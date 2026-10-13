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新的EESG行动指南：能源已成经济要务

在当今环境下，商业决策与可持续发展目标已密不可分

    • 发展可再生能源不仅是为了获得减排的“绿色标签”，更是为了对冲能源价格风险。
    • 发展可再生能源不仅是为了获得减排的“绿色标签”，更是为了对冲能源价格风险。 图片来源：路透社

    Lawrence Loh

    Published Tue, Oct 13, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    一位首席可持续发展官与首席执行官和首席财务官会面时宣称：“我们需要投资一个大型可再生能源项目，以实现我们的碳减排目标。”

    这个提议很可能会被搁置

    但如果说辞变成：“我们需要一个可再生能源项目，以对冲日益增长且波动的能源价格风险。这将保护我们的利润率。”

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    ESGsustainabilityBusiness

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