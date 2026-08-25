Chan Chun Sing：新越战略对话将成为下一代领导人建立联系的“持久平台”

越南共产党中央书记处常务书记 Tran Cam Tu 共同主持首次会议

【新加坡】新加坡-越南战略对话将是一个前瞻性平台，旨在就新出现的挑战进行坦诚的双边对话，并为两国下一代领导人建立关系。

新加坡公共服务统筹部长 Chan Chun Sing 在星期二（8月25日）表示：“我们两国都认识到，在一个日益不确定的世界中，长期的成功取决于区域的稳定与合作、有能力的政府、对技术和创新的良好投资，以及一个有凝聚力的社会。”

他补充说，希望这次的首次对话能“发展成为一个持久的平台”。

Chan 同时也是主管公共服务的部长和国防部长，他是在汇集了两国政治及高级官员的活动上发表上述讲话。

会议在新加坡康莱德酒店（Conrad Singapore Marina Bay）举行，由新加坡公共服务署和越南外交部联合举办。

Chan 是此次对话的联合主席，另一位联合主席是越南共产党（CPV）中央书记处常务书记 Tran Cam Tu。

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培养人才

Chan 指出，领导力发展是新加坡和越南可以深化交流的一个具体领域。

部长表示，尽管两国的人事制度和国情自然不同，但比较两国如何选拔和培养领导人，以及让官员参与对方的领导力项目，都具有价值。

在对话期间，两国的外交部续签了关于越南共产党进行考察访问的协议。

Chan 指出，新加坡有意将领导力作为一项国家战略能力进行投资，因为新加坡认为，政府的素质和能力将日益成为区分成功国家的标准。

他说：“政策的连贯性、监管的有效性以及公共服务的质量对经济竞争力至关重要。”

“企业在决定在哪里进行长期投资和建设时，会考虑这些因素。”

技术合作

部长补充说，企业也需要信心和有利的环境来进行试验、采用新技术、提高生产力并创造新的增长来源。

因此，领导人也必须了解技术，这一点至关重要。

他说：“领导者不需要成为技术专家，但他们需要有足够的技术理解和判断力，以便：识别机遇；理解风险和权衡；提出正确的问题；并就如何部署技术做出明智的决策。”

因此，政府扮演的角色包括通过在整个公共服务领域建立这种能力来引领数码转型，并通过发展共同方法和增强互操作性来整合数码经济。

人民行动党（PAP）也根据今年5月早些时候签署的一份谅解备忘录，接待了 Tu 及其代表团。

根据该协议，人民行动党和越南共产党将加强交流与协调，尤其是在区域和国际多边政党论坛上。

新加坡执政党在星期一表示，访问期间，Tu 会见了人民行动党主席 Desmond Lee。他们“重申了两党之间的长期关系（并）就政党组织交换了见解”。

Tu 也拜会了兼任人民行动党秘书长的总理 Lawrence Wong。Chan 则是该党的助理秘书长。

双边关系

两国双边关系于2025年3月提升为最高级别的全面战略伙伴关系——这是新加坡与亚细安成员国之间的首例。两国关系最初于2013年9月提升为战略伙伴关系。

此次关系升级是在越南国家主席兼越共总书记 To Lam 对新加坡进行正式访问期间进行的。黄总理在同月晚些时候对越南进行了介绍性访问。

To Lam 于2026年5月重返新加坡进行为期四天的国事访问，并在香格里拉对话会上发表主旨演讲，这是越南领导人第二次在这一防务峰会上发表演讲。

越南国家主席 To Lam（左）在对新加坡进行为期四天的国事访问期间，与总理 Lawrence Wong 会面。 照片：商业时报资料图

在国事访问期间，To Lam 还在越南-新加坡科技互联论坛上发表演讲。

该活动由两国外交部以及越南科学技术部联合举办，旨在促进在科学、技术、创新和数码转型方面的合作。

2025年，越南是新加坡的第十大贸易伙伴；2024年，新加坡是越南最大的外国直接投资者。

两国经济合作的旗舰项目是越南-新加坡工业园（VSIP）网络。这项里程碑式的举措在5月份新增了四个园区，从而得到了进一步的推动。

至今，在越南的十多个省份共建有26个越南-新加坡工业园，吸引了来自一千多家租户的数十亿美元投资。