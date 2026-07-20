凯德综合商业信托将改造百利宫部分区域，包括美罗现有店面

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该零售商或将以全新零售概念店的形式，继续留驻该乌节路商场

【新加坡】 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, 简称CICT) 正在推进优化和选择性改造百利宫部分区域的计划，包括目前由百货公司美罗 (Metro) 占用的区域。

CICT的管理者在周一（7月20日）表示：“（美罗）已表示有兴趣以新的零售概念店形式继续留在百利宫，相关讨论正在进行中。可行性研究目前正在进行，我们将在计划敲定后分享更多细节。”

CICT发布此最新公告，正值其计划“进一步加强百利宫的租户组合，并创造机会引入新颖的概念和体验”。

另外，美罗在一份交易所公告中表示，公司打算逐步从经营传统的大型百货商店，转向以“专业零售概念”为核心的更灵活的零售模式。

因此，当位于百利宫和长堤坊（其业主为星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust)）的现有大型门店租约到期后，美罗将不再续营。

该零售商表示，正在与现有和潜在的业主商谈，以推出新的多概念门店。

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美罗表示：“本集团已开始与现有业主及其他业主一起，为推出新的多概念零售店评估潜在地点和机会。”

它补充道：“在评估这些选项时，管理层将考虑地点适宜性、租赁条款、财务可行性、实施时间表以及其他商业和运营事宜等因素。”

该零售商将继续通过其品牌管理合资企业 Grand Brands Asia 扩大其零售业务，该合资企业专注于将国际生活服务产业群品牌和沉浸式零售概念引入新加坡。

美罗新零售概念的实施时间表和范围仍有待持续评估和执行规划。

美罗主席 Tan Soo Khoon 表示：“随着零售格局的不断演变，我们与时俱进至关重要。”

他补充道：“经过全面评估，董事会相信，这次战略性重新定位将创建一个更灵活的零售平台，能够适应不断变化的消费者期望并抓住新机遇，从而更好地定位美罗，以实现长期可持续增长。”

尽管此次重新定位对美罗盈利的财务影响尚无法确定，但董事会相信这将加强其零售业务的长期竞争力。

在零售环境充满挑战和百货商店销售放缓的背景下，美罗在2025年曾向《商业时报》表示，公司正转向全球合作和沉浸式概念店，以吸引购物者回归。

在过去一年里，美罗与 Shinsegae International 合作，从这家韩国零售集团引进了六个品牌。公司还推出了两个旗舰体验概念区：SleepLab 和 MiniMuse，让购物者在购买前可以试用床垫以及化妆品和美容产品。

尽管努力更新其零售产品，但美罗的零售部门报告称，在截至2026年3月31日的财年中，税后亏损为1140万新元，而2025财年的税后亏损为690万新元。这主要是由于在新加坡零售业面临挑战的背景下，公司收入下降、毛利率降低以及减值损失增加。

美罗集团首席执行官兼执行董事 Yip Hoong Mun 表示：“如今的消费者期望已发生根本性变化。在充满挑战的经营环境中，我们更新的零售战略旨在满足客户不断变化的期望，同时在引入新概念、品牌和合伙业务方面拥有更大的灵活性。”

CICT表示，自7月1日以39亿新元完成对百利宫的收购以来，一直在评估短期和中期的提升计划。

此前，在该房地产投资信托（Reit）从 Cuscaden Peak 手中收购了这座乌节路购物中心后，外界对其重建计划产生了疑问，此次更新正是在此背景下发布。

2025年，当 Cuscaden Peak 将百利宫房地产投资信托 (Paragon Reit) 私有化时，曾指出该商场需要进行大规模翻新才能保持竞争力。计划中的重建预计需要长达四年时间完成，潜在资本支出高达6亿新元。当时单位持有人曾被警告，继续持有意味着要忍受一个充满建筑灰尘、执行风险和每单位派息大幅减少的痛苦时期。

但一年后 CICT 收购该资产时表示，将“探索”资产提升机会，并指出 Cuscaden Peak 初步估计的约3亿至6亿新元，“可能与自己最终的计划有所不同”。

CICT的管理者在周一表示：“百利宫将继续通过差异化的零售组合来加强其定位，涵盖奢侈时尚、美妆、家居生活、体育、健康和儿童等领域，以迎合不断变化的消费者偏好。”

“我们也在与合作伙伴和相关当局积极接洽，以加强百利宫与周边一些物业之间的有盖连接通道。”

截至周一收盘，CICT的单位价格下跌0.8%或0.02新元，报2.45新元；美罗的股价上涨1.1%或0.005新元，报0.46新元。