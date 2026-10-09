马来西亚2027年财政预算案：选举诉求与投资考验

工资上涨和税务扣除带来短期利益，但投资者更关注生产力和财政纪律

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[吉隆坡] 马来西亚的2027年财政预算案为选民提供了更高的收入和税务扣除，但留给投资者一个更棘手的问题——政府是否有能力在提高生产力、收窄财政赤字的同时，为其具有政治吸引力的承诺提供资金。

首相 Anwar Ibrahim 于周五（10月9日）公布了一项总值5100亿令吉（约合1248亿美元）的支出计划，其中包括4598亿令吉的联邦开支，以及通过政府关联实体调动的502亿令吉。

政府的目标是，到2027年将财政赤字占国内生产总值的比例降至3.3%，低于今年的3.6%。

然而，以令吉计算的赤字规模仅减少了10亿令吉至775亿令吉，这表明财政整顿将主要依赖经济增长，而非大幅削减开支。

市场观察人士表示，该预算案结合了直接的家庭福利、商业税收减免和基础设施承诺，在提供选举吸引力的同时，也推出了旨在增强马来西亚生产能力的措施。

经济学家 Yeah Kim Leng 表示，2027年财政预算案为 Anwar 提前举行大选提供了“跑道”，他指出，预算案中提供的现金援助和中等收入税务扣除带来了显而易见的好处。

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现金援助计划的拨款将从150亿令吉增至160亿令吉，而个人基本所得税税务扣除额将从9000令吉提高到12000令吉。部分中等收入所得税率也将下调。

至关重要的是，月度最低工资将于2027年6月跃升17.6%至2000令吉，不过年销售额低于5000万令吉的微型、中小型企业（MSMEs）可豁免遵守该规定。

然而，Yeah 警告说，只有在技能发展和创新的支持下，家庭收入的增长才能持续。

他说：“如果没有实质性的生产力提升，工资上涨的成果可能会被更高的物价所吞噬，导致实际购买力保持不变。”

为了缓冲这一过渡，预算案将资金引向技术技能项目、产业培训以及中小型企业的技术升级。

马来西亚渣打银行（Standard Chartered Malaysia）临时首席执行官 Mushahid Syed 强调，劳动力能力对于向价值链上游移动至关重要。

他说：“马来西亚吸引优质投资并进一步提升其在全球价值链中地位的能力，将日益取决于其劳动力的深度、适应性和技术成熟度。”

企业面临的压力

对于小型雇主而言，豁免支付更高的最低工资所能提供的保护可能不如表面上看起来那么多。

南柔佛中小型企业公会顾问兼创会会长 Teh Kee Sin 警告说，对工人的竞争可能会迫使小企业匹配大雇主的薪酬水平。

他问道：“当大公司被要求支付2000令吉时，谁还会愿意为小公司工作呢？”

尽管如此，Teh 仍对针对中小型企业的减税措施表示欢迎，认为这是提高区域竞争力的一步。

拟议的税率是：首15万令吉的征税收入税率为14%，超过15万令吉至60万令吉的部分税率为16%。政府估计，符合条件的企业最多可节省6000令吉。

制造业产业群的销售税务扣除和延长的资本津贴也有助于公司投资设备和技术。这些措施能否抵消增加的成本，将取决于公司的盈利能力、资格以及提高产量的能力。

Bank Muamalat 首席经济学家 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 形容这份预算案务实，在财政纪律与支持家庭和企业之间取得了平衡。

他强调了增加的现金转移、减税和信贷担保，这些措施旨在保障中小型企业获得融资的渠道。

PwC Malaysia 的税务合伙人 Lavindran Sandragasu 对工资上涨的评估则不那么悲观，他认为企业可以通过培训、提高劳动效率和自动化来应对。

“总的来说，我认为涨薪的影响应该是微乎其微的。”

他表示，市场竞争可能会限制公司将成本转嫁给消费者的能力，而针对 MSME 的豁免规定将为小型雇主提供缓冲。

他补充说，能源价格和供应链中断是影响商业决策的其他重要因素。

这些不同的评估凸显了工资改革带来的不均衡影响：大公司可能有更强的能力实现自动化，而小公司在没有同等资源的情况下，可能仍面临招聘压力。

财政信誉

PwC 的 Lavindran 指出，马来西亚的投资吸引力不仅在于税收激励，更在于财政整顿和稳定性，这使得企业更愿意进行投资。

然而，财政数据凸显了潜在的制约因素。行政开支占联邦预算的82%，达3768.4亿令吉，而发展开支仅增长2.5%至830亿令吉。

津贴和社会援助将保持在727亿令吉的高位。债务偿还支出将增至610.1亿令吉，占行政开支的16.2%。

能源成本的飙升使今年的燃料津贴从预算的150亿令吉扩大到400亿令吉，从而推高了2026年的赤字。

Malaysian Rating Corporation 集团首席执行官 Arshad Mohamed Ismail 表示，2027年的赤字目标强化了政府对财政整顿的承诺。但投资成果将取决于支出的有效性。

他说：“因此，重点不应仅仅放在拨款的规模上，还应关注支出的质量和效益，以及其产生长期经济回报的能力。”

竞争力的考验

对于区域投资者而言，马来西亚的基础设施承诺是对其竞争力的一次直接考验。

为支持高科技增长，2027年预算案将绿色税收激励措施延长至2030年。预算案还将拨出150亿令吉用于电网升级，并设立一个由国库控股 (Khazanah) 和投资槟城 (InvestPenang) 共同管理的1亿令吉基金，用于支持半导体初创企业。

继2025年批准了4311亿令吉的投资后，预计2027年私人和公共投资将分别增长7.1%和6.8%。

Turner & Townsend 马来西亚区域总监 Leo Leow 强调，主要障碍仍在于将资本流入转化为执行良好的项目。

他表示，主要驱动力包括跨境走廊，如柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）——该特区在2025年至2026年6月期间获得了1320亿令吉的投资——以及沙巴-砂拉越-加里曼丹走廊。这两者都在扩大对工业房地产、物流、数字网络和能源的需求。

首相 Anwar 在其预算案演讲中表示，他和新加坡总理 Lawrence Wong 将于今年晚些时候发布正式的 JS-SEZ 总体规划。

Leow 表示，以新列车组和新山-新加坡捷运系统（RTS）连线生态系统的启用为基础的交通互联互通，将进一步加强区域贸易。