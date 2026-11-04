新加坡正在修复其市场，但企业仍需讲好自身的故事

投资者希望了解公司的未来走向，以及其团队能否实现目标

新加坡已采取诸多措施，使其市场再次值得关注。剩下的则取决于各家公司。 摄影：TAY CHU YI, BT

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2026年3月，新加坡金融管理局 (金管局) 局长 Chia Der Jiun 告诉上市公司的主席们，振兴新加坡股市的工作已进入关键阶段。

Chia 表示：“舞台、灯光、服装、音乐，我们都已准备就绪。”他敦促商界领袖们“现在开始扮演好自己的角色”。

截至2026年9月底，金管局已通过“股市发展计划”向14家资产管理公司配置了54亿新元，这笔资金来自一个65亿新元的资金池。同月，海峡时报指数也首次突破了5800点。