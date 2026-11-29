THINKING ALOUD

当我们着迷于权势男性时，往往会忽略他们身边女性的生活。

关于 Jensen Huang 为 Nvidia 及其股东带来的价值，已有大量文章论述，但其他一些代价则难以量化。 图片来源：REUTERS

Nvidia 首席执行官 (CEO) Jensen Huang 的回归已成为全城热议的话题。他此前因婚外情曝光而辞职，其中一段恋情据称涉及一名中国间谍，而距离他辞职仅过去了11天。

相关新闻和人工智能 (AI) 生成的表情包铺天盖地，其传播速度甚至比他回归消息传出后 Nvidia 最初的股价飙升还要快。

有分析师哀叹企业治理的消亡，以及某些首席执行官如何变得“大到不能倒”。

还有那些深陷于他个人崇拜的 Jensen 死忠粉——他们会说：“嘿，他可是个能驾驭皮夹克、和我们一样吃路边摊的酷哥，好吗？”

但今天，我不想讨论 Huang，也不想讨论他备受瞩目的回归对投资者意味着什么。更不想讨论据报曾向 Nvidia 董事会施压、要求他回归的美国总统 Donald Trump。

我在思考的是那些与他的生活交织在一起的女性们。

这其中有 Colette Kress，那位在 Nvidia 危难之际挺身而出、执掌大局并收拾残局的首席财务官。

我在想，无论她做得多好，她是否曾有过真正的机会。被认为足以在危机中稳定大局，却不足以继续执掌公司，这是一种什么样的感觉？

我想知道，当董事会告诉她他们要请回 Huang 时——尽管他们曾公开表示不会这么做——她心里在想什么。无论她做得多好，她真的有过机会吗？

我在想那些据报道与 Huang 有染的 Nvidia 高管，她们所取得的成就，如今在多大程度上会被蒙上与他纠葛的阴影。

我在想他的妻子 Lori Huang，她在他一无所有时支持他，如今在争议中保持沉默。我在想她所遭受的不尊重，以及如此多的私生活被公之于众，对她来说可能有多么混乱和不知所措。

我在想他的女儿 Madison Huang，她在自己父亲创立的公司工作。我在想，她曾与父亲的情人同桌，并拍下照片，当时她似乎毫不知情。

这在整个事件中只是一个小细节，却一直萦绕在我心头：当家庭生活与职业生涯发生碰撞时，一个人如何才能找到喘息之机？

我在想 Alice Huang，那个被认为是所谓中国“美人计”的主角。她的出现催生了成千上万的表情包，其中许多都带有种族主义和性别歧视色彩。

对她的行为确实存在合理的质疑，但追究责任不应将她简化为一个漫画式的人物。在这段关系中，男方既非无权无势，也非没有自主行事的能力。

我个人不认识这些女性中的任何一位，也不知道她们对此有何看法。我只是众多陌生人中的一个，在这场个人生活与商业事务交织的事件中，审视着各种细节。

我所知道的是，人们很少是他们被塑造成的那种受害者或恶棍。而我们这个社会，似乎对有权势、有魅力的男性的事迹总是着迷不已，却不太关心那些承担后果的人——而这些人往往是女性。

关于 Huang 为 Nvidia 及其股东带来的价值，已有大量文章论述。

但其他一些代价则更难量化。