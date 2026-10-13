新的EESG行动指南：能源已成经济要务
在当今环境下，商业决策与可持续发展目标已密不可分
- 发展可再生能源不仅是为了获得减排的“绿色标签”，更是为了对冲能源价格风险。 图片来源：路透社
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一位首席可持续发展官与首席执行官和首席财务官会面时宣称：“我们需要投资一个大型可再生能源项目，以实现我们的碳减排目标。”
这个提议很可能会被搁置。
但如果说辞变成：“我们需要一个可再生能源项目，以对冲日益增长且波动的能源价格风险。这将保护我们的利润率。”
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