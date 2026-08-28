Xava Skybar欲为国家美术馆带来“日夜”魅力

BARFLY

这家屋顶酒吧的创始人（亦是Cotu的幕后推手）希望其新概念能在日落前就吸引到客流。

Xava Skybar的天花板上装有12个可定制的圆形LED屏幕。 照片：XAVA SKYBAR

[新加坡] 在餐饮场所开业时，“从早到晚”的宣传口号无疑是市场营销中最常见的陈词滥调之一。

即使是一个黄昏后变得宛如恐怖电影场景的惬意海滩俱乐部，也可能会宣称自己拥有舒适的夜间氛围。又或者，一家墙壁漆黑、霓虹闪烁的酒吧也会告诉你，它是一个充满活力的午餐好去处。

于8月1日开业的新屋顶酒吧Xava Skybar，则希望成为少数能够真正兑现这种全天候魅力承诺的场所之一。

Xava位于国家美术馆的顶层，其幕后团队正是打造了Cotu（Center of the Earth）的同一批夜生活资深人士。Cotu是位于CapitaGreen大厦38和39楼的大型多概念综合场所。

Cotu和Xava Skybar的创始人（从左至右）为Cher Ng、Cedric Chong、M Sanjivan、Manjit Singh和Phillip Poon。 照片：XAVA SKYBAR

该团队寄望于新概念酒吧的优越地理位置——其前身为意大利餐厅Art di Daniele Sperindio——以及一览无余的城市景观，以帮助其在竞争激烈的行业中脱颖而出。

“我们最想创造的是一个目的地，”同时执掌Xava的Cotu首席执行官M Sanjivan说。“我们希望创造一种全天候的体验……能够满足所有人的需求。”

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因此，每日从上午11点营业至凌晨2点的Xava，在设计上就考虑到了根据一天中不同时段进行变换。

在天气较热的时段，玻璃屏风门会隔绝阳光，将场地分为“日间酒廊”和露天区。夜幕降临时，这些屏风门则会打开，形成一个可容纳多达190人的宽敞空间。

露天区摆放了较低的座位，以便让室内的客人也能更好地欣赏新加坡的天际线。 照片：XAVA SKYBAR

菜单亮点

Xava提供八款特色鸡尾酒，每杯售价24新元。“我们试图融入一些新加坡的本土文化，”Sanjivan在谈到酒单时表示，并补充说，热带风情和清爽的口味是主要焦点。

以Xava Sling为例，这是酒吧对新加坡司令（Singapore Sling）的清爽版改良。原版来自莱佛士酒店（Raffles Hotel）长廊酒吧（Long Bar）的甜美果香，通过番石榴汁和菠萝汁得以保留，而龙眼蜜则为酒体增添了一丝原作的风味。

联合创始人Cedric Chong表示，这款混合饮品“是迄今为止Xava最畅销的”。

Xava Sling是新加坡司令的改良版。 照片：RUSSELL MARINO SOH, 《商业时报》

另一款名为Mango Hour的鸡尾酒从本区域其他地方汲取灵感，让人联想到泰国的非官方国民甜点。札幌（Sapporo）啤酒浓缩液和一勺芒果爆珠，将这款由芒果、椰子和糯米调制的饮品，变成了一杯堪称理想的“成人版珍珠奶茶”。

还有一款名为Velvet Thorn的鸡尾酒，据介绍也是酒吧的畅销品之一。它口感甜爽，带有气泡和果香，酒中附有一颗由刺果番荔枝和热情百香果茶制成的球体，供客人在饮用过程中戳破。此举不仅改变了饮品的风味，还能确保即使冰块融化，味道依然浓郁。

对于准备彻夜狂欢的都市人来说，Midnight Fuel能提供急需的能量。这款鸡尾酒融合了意式浓缩马提尼和爱尔兰咖啡的特点，以朗姆酒为基底，顶部覆盖着一层香草泡沫，口感酷似棉花糖。

Midnight Fuel融合了意式浓缩马提尼和爱尔兰咖啡的特点。 照片：RUSSELL MARINO SOH, 《商业时报》

与此同时，Xava的菜单主打“全球风味美食”，从波本酒酱汁牛小排到芝士汉堡肉串应有尽有。用Chong的话说，为了让白天的顾客能够“避暑小憩”，酒吧还提供午市套餐。

保持活力与新意

Sanjivan表示，构思Xava的概念、设计和活动策划花了“足足七个月时间”。但他补充说，这些元素都将“不断变化”。

唯一可能不会改变的是天花板上的那组圆形LED面板，它们可以在私人预订时进行定制；一份新闻稿指出，这些面板还将通过“季节性委托和艺术家合作”来不断演变。

Chong承认，团队在初次看到天花板设计的渲染图时曾有些犹豫。在将最初提议的24块面板减半后，他们才最终拍板。“我们觉得没有比这更好的方案了，”他谈到最终效果时说。

团队也花了相当长的时间来规划空间布局。Chong说，确保每位客人都能坐到俯瞰新加坡天际线的位置是首要任务。“这里环境很好，但我认为人们也是为风景而来的。”

默认的布局是，室内靠近吧台处摆放较高的桌子，而靠外的位置则安排了较矮的座位。但Chong指出，所有家具都是模块化的，可以根据需要随时移动。

目前，团队已经收到了多家企业客户的咨询和预订；他们预计企业对企业（B2B）业务将占Xava总收入的很大一部分。

对Sanjivan而言，Xava的成功最终取决于它是否能让顾客全天都乐在其中并愿意逗留。“我们希望顾客来了之后愿意多喝一杯——不是被强迫的，”他打趣道，“而是因为这里的体验。”