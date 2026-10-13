新的EESG行动指南：能源已成经济要务

在当今环境下，商业决策与可持续发展目标已密不可分

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发展可再生能源不仅是为了获得减排的“绿色标签”，更是为了对冲能源价格风险。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文