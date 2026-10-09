加州的圣杯：优质的20至30美元葡萄酒

优质且价格适中的瓶装酒有助于降低消费成本，并为年轻消费者提供了一个入门选择

Hobo Wine Company专门生产采用精心耕种的葡萄酿造的优质葡萄酒，售价约在20至25美元之间。 图片来源：NYTIMES

Kenny Likitprakong在索诺玛县的葡萄酒行业环境中长大。他在2004年创立了自己的品牌Hobo Wine Company，当时正值颂扬加州黑皮诺葡萄酒之美与优点的电影《杯酒人生》（Sideways）上映之际。

“当时每个人都想要昂贵的黑皮诺，售价50美元以上，但我买不起那些酒，”他在一次采访中说。“那会是一笔巨大的开销，我的大多数朋友也是如此。一瓶50美元的酒，这个想法简直是疯了。”

Likitprakong决定为此做些什么。Hobo Wine Company将采用精心种植的葡萄，酿造售价低于20美元的优质平价葡萄酒。

“我们想酿造我们和像我们这样的人都能轻松接受的价格的葡萄酒，”他说，并补充道，他自己也不是那种会花100美元买一瓶酒的人。

二十年后，如今已发展成拥有约六个不同品牌的Hobo，仍在生产优质且价格适中的葡萄酒。而Likitprakong开创的这种模式，正在为加州一个新兴的葡萄酒品类指明方向。

9月21日，在加利福尼亚州圣罗莎的Hobo Wine Company，一名工人在处理用于酿造红葡萄酒的葡萄。 图片来源：NYTIMES

自疫情结束以来，全球葡萄酒销量有所下滑。在加州，其长期以来的焦点要么是生产奢侈级葡萄酒，要么是廉价的量产酒，像Hobo's这样无需花费大价钱就能买到的、精心酿造的优质葡萄酒，一直是少有的例外。

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但在通货膨胀、战争和关税似乎使万物价格上涨的困难经济形势下，像Likitprakong酿造的这类葡萄酒已成为加州的一种“圣杯”。

虽然这类葡萄酒无法解决行业面临的所有问题，但它们至少能通过维持现金流为短期解决方案做出贡献，并可能成为加州葡萄酒业长期调整的一部分。

改变中的葡萄酒文化

不，加州的生产商们并非突然用优质的20美元瓶装酒来补牙葡萄酒商店。

但逐渐地，越来越多生产商开始提供售价在20至30美元之间的优质葡萄酒，这些酒可以作为家中“周二晚间小酌”的口粮酒，或是餐厅单杯酒单上的高性价比之选。

Likitprakong说：“纳帕赤霞珠这类昂贵的葡萄酒，不能成为我们在这里做的唯一事情。”

“所有关于年轻人不喝酒的讨论，似乎都在表明我们需要一个入门点，而非廉价劣质的葡萄酒。如今的消费者消息灵通且足够精明，不会再接受那种酒了。”

用有机种植的葡萄酿造优质平价的葡萄酒，要求生产商控制成本，而对消费者而言，这意味着要牺牲熟悉度。

这可能意味着要用马德拉县的匹格普勒（picpoul）或索拉诺县的瓦得奇（valdigue）酿酒，而非选用中央谷地采用化学种植方式的葡萄园所产的廉价霞多丽（chardonnay）或赤霞珠（cabernet sauvignon）。

这也可能意味着每年都要寻找最便宜的酒瓶交易，将软木塞更换为螺旋盖，甚至可能要接受机器采摘而非手工采摘的葡萄。

酿造此类葡萄酒的趋势，也可能有助于改变现代加州的葡萄酒文化。在20世纪末，这种文化在葡萄品种和风格上变得不那么丰富，并日益分化为两极：一边是奢侈级葡萄酒，另一边则是通过人工和技术手段模仿前者的廉价加工酒。

“我们在酿造世界级、高端葡萄酒方面做得非常出色，”Jon Berlin说。他的新品牌Chasing Ether旨在酿造售价30美元左右的优质葡萄酒。

“但这导致人们都想去酿造奢侈级葡萄酒。这里没有像欧洲那样酿造平价葡萄酒的文化。取而代之的是贴着名不副实标签的散装酒，而不是真正用心酿造的葡萄酒。”

Patrick Cappiello是纽约的一名前侍酒师，他于2018年创立了Monte Rio Cellars，同样旨在酿造优质平价的葡萄酒。他回忆说，在他担任侍酒师的那些年里，他能在酒单上列出海量物美价廉的葡萄酒——但没有一款来自加州。他很高兴看到这种情况正在改变。

“这让加州朝着我们需要的方向重新定位，”他说。“如果加州只生产奢侈级葡萄酒，那我们就错失了当初吸引我们所有人的葡萄酒的真正魅力。”

Berlin是加州葡萄酒界的资深人士，其品牌Chasing Ether的第一个年份是在2024年。他主要酿造两款酒：一款以白诗南（chenin blanc）为主的、口感明快清爽的白混酿，以及一款主要由神索（cinsault）酿造的、带有香料风味的鲜美红混酿。

两款酒的定价都在30美元左右。它们是平易近人的酒款，但同样美味可口。

“我想酿造能够吸引年轻消费群体的、平易近人的葡萄酒，”他说。“不是每一瓶酒都必须成为一个隆重的场合。”

他补充说，他希望自己的葡萄酒能成为优质的日常餐酒或村庄级葡萄酒，他心目中的理想客户是那些对优质葡萄酒感兴趣但又买不起昂贵酒款的人。

“与垃圾散装酒截然相反”

并非所有开始提供这类葡萄酒的生产商都希望将业务完全建立在此之上。

加州塞巴斯托波尔的Pax Mahle以Pax品牌酿造优质葡萄酒，通常每瓶售价在35至80美元之间。

但在2025年，他新增了两款由有机葡萄酿造的、价格更实惠的优质酒款：一款名为Helios的白诗南（chenin blanc）和一款名为Cuvee Syrah的西拉（Syrah），售价在20至25美元之间。

他说，他酿造了一年的供应量，但在三个月内就销售一空。他计划今年的产量要达到去年的三倍，并且正在增加一款长相思（sauvignon blanc）葡萄酒。

“通常情况下，那个价位的葡萄酒依赖于橡木风味添加剂和浓缩剂，”他说。“而这些酒与垃圾散装酒截然相反。” NYTIMES