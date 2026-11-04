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市场正在推动电气化，政府须加倍努力

COP31主席 Murat Kurum 写道，这场转型不能单靠市场力量。

    • 今年，95个国家推出了紧急价格上限、津贴或燃油税削减措施，以支持消费者的能源需求。
    • 今年，95个国家推出了紧急价格上限、津贴或燃油税削减措施，以支持消费者的能源需求。 图片来源：路透社

    Murat Kurum

    Published Wed, Nov 4, 2026 · 06:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    30年来，全球气候谈判一直聚焦于电力系统的供给端。在联合国气候变化大会（COP）上，决定性的斗争一直是在风力涡轮机与烟囱、太阳能板与管道之间展开。

    我们如何利用电力为建筑、交通和工业进行电气化，在很大程度上被忽视了，尽管这些行业产生了近一半的排放。

    就像今年夏天的北欧城市一样，电气化现在正迎来它的高光时刻。随着经济形势的变化，一个机遇已经出现。能源价格急剧上涨，生活成本压力加剧，而绿色技术成本则在骤降。

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    Climate policyClimate changeCOPElectricity

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