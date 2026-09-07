美国的高债券收益率和中国的低利率告诉我们什么

高收益率或低收益率本身都无法让人安心——它们反映了不同的经济难题

在中国，企业仍然不愿借贷和投资，而家庭则对支出持谨慎态度。 图片来源：彭博社

在过去四十年的大部分时间里，主权债券市场存在着一个相对清晰的区分。发达经济体通常能以低成本借贷，而新兴经济体则需为财政、通胀和制度风险支付溢价。

这一区分正在变得模糊。美国、英国、法国和日本等一些发达经济体，如今已跻身政府债券收益率最高的国家之列。

但或许最能说明问题的发展，是世界两大经济体之间的分化：美国收益率正在上升，而中国的收益率正在下降。