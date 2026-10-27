亚细安面临来自全球最大经济体的巨大风险

NEW GLOBAL ORDER

该组织采取更协调的措施可增强区域韧性

国际货币基金组织会议强调的一个担忧是，美国、日本和几个主要欧洲经济体的公共债务水平居高不下。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在曼谷举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行会议并未像一些人担心的那样造成大规模交通拥堵，前几周的洪水也已基本退去。

然而，各国政府面临的议程依然繁重，企业和区域经济体也面临重大担忧。

亚细安及其他亚洲国家政府已在应对增长放缓、债务上升和能源价格上涨等问题。如今，一些最大的风险正源自于全球最大经济体。

这些经济体的财务困境可能带来巨大后果，而国际机构的应对能力或许有限。

外溢风险

国际货币基金组织会议强调的一个担忧是，美国、日本和几个主要欧洲经济体的公共债务水平依然居高不下。

这些经济体拥有相当大的优势，不一定会走向危机，但其财政赤字仍可能导致严重干扰。

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政府债券是全球借贷成本和金融交易的基础。收益率的急剧上升可能迅速蔓延至国际资本市场，从而削弱资产负债表、提高融资成本并扰乱货币市场。

另一个担忧是对人工智能的投资规模以及对未来回报的高预期。

债券收益率上升可能对科技股估值构成压力，而预期回报的落空可能引发更大范围的市场回调。这些风险可能加剧金融不稳定。

信用评级机构已发出警告示牌，惠誉（Fitch）于2023年下调了美国主权债务评级，穆迪（Moody's）也在2025年采取了行动。债券收益率及其他市场信号也反映了市场的担忧。

中央银行在遏制干扰方面至关重要，但许多央行在独立性以及对国家领导人说“不”的能力上面临着越来越大的政治压力。

国际货币基金组织拥有丰富的危机管理经验，但其资源相对于最大经济体的规模而言是有限的。它可以发出警告、进行协调并提供资金。

但是，国际货币基金组织无法迫使主要经济体进行财政改革，也无法保证有足够资源来遏制可能在全球金融体系中心发生的危机。

亚细安国家面临不同挑战

此类金融危机的后果将通过更高的借贷成本、资本外流、货币压力和外部需求减弱等方式波及区域经济体。

这些影响对不同国家的方式各不相同。以新加坡、印度尼西亚和泰国为例。

新加坡拥有稳健的财政状况和充裕的国库。但作为一个国际金融中心，它将面临全球市场动荡带来的波动。

主要主权债券的大幅重新定价可能会影响本地的银行、机构投资者和资产估值。即使企业的基本业务保持稳健，更高的融资成本也可能波及它们。

与许多发达经济体相比，印度尼西亚的公共债务相对较低，但政府收入占国内生产总值的比例仍然不高，且偿债成本占用了大量财政资源。印尼盾也容易受到外国证券投资和国际信心变化的影响。

如果主要主权债券收益率急剧上升，投资者可能会要求从印度尼西亚资产中获得更高回报。货币贬值将增加外币债务负担，而国内借贷成本的上升则可能抑制投资和政府支出。

印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 的宏伟计划，包括与国家相关的投资项目，更凸显了财政纪律和透明度的重要性。当前的挑战是在保持增长雄心的同时，维持投资者信心并保留应对外部冲击的空间。

泰国拥有相对稳健的外部金融状况，但面临较高的公共债务、高企的家庭负债和疲弱的增长。一场全球金融冲击可能增加政府和整个经济的融资成本，而此时家庭和企业已在债务问题上苦苦挣扎。

外部需求减弱将加剧这些压力，而有限的财政空间可能限制政府的应对措施。泰国需要解决家庭负债问题，恢复投资和生产力，而不是依赖反复的财政刺激。

这些例子说明了为何亚细安不能依赖单一的解决方案。虽然国家层面的政策仍然至关重要，但各国政府也需要了解全球脆弱性如何在区域内相互作用。

更强的区域角色

中国能提供帮助吗？这个区域最大的经济体自身也面临挑战，主要集中在地方政府债务、房地产和国有联营企业方面。

目前，北京方面应该能够应对这些问题。但中国国内长期的金融疲软和较低增长可能会影响亚细安。

与中国有业务往来的国家将面临来自这个世界第二大经济体需求减弱和投资减少的问题。

此外，当国内需求疲软时，中国的生产商往往会转向海外市场，这将加剧与亚细安公司在市场份额上的竞争。

此外，如果这些情况同时发生，局势将变得更加复杂。如果在美国或日本主权债券收益率急剧上升的同时，中国的增长进一步减弱，情况会怎样？亚细安可能同时面临资本外流、融资成本上升和出口需求减弱等多重困境。

我们可以抱最好的希望，但亚细安也必须努力增强其抵御此类巨大风险的韧性。

一个起点是亚细安+3宏观经济研究办公室（Amro），该机构负责监测亚细安、中国、日本和韩国的经济状况，并为区域金融安全网——清迈倡议多边化（CMIM）提供支持。

Amro已经在进行监督和风险评估。未来应更加重视来自主要经济体的同步冲击。

区域性压力测试可以评估这些冲击对银行、货币、金融市场和政府财政的综合影响，从而识别脆弱点和潜在的溢出效应。

此类分析应为政府、中央银行和监管机构制定应急方案提供信息。Amro与国际货币基金组织之间更紧密的合作也将有所帮助。

清迈倡议多边化（CMIM）拥有一个2400亿美元的金融安全网，但至今从未启动。为可能的部署进行准备和演练将有助于建立信心。

这可以包括联合危机演习和信息共享，以便对金融市场动荡做出协调一致的反应。

从长远来看，亚细安应深化其金融一体化。亚洲债券市场倡议（ABMI）可以进一步发展本币债券市场，促进跨境投资，包括对跨境电网等区域公共产品的投资。

今年5月，亚细安+3财长和央行行长同意将亚洲债券市场倡议（ABMI）升级为亚洲债券与金融市场倡议（ABFMI），以扩大其范围。

区域支付系统可以支持更高效的交易和结算，而更强的资本市场互联互通以及数字资产的互操作性可以开启更多机遇。例如，这可以在《亚细安数码经济框架协定》下实现。

日本尽管债务水平高企，但仍然是维护稳定的重要伙伴，尤其是在清迈倡议多边化（CMIM）和亚洲债券与金融市场倡议（ABFMI）中。亚细安也应深化与印度、韩国和澳大利亚等其他重要经济体的合作。

多样化资本来源和扩大本币融资可以减少对外部金融条件的依赖。

七国集团（G7）的财政政策和中国的金融弱点无法由国际货币基金组织解决，更不用说亚细安了。但这个区域组织可以主动采取措施，减少潜在的脆弱性。

只要美国和中国的私营部门资金流动和商业活动不受两国地缘政治竞争的影响，它们就仍将是一个重要的支柱。

但亚细安最好采取“Minus-2世界”视角——这是一种地缘政治战略，旨在寻找不依赖美国或中国提供稳定和领导的前进道路。

这并不意味着排斥任何一个大国或组建另一个排他性集团，而是通过其成员国之间以及与亚洲主要伙伴的合作来拓宽选择。

国际货币基金组织已经离开曼谷，但就像这座繁华热闹城市的交通一样，前方的道路依然漫长。

作者是新加坡国际事务研究所主席