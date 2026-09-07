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美国的高债券收益率和中国的低利率告诉我们什么

高收益率或低收益率本身都无法让人安心——它们反映了不同的经济难题

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    • 在中国，企业仍然不愿借贷和投资，而家庭则对支出持谨慎态度。
    • 在中国，企业仍然不愿借贷和投资，而家庭则对支出持谨慎态度。 图片来源：彭博社

    Anoop Singh

    Published Mon, Sep 7, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    在过去四十年的大部分时间里，主权债券市场存在着一个相对清晰的区分。发达经济体通常能以低成本借贷，而新兴经济体则需为财政、通胀和制度风险支付溢价。

    这一区分正在变得模糊。美国、英国、法国和日本等一些发达经济体，如今已跻身政府债券收益率最高的国家之列。 

    但或许最能说明问题的发展，是世界两大经济体之间的分化：美国收益率正在上升，而中国的收益率正在下降。 

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