化剂。”

Ramadhana补充说，两家基金将继续在印尼及海外寻求投资机会，为国家创造效益。

然而，他指出，INA与Danantara有所不同，因为法律要求INA必须与合作伙伴共同投资。“INA的每一项投资都必须有联合投资伙伴进入印尼。”