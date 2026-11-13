生育率新低，新加坡体外受精市场需求旺盛

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面对高昂成本和激烈竞争，私营医疗保健领域或将从潜在的政府津贴加强措施中受益

生育和孕产妇健康已是备受关注的课题，新加坡的整体生育率在2025年降至0.87的历史新低。 图片：TEOH YI CHIE，BT，AI辅助

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 越来越多准父母正借助现代医学尝试生育，这为生育健康领域的业者开辟了广阔的市场。

咨询公司Kearney在2024年的一份报告中指出，新加坡是“一个成熟的体外受精（in-vitro fertilisation, IVF）市场的典范”，广泛的服务渠道和部分公共资金的投入，促成了每千名女性超过七个周期的高渗透率。

除了自然需求的增长，政府对婚育措施的改革也可能提振生育市场，并为私营医疗保健业者带来利好。

总理公署部长Indranee Rajah于10月宣布，新加坡的国家婚育重置工作小组已在探讨生育和孕产妇健康课题。与此同时，该国的整体生育率（TFR）从2024年的0.97降至2025年的0.87，创下历史新低。

该工作小组由她担任主席，预计将在2027年初发布一系列新的政策建议。届时，观察人士不排除政府将加强津贴，从而为患者提供更多辅助生殖技术（assisted reproductive technology, ART）的选择。

需求蓬勃

尽管新加坡的具体数据难以获得，但亚太地区辅助生殖技术（ART）市场的价值估计高达数十亿美元。

在公共诊所进行一个周期的体外受精（IVF）可能需花费准父母1万5000新元至1万8000新元，而私人机构的收费约为2万新元至2万5000新元。卫生部（MOH）在2024年透露，过去十年，公立医院的IVF周期成本每年上涨约2%。

根据卫生部（MOH）此前报告的数据，新加坡进行的辅助生殖技术（ART）治疗周期数量已从2013年的5800个增至2022年的1万零500个。 照片来源：ADOBE STOCK

根据卫生部（MOH）此前报告的数据，新加坡进行的辅助生殖技术（ART）治疗周期数量在过去十年左右几乎翻了一番——从2013年的5800个增至2022年的1万零500个。

新加坡拥有十多家持牌辅助生殖中心，其中包括三家公立医院以及多家私营医疗保健提供商——这些私营机构的生育服务需求强劲，尤其是IVF及相关程序。

在主板上市的康盛医疗（Thomson Medical），截至6月底的一年里，有超过6000名患者寻求IVF、宫腔内人工授精（intrauterine insemination, IUI）和冻卵冻精等程序。代理总裁Cassandra Loh告诉《商业时报》：“我们（对生育服务）的需求年比保持了相对稳定。”

与此同时，CHA Healthcare的子公司新加坡医疗集团（Singapore Medical Group, SMG），其约一半的整体业务量来自女性健康、生育及相关服务。

CHA亚太区总裁Chris Chung和SMG总裁Beng Teck Liang共同表示：“辅助生育正成为我们女性和生殖健康业务的一个关键支柱。”

IHH Healthcare的一位发言人补充道：“我们对新加坡辅助生育市场的前景保持乐观。”其投资组合包括伊丽莎白生育中心（Mount Elizabeth Fertility Centre）。

他引述延迟生育是预计将继续推动生育服务需求的因素之一，此外还有消费者意识的提高和医疗技术的进步。

伊丽莎白医院更广泛的女性健康和专科服务包括由位于The Heeren的伊丽莎白生育中心提供的辅助生育服务。 照片来源：IHH HEALTHCARE

2020年，时任国会议员Louis Ng在国会提出这一想法时，卫生部（MOH）回应称公共中心有足够容量，但不排除研究将联合资助扩大至私营领域的提议，并“同时确保收费保持合理”。

但卫生部长 Ong Ye Kung在2026年2月告诉国会，多项生育健康政策正在接受审查，包括对辅助受孕程序的财务支持——他在10月随后的一次国会会议上重申了这一点。

“对新加坡的私人生育服务提供商而言，关键的结构性业务挑战之一是在无法获得与公共领域相同的融资支持的情况下竞争患者，”淡马锡（Temasek Holdings）支持的Foundation Healthcare首席商务官Choy Shook Yee表示。该公司于2026年中在新加坡交易所主板上市。

她补充说，缺乏联合资助“为私营提供商创造了不同的成本定位，并可能影响患者的选择，特别是考虑到生育治疗涉及的费用”。

政策研究所高级研究员Tan Poh Lin建议，即将到来的政策变化可能包括增加政府对ART的联合资助、提高保健储蓄索赔顶限以及增加受资助的ART周期。她指出，此类举措可以“帮助抵消”准父母面临的财务开支。

关键的资助

新加坡政府为辅助受孕程序提供高达75%的联合资助，这些程序包括IVF、IUI以及胚胎植入子宫前的遗传病检测。

在IVF中，胚胎是通过在实验室中用精子使卵子受精而产生的。IUI则涉及在排卵期间将预选的精子直接注入子宫。

该联合资助仅适用于公立医院的服务。卫生部一位发言人告诉《商业时报》，在2023年至2025年间，卫生部每年提供超过2000万新元的联合资助，主要用于IVF。

患者也可以使用保健储蓄在公立和私立医院支付治疗费用，终身顶限为1万5000新元。根据卫生部发言人的说法，在这三年期间，用于辅助受孕的保健储蓄索赔总额也达到每年超过2000万新元。

该发言人说，大多数IVF周期在公共辅助生殖中心进行，市场份额在过去三年保持稳定。“然而，私营领域在保健储蓄（MediSave）索赔（金额）中所占的份额正在增加，这是由于每次索赔的提取额更高，而这可能是由私营提供商的收费所致。”

在过去五年内，卫生部（MOH）已采取显著措施，将三家公立医院的ART总容量提高了约20%。

然而，Chung和Beng医生表示，公共领域的容量可能仍然紧张，因为“当前的资助结构为选择公立医院创造了强大的经济激励”。

私营ART提供商告诉《商业时报》，将津贴扩大到私营领域可以为患者提供更广泛的选择，这一点意义重大，因为受孕分秒必争。

Chung和Beng医生指出，在澳大利亚，CHA亚太区和SMG投资了IVF提供商City Fertility，当地政府为一些私立中心的IVF费用提供部分回扣。

他们评论道：“这种（政府）支持有助于将生育治疗正常化，使其成为主流医疗保健的一部分，从而改善了有需要患者的就医途径。”

但是，即使资助范围扩大到私营提供商，公司也不期望立即获得丰厚回报。IHH发言人指出：“从患者的角度来看，任何津贴都应理想地转化为自付成本的降低，同时保持账单的透明度。”

他说，任何资金变动“也可能鼓励提供商不断审查其护理服务模式，以确保治疗保持可及、可持续和具有竞争力的价格”，并补充说IHH也将审查其收费结构，以考虑临床要求、质量标准和“当前市场状况”等因素。

康盛医疗的Loh表示，扩大联合资助最直接的影响将是缩小公共和私营选项之间的价格差距。

她告诉《商业时报》：“私营市场的收费结构可能会有一些调整，但由于整体价格一直相当稳定，我们预计整体市场不会出现重大变化。”

但她提醒说，联合资助可能不会直接导致更高的手术量，因为潜在资金增强对私营领域需求的任何提振，最终将取决于资格标准、资助限额和批准的程序等因素。

她补充说：“更根本的是，我们认为任何政策都应在患者可及性和临床结果之间取得平衡，同时审慎使用公共资金。”

成本与竞争

撇开获得更广泛政府资金的潜力不谈，私营市场的程序价格还取决于运营成本等商业因素。

IHH发言人指出，辅助生育行业“需要在临床专业知识、技术、实验室能力和质量保证方面进行大量投资”。

卫生部（MOH）表示，自2023年以来，平均每年约有4000名患者受益于政府对辅助受孕的联合资助。 照片来源：CMG

而且，即使对ART服务的需求正在蓬勃发展，新加坡市场也只有“数量有限的高度专业化的生育专家”，Foundation Healthcare的Choy指出。

她说，因此，竞争“不仅基于价格，还基于临床结果、患者体验、可及性和护理的连续性”。

另一个障碍是：新加坡医疗服务提供商面临着将收入流失给海外更便宜的同行的风险。

毕竟，尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员Lee Poh Onn在2025年12月的一篇文章中指出，马来西亚的IVF成本可能比新加坡低74%。

Lee医生当时说：“马来西亚（和柔佛）医疗程序的成本吸引力，或许是吸引邻国医疗游客的最重要因素。”

虽然卫生部（MOH）没有追踪选择在国外进行IVF的新加坡人，但妇产科医生、Foundation Healthcare子公司CareIVF的医疗总监Paul Tseng指出，新加坡处于“一个固有竞争激烈的区域性医疗保健市场”中。

Tseng医生说：“我们注意到，一些患者可能会选择考虑邻国，那里的治疗成本更低。”

一些行业参与者将其区域性合伙业务作为卖点。

例如，康盛医疗（Thomson Medical）已在新加坡和马来西亚提供生育服务，其TMC Fertility在新山、哥打白沙罗等地设有分支机构。

康盛医疗的Loh说：“对于正在考虑跨境选择的患者，这为我们提供了一个在适当情况下跨市场提供更大连续性的机会，同时在各自的临床和监管框架内运作。”

对于SMG而言，母公司CHA在澳大利亚、日本和韩国的IVF投资组合是另一个卖点，Chung和Beng医生说，这“使我们的服务与众不同”。

他们告诉《商业时报》：“患者可以在一个综合的医疗保健网络内获得专家意见、第二诊疗意见和跨境治疗选择，同时在家中保持护理的连续性。”

但是，承认无法完全在成本上竞争，新加坡医疗保健运营商转而强调他们在这里能够提供的服务质量。

Choy说：“在CareIVF，我们的方法是保持我们的服务具有竞争力价格的同时，利用（Foundation Healthcare）更广泛的专家网络，让患者可以在新加坡各地方便地进行咨询和后续护理。”

与此同时，在新加坡和马来西亚双重上市的IHH发言人指出，该公司的柔佛鹰阁医院确实有来自新加坡的患者——但通常是进行较简单的程序，如健康筛查、内窥镜检查或白内障手术。

该发言人补充说，虽然新加坡人可以到对岸接受生育治疗，“但我们不鼓励这样做”。

相反，他强调了“从咨询到后续跟进的无缝治疗过程”的好处，并指出了跨境管理机密或受保护患者数据方面可能存在的困难。

“别无选择”

卫生部发言人告诉《商业时报》，自2023年以来，平均每年约有4000名患者受益于政府对辅助受孕的联合资助，而每年约有5000名患者为此类程序提取保健储蓄。

他补充说，该部门“将继续就生育健康问题与新加坡人接触，并在我们制定政策建议时与利益相关者和社区密切合作”。

新加坡管理大学社会学家Paulin Tay Straughan专研家庭、工作和老龄化问题。她认为，加强政府对ART的支持既是不可避免的，也是对晚婚晚育的“务实回应”。

新加坡管理大学社会学教授Paulin Tay Straughan认为，加强政府对ART的支持既是不可避免的，也是对晚婚晚育的“务实回应”。 照片来源：CMG

她指出：“越来越多的（夫妇）需要帮助，而帮助是昂贵的。因此，现在不可避免，因为我们别无选择——我们必须支持那些需要帮助的人。”

尽管如此，Straughan教授担心，政府为更多与生殖健康相关的费用买单，“可能会发出一个错误的信息，即可以等待”再生育，因为辅助生育手术的成功率会随着年龄的增长而下降。

尽管成功率较低，政策研究所的Tan博士认为兴趣依然存在，因为产妇年龄的上升将扩大这一群体的规模。她说，高龄母亲通常也有很强的动力再生一个孩子。

但她警告说：“新加坡的低整体生育率最终源于社会根源，通过公共卫生或技术解决方案所能做的终究有限。”