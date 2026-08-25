美国称转运为“骗局”：企业为何要转运货物，新加坡又该如何应对？

港口每日处理数百万集装箱，难以逐一检查。

海上转运是物流业中一种普遍而基础的操作，旨在确保货物高效地送达最终目的地。 照片来源：海峡时报

【新加坡】一种有着数百年历史的航运惯例——进口后再出口货物（即转运），已成为美国最新的愤怒之源。美国声称，这种做法被用来隐藏货物的真实原产国。

新加坡也未能幸免。白宫在一份报告中将新加坡——这个全球最大的集装箱转运枢纽——与其他几十个经济体并列，称中国出口商正利用这些地区来规避美国关税。

这份于8月13日发布、题为《大转运骗局》（The Great Transshipment Scam）的报告还指出，美国当局将采用一款由人工智能驱动的“侦探边境”工具及其他举措，以帮助打击那些伪造运往美国货物原产国的非法转运活动。

尽管报告中将新加坡称为“一个机会主义的中国小目标”，但一些分析师认为，美国对所谓的“影子转运网络”进行更严格的审查，可能为新加坡提供一个机遇，使其将自身定位为一个值得信赖且可追溯的枢纽。

Maybank宏观研究团队区域联席主管 Chua Hak Bin 表示：“与其他大多数贸易中心相比，新加坡在投资满足更严格贸易合规执法所需的技术和监控方面，处于更有利、更迅速、也更可靠的位置。”

讽刺的是，Trump 设计了一套针对特定国家、税率各异的复杂关税体系，这实际上可能反而鼓励了全球生产和采购网络的多元化。

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专家们也认为，任何旨在打击所谓无良外国公司窃取美国关税收入的举动，都只会鼓励处于关税劣势的出口商进一步重组其供应链，并寻找新方法从关税较低的司法管辖区向美国运送货物。

新加坡智库 Hinrich Foundation 的贸易政策主管 Deborah Elms 表示，美国海关官员很可能会声称，所有贸易，或者至少是所有可能与中国有关的贸易，根据定义，都既是欺诈又是骗局。

她说：“讽刺的是，这类行动必然会导致供应链的进一步多元化和航运模式的调整，而这同样也必然会引发新的焦虑症，并促使白宫出台更多政策变化。”

尽管如此，随着贸易执法在 Trump 政府经济议程中的地位日益重要，向美国出口货物的公司可能需要更加关注何为能够改变产品原产地的合法改造。

KPMG International 贸易与海关业务董事总经理 Kelly Nelson 表示：“换句话说，随着公司供应链的多元化以及在多个司法管辖区扩大采购，关键问题将日益变成：在第三国进行的制造业产业群是否足以支撑一个新的原产国身份。”

为了安抚 Trump 政府，报告中点名的一些经济体可能会尝试加强执法并收紧有关转运的规定，包括原产地规则。该规则根据用于制造或组装最终产品的国内外投入（原材料、组件、零件和半成品）来定义产品的国籍。

这些行动本身可能会增加合规成本，并在出口商试图降低成本的同时，使全球供应链变得更加复杂。

什么是转运？

海上转运是物流业中一种普遍而基础的操作，旨在确保货物高效地送达最终目的地。

无论是为了优化成本、适应复杂路线，还是应对始发港或目的港的运营限制，转运通过实现“轴辐网络”的模式，通常能使船运公司受益。

在这种模式下，承运商在运量大的主干航线上使用大型巨轮，在区域支线航线上使用较小的船只。这降低了燃料和运营成本，连接了偏远港口，并在不运营需求量低的直航船只的情况下增加了服务频率。

关税差距，以及对中国的其他关税和限制，可能成为一个强大的诱因，促使不良行为者利用监管漏洞和执法松懈，通过转运枢纽来隐藏货物的真实来源。

但专家指出，绝大多数被转运的货物——即使它们经历了足以改变其原产地分类的实质性改造——并非非法。

例如，数百年来，新加坡一直是一个用于进口、储存和再出口货物的转口港。

根据新加坡海事及港务管理局的数据，2025年，新加坡港的集装箱吞吐量达到创纪录的4466万个20英尺标准箱（TEU），比2024年增长了8.6%。

根据供应链管理公司的数据，在这些集装箱中，约有85%至90%通常会被转运或再出口到包括邻近的东南亚市场、中国、美国和欧洲在内的后续目的地。

新加坡每月都会报告其国内出口数据——定义为源自新加坡的出口，包括在此地种植或生产的初级商品，以及在新加坡经过改造的商品，即经过制造、组装或加工的商品，包括那些使用了进口材料或零件的商品。

它还会报告再出口数据，定义为所有以进口时相同形式从新加坡出口，未经任何改造的商品。

新加坡的再出口商品主要是机械和运输设备——如集成电路、半导体和电子零件——化学品和化工产品、矿物燃料和石油以及制成品。

发布月度贸易表现报告的政府机构新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）表示，重新包装货物、将其分批，或诸如分类、分级或标记商品等行为，不被视为经过改造过程。

国内出口和再出口——即转运货物——之间的这种区别对于海关当局正确对货物征税至关重要。

第三国与东南亚的角色

经济学家和贸易专家长期以来一直认为，Trump 利用关税影响双边贸易流以平衡美国贸易逆差的做法是错误的，因为逆差主要是由美国自身的宏观经济状况和财政政策驱动的。

Elms 表示：“简而言之，美国的支出超过了储蓄，这从国外吸入了大量商品。”

她补充说，无论贸易和关税政策如何变化，美国很可能将继续与许多伙伴存在货物贸易逆差。

Trump 显然正聚焦于贸易不当行为，以此来解释为何贸易逆差问题尚未解决。

自2018年 Trump 的第一届政府对这个世界第二大经济体征收关税以来，中国对美国的出口有所下降。

但在同一时期，中国已成为地球上几乎所有经济体的最大贸易伙伴，其贸易顺差升至超过1万亿美元的创纪录水平。与此同时，美国的贸易平衡状况并未有太大改善，因为从其他国家的进口增加了，而白宫报告将这些国家认定为中国“影子转运网络”的一部分。

报告本身也承认，这是因为关税差异——“中国关税减去同种货物从一个提供便利的第三国进入美国时实际支付的较低关税”。

美国对中国出口商品的平均关税接近50%。报告称，粗略计算，在与低关税的第三国路线进行任何比较之前，源自中国的商品面临的平均关税负担约为申报价值的一半。

因此，美国的假设是，与中国有贸易联系的第三国出口的增长都属于可疑的转运活动。

在2018年关税实施后的几年里，东南亚国家——主要是越南、马来西亚和泰国——成为了那些希望采纳“中国+1”战略的公司的热门目的地。该战略指的是企业在中国的现有基地之外，增加至少一个其他国家来使其采购或制造业务多元化。

此后，该战略已从一个狭隘的防御性策略演变为一个更广泛、侧重于增强韧性和成本效益的策略。有人称之为“中国+N”——N代表任意数量的替代地点。这增加了区域供应链的复杂性，促进了亚洲经济体之间的转运活动。

例如，虽然美国是新加坡最大的贸易伙伴之一，但它已不再是排名前三的再出口目的地。2026年上半年，新加坡的前三大非石油产品再出口目的地是中国台湾、泰国和中国香港。

这种转变在很大程度上反映了供应链的多元化，尤其是在高科技计算机和网络相关产品领域，因为像 Lenovo、Apple、Dell 和 HP 这样的公司已将其部分制造和最终组装业务从中国转移到亚细安国家。

根据美国贸易代表办公室的数据，2025年美国从亚细安的货物进口总额为4537亿美元，比2024年增长28.9%，使美国与该贸易集团的货物贸易逆差上升43.2%，达到3273亿美元。

打击非法转运并非易事

白宫的报告估计，潜在的逃税转运金额可能在每年400亿至3030亿美元之间。每年的关税收入损失估计约为100亿至超过1000亿美元。

世界各地的海关当局使用各种方法来核实船运代理提交的文件的真实性，包括供应链审计、货运清单审查和突击检查。但当数百万个集装箱通过港口时，要对它们进行一一检查并非易事。

调查人员通常关注特定国家或公司出口的无法解释的激增，尤其是在征收新关税之后。这有助于他们查获大型非法交易。

但这类调查需要时间。

例如，美国商务部花了两年多的时间进行调查，并于2024年做出最终裁定，向三个不同东南亚国家的几家公司收取了罚款，这些公司规避了美国对中国的太阳能板征收的反倾销税。

Trump 在2025年7月发布的行政命令允许美国海关和边境保护局对其认定为逃避关税而转运的商品额外征收40%的从价税。

这额外的40%关税至今尚未使用。

2025年8月，美国司法部和国土安全部联合成立了一个贸易欺诈工作组，旨在打击海关逃税、非法进口、关税规避和强迫劳动等违法行为。

但到目前为止，该工作组仅收取了10亿美元的民事和刑事罚款，与白宫报告中的收入损失估算相去甚远。

尽管如此，专家表示，随着关税水平的提高和全球供应链变得更加复杂，问题可能不再是贸易执法是否会加强，而是企业如何迅速适应当局日益依赖数据分析、供应链可见性和人工智能辅助执法工具的趋势。海峡时报