人们所反感的，其实只是代表该品类其中一种特定风格的葡萄酒

作者认为，虽然赤霞珠曾经赖以成功的世界已经改变，但这款酒依然出色到不容忽视。 图片来源：路透社

在我的品酒圈里，人们常说：“我几乎从不喝赤霞珠”，或者“我不怎么喝波尔多葡萄酒”，这种说法已经屡见不鲜。

我从上世纪80年代开始接触葡萄酒，当时赤霞珠及其发源地波尔多正值其现代流行度的巅峰时期，因此这种现象在我看来有些奇怪。但细想之下，却也不难理解。

赤霞珠赖以取得主导地位的世界已经改变。人们的品味和观念已经发生了变化。那些曾经推崇赤霞珠、主导酒评界的葡萄酒刊物的集中影响力也已被分散。

就像音乐和时尚一样，潮流来了又去，即使是那些看似不可撼动的风格也不例外。

但赤霞珠和波尔多葡萄酒实在太出色，不容忽视。完全否定它们是个错误。如今人们反感的，其实是某种特定的风格——酒体厚重、橡木味浓、酒精度高且果味过分浓郁。我也反感这类葡萄酒，而且一直如此。

但这仅仅是赤霞珠的一种风格。这个葡萄品种的潜力远不止于此。当然，与30年前相比，我们现在有了更多的选择，因此降低过去对这些葡萄酒的重视程度是合情合理的。

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然而，它们依然占有重要的一席之地，因为它们能酿造出如此美妙的佳酿。所以今天，我想为赤霞珠说句公道话。

听了我说的这些，你可能会有理有据地问，为什么赤霞珠还需要有人为它发声？它毕竟是迄今为止全球种植最广泛的红葡萄品种，在加利福尼亚州更是遥遥领先于其他品种。

根据分析饮料趋势的SipSource公司的数据，赤霞珠是美国最畅销的单一红葡萄品种葡萄酒。那问题出在哪里呢？

问题在于，尽管赤霞珠看起来很受欢迎，但其大部分拥趸是年纪较大的消费群体。赤霞珠在牛排馆和那些资深葡萄酒收藏家中大受欢迎，后者是在“赤霞珠是红葡萄之王”这一观念的熏陶下成长起来的。

赤霞珠的铁杆粉丝就像是葡萄酒界的传统电视观众——数量依然庞大，但正在减少。

赤霞珠在10美元以下的平价酒中也表现不俗，这类酒通常在超市和连锁饮料店出售。这很可能归因于消费者对其熟悉度和品牌忠诚度，而非对这一葡萄品种本身的特别喜爱。

随着近年来人们饮用的酒精饮料减少，这类葡萄酒也是销量下滑最严重的品类。

在年轻人常去的餐厅和酒吧里，几乎看不到赤霞珠的身影。这些消费者不是通过阅读《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)和《葡萄酒倡导家》(The Wine Advocate)等传统葡萄酒刊物来了解葡萄酒的。而在赤霞珠最受欢迎的鼎盛时期，这些刊物正是其最强有力的拥护者。

人们现在更倾向于探索自然酒以及其他在30年前会被认为是小众或不可思议的葡萄酒类型。

在牛排馆之外，热门餐厅的酒单上提供大量赤霞珠或波尔多葡萄酒选择的情况，已不像过去那样普遍。相反，勃艮第葡萄酒如今已成为许多备受推崇的酒单上的核心。

人们也开始喝更多的白葡萄酒，其受欢迎程度在过去几年中已经超过了红葡萄酒。

随着人们的口味逐渐倾向于白葡萄酒，他们也开始接受那些特性类似白葡萄酒的红酒；“可冰镇红酒”(chillable red)这一品类的兴起便是明证。

赤霞珠还面临其他问题，比如不断变化的餐饮习惯。 图片来源：纽约时报

适合冰镇的红酒通常单宁较少，酒体较轻，而赤霞珠则被认为是酒体厚重、单宁感强的。

也许最令人担忧的是，在许多侍酒师和其他有影响力的葡萄酒界人士中，普遍存在一种认为赤霞珠天生就很无聊的态度。

我理解这种不屑一顾的立场。许多品质不佳、不平衡、风格过于夸张的赤霞珠葡萄酒塑造了这些态度。

在美国赤霞珠和波尔多葡萄酒的鼎盛时期——大约是1985年到2010年，这恰好也是那些葡萄酒刊物影响力最大的时期——纳帕赤霞珠的主流风格日益变成高酒精度、甜腻果味和浓重橡木味的“炸弹”。

许多波尔多葡萄酒被过度修饰，以至于任何独特的风土特征都被抹去了。

这些葡萄酒的受欢迎程度理所当然地有所下降，尽管它们仍有拥趸。然而，我担心它们的“后遗症”是让人们厌恶的是这个葡萄品种，而不是那种特定的风格。这很可惜，但并不罕见。

许多人认为他们厌恶加州霞多丽，因为他们将其完全与一度非常流行的那种充满橡木味和黄油爆米花风味的风格联系在一起。

但那些将这一品类“扔进垃圾堆”的人，却错过了那些与这种夸张风格截然不同的绝佳美酒。

同样，随着酒农香槟在过去25年里日益流行，许多高级餐厅的酒单都剔除了大品牌香槟。

侍酒师们对它们不屑一顾。许多大品牌过去（现在依然）在种植方式上存在问题，并且重产量而轻质量。但并非所有大品牌都如此。

完全否定整个品类，就会错过像Louis Roederer、Charles Heidsieck等生产商酿造的优质香槟。

赤霞珠还面临其他问题，比如不断变化的餐饮习惯。人们通常将这种葡萄与厚切牛排和肥美的羊排联系在一起。因此，它仍然是美国牛排馆的主要红酒也就不足为奇了。

但在那些时下流行的、不专营牛排但仍售卖法式牛排薯条和售价150美元的法式肋眼牛排的餐厅里，人们更可能喝的是高端勃艮第或其他红葡萄酒，而不是纳帕赤霞珠和波尔多。

优质的赤霞珠在配餐和陈年潜力方面，远比人们普遍认为的要灵活。诚然，高端波尔多和许多纳帕赤霞珠在年轻时单宁感很重，需要陈年10年或更久。但许多中档酒款在年轻时就已适饮。

赤霞珠和波尔多葡萄酒将永远无法再拥有它们曾经在葡萄酒世界中的卓越地位，但作者认为，经典依然重要。 图片来源：欧洲新闻图片社

我喜欢用中等酒体的赤霞珠或波尔多葡萄酒搭配烤鸡。对我来说，最好的赤霞珠带有咸鲜风味而非甜腻果味，且常伴有花香。它们不是“果味炸弹”，而是“绝佳的饮品”——正如Hugh Johnson曾向我描述波尔多的魅力时所说的那样。

我还没有谈到一个大问题：价格。这是无法回避的：许多优质的赤霞珠和波尔多葡萄酒都价格不菲。

我最喜欢的三个中档纳帕赤霞珠品牌——Matthiasson、Smith-Madrone和Frog’s Leap——零售价约为每瓶75美元，对许多人来说这是一笔不小的开销。

其他我喜欢的品牌，如Ink Grade、Corison和Pilcrow，以及纳帕以外的Ridge Monte Bello和Mount Eden，售价则要高得多。

尽管如此，市面上还是有价格适中的优质赤霞珠，比如Camp、Broadside和Broc Cellars等品牌。

波尔多也有价格适中的不错选择，尽管我喜欢的许多低价位酒款中，梅洛的含量比赤霞珠更高。在列级庄中，Chateau Cantemerle是一个绝佳选择，售价约为45美元。

我并不是说人们应该花超出自己承受范围的钱去喝这些酒。勃艮第和巴罗洛通常也很昂贵。高昂的价格并不会损害它们的声誉。

我希望那些对赤霞珠和波尔多不屑一顾的人能重新思考他们的看法。这些葡萄酒将永远无法再拥有它们曾经在葡萄酒世界中的卓越地位。

这也是理所应当的。如今我们有太多其他出色的葡萄酒，不应由某一个品种独占鳌头。

但那些拒绝赤霞珠的人应该重新审视他们的理由。尽管我热爱探索对我而言新颖的葡萄品种和风格，但经典依然重要。

对它们一概而论的否定或许有其一丝道理，但事实的全貌远比这有趣和美好得多。NYTIMES