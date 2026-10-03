路虎揽胜运动版电动车评测：揭秘这款运动型新车背后的“飞机”真相

THE STEERING COLUMN

穿越沙漠、大理石采石场和退役喷气机——这款车为全地形而生。

路虎揽胜运动版电动车拥有比以往任何前代车型都更强的扭矩，其百公里加速时间仅需4.5秒，足以媲美跑车。 图片来源：JAGUAR LAND ROVER

【英国盖登】在位于英国盖登的Jaguar Land Rover广阔总部度过一天，我预想了可能发生的种种事情，但驾驶新款路虎揽胜运动版电动车穿越一架飞机，绝对不在我的意料之中。

这听起来像是一个为了在互联网上博取关注而设计的噱头，但实际上，路虎在13年前就曾为其最具运动性能的第二代车型做过同样的事。或许他们认为，将这架飞机从仓库里拖出来，能为这款销量已突破百万的纯电动版车型带来好运。

不过话说回来，路虎本就应该无所不至。为了在酷热和严寒中对电池进行极限测试，工程师们将原型车带到了迪拜的沙漠和瑞典北部的阿尔耶普卢格，那里的气温低至零下40摄氏度。

他们还在德国令人生畏的纽柏林赛道（Nurburgring circuit）上调校了车辆的高速性能，因为路虎揽胜运动版的设计独树一帜——它既能在赛道上驰骋，也能在90厘米深的水中跋涉。

路虎的设计初衷是无所不至——即便是穿越飞机也不在话下。 图片来源：JAGUAR LAND ROVER

路虎全球董事总经理Martin Limpert在谈到这款品牌旗下的第二款电动车时表示：“它首先是一辆路虎揽胜运动版。”

工程师们最终在卡拉拉（Carrara）完成了整个测试流程，让车辆在从抛光石到松散尘土等各种路面上攀爬大理石采石场的山峰。这大概是因为，在意大利北部为漫长的研发驾驶画上句点，确实是个不错的选择。

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这款于周三（9月30日）亮相的新车配备了双电机，可为四轮提供550马力的动力。《商业时报》（The Business Times）短暂试驾了一辆试生产车型，其扭矩超过了以往任何一款路虎揽胜运动版，百公里加速仅需4.5秒，足以媲美跑车。

其底盘比插电式混合动力版坚固了61%，重心降低了73毫米，这分别有助于提升操控精准度和过弯稳定性。顶配版标配的全轮转向系统，可使后轮转动最多7.3度，尽管车身尺寸可观，但转弯直径仍收紧至11米以下。

该品牌的车辆工程总监Matt Becker表示，它“感觉比你想象的更小巧、更贴地、反应更灵敏”。

全轮转向系统可使后轮转动最多7.3度，将车辆的转弯直径收紧至11米以下。 图片来源：JAGUAR LAND ROVER

如果说技术专家们对车辆的性能津津乐道，那么设计师们则对此着墨不多。与揽胜电动版一样，揽胜运动版电动车的外观与其燃油版几乎完全相同。

除了更平滑的格栅和新式轮毂（两者都经过精心设计以减少微乎其微的空气阻力），以及标有“EV”字样的轮毂盖外，新款电动车型几乎没有任何地方能与它们的燃油版兄弟车型区分开来。

在车身之下，揽胜电动版车型均搭载相同的118.5千瓦时（kWh）、800伏电池组。通过双层堆叠电池实现了这一巨大的容量。以350千瓦（kW）的最大功率充电，10分钟内即可增加约218公里的续航里程。

除了从供应商处采购的电芯外，电动动力总成的所有部分均由路虎内部设计。整车在英国Jaguar Land Rover工厂新投产的生产线上组装完成。

在车身之下，揽胜电动版车型均搭载相同的118.5千瓦时、800伏电池组。通过双层堆叠电池实现了这一巨大的容量。 图片来源：JAGUAR LAND ROVER

尽管两款揽胜电动车在外观上都对自身技术保持低调，但运动版电动车仍被定位为两者中驾驶体验更激动人心的一款。它拥有一种由音响设计师合成的、围绕低音频率打造的独特声浪。深踩油门，音调会逐渐增强，最终形成一种几乎模仿机械增压器轰鸣的音色。

对于一款旨在带来刺激感的汽车而言，这种粗犷感至关重要。音响设计师、前音乐制作人Alex Vine则用钢琴音符为揽胜电动版打造了更悦耳的声浪，以匹配其更精致的特性。但是，通常被揽胜运动版吸引的驾驶爱好者们是否会怀念发动机的轰鸣声，还有待观察。

Limpert坚称，电池和电机不仅仅是品牌车型的补充。他告诉《商业时报》：“电动化是提升路虎品牌的正确平台。” 让我驾驶揽胜运动版电动车穿越一架飞机，或许正是他巧妙传达这一想法的方式。