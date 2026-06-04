Josephine Teo：人工智能需“辅助人类”

部长表示，新加坡在采纳该技术时以人为本

全球许多公司为通过人工智能和自动化追求更高效率而裁员。 图片来源：REUTERS

【新加坡】数码发展及新闻部长Josephine Teo于周四（6月4日）表示，人工智能应该辅助人类，而不是反过来要求人类去服务技术。

鉴于全球对人工智能导致全球裁员的担忧日益加剧，她重申，新加坡在采纳人工智能时始终以人为本。

她是在新加坡丽思卡尔顿美年酒店（The Ritz-Carlton, Millenia Singapore）举行的“野村亚洲投资论坛2026”上，就新加坡的人工智能战略以及该技术在公共利益和投资方面的应用发表主旨演讲。

她指出，新加坡的劳资政三方伙伴共同承诺，确保采纳人工智能不会导致工作岗位流失。这意味着需要在现有技能创前程（SkillsFuture）计划的基础上，大规模地进行工作重新设计和劳动力技能再培训。

她补充道：“在我们思考如何实施人工智能时，这一重点绝对是至关重要的。”

这些努力是政府更广泛战略的一部分，旨在帮助劳动队伍为人工智能驱动的未来做好准备，同时将工人的利益和关切置于政策制定的核心。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

她说：“我们所做的一切都以人民的利益和关切为中心。这绝不能是事后才考虑的问题。”

她补充说，先进的人工智能工具和行业特定模型不应在真空中运行。“它需要一支有技能指导、监督并将其安全地融入现有工作流程的劳动队伍。”

部长发表此番言论之际，包括Meta在内的公司已宣布裁员，同时通过人工智能和自动化追求更高效率。

她强调了在2026年财政预算案中推出的全国人工智能影响力计划，根据该计划，新加坡的目标是首先培养10万名“人工智能双语”专业人才。

她说：“这些人将他们在金融、法律和医学等领域的专业知识，与如何在自己的岗位上使用和应用人工智能的实践知识相结合。”

她举例说，一位投资组合经理可以利用人工智能来完善投资论点并对假设进行压力测试。Teo说：“她不仅生产力更高，（也）拥有了更敏锐的优势，而且至关重要的是，最终决策者仍然是她自己。”

除了培养人工智能人才，她还强调，政府也在支持1万家企业将人工智能有意义地融入其运营中。

这不仅针对大型跨国公司，也面向中小型企业，后者占新加坡企业总数的99%，并雇用了70%的劳动力。

Teo说：“他们是我们经济的主要贡献者，他们要么与前沿公司共同前进，要么就会成为落后者。”

通过这些针对性的举措，政府旨在让本地劳动队伍为与下一代技术协同工作做好准备。

她补充说：“通过提供基础设施、可信赖的护栏和熟练的劳动力，我们确保企业拥有稳定的基础来建立和扩展其人工智能解决方案。”

不断增长的人工智能生态系统

Teo还谈到了对地缘政治紧张局势对数码经济影响的担忧，并补充说，她经常被问及地缘政治的对立是否会将数码世界分裂成不同的阵营。

虽然承认这种可能性存在，但各国不应让不确定性使行动陷于瘫痪。

她说：“我和我在亚细安地区的数码部长同僚们都希望充分利用人工智能来提升我们的经济。”

她强调，新加坡的努力并不仅仅集中在建设基础设施和能力上。

同样重要的是，积极维护与美国、欧洲和中国伙伴的关系，并寻找有意义的合作机会，包括促进跨境数据流动。

她说，如果没有这种连通性，数码基础设施将受到极大限制。

她补充道：“我们认为他们都有兴趣和能力成为亚细安人工智能增长故事的一部分。”

Teo在论坛上向投资者发表讲话时，邀请他们更多地参与新加坡不断增长的人工智能生态系统和人工智能中心。

她说：“通过这样做，您将获得进入更广阔的亚细安市场的新渠道，这里拥有超过6.5亿人口，其数码经济有望在2030年达到1万亿美元的规模。”

她将亚细安描述为重要的增长引擎，并指出即将出台的《亚细安数码经济框架协定》预计将进一步增强该区域的发展势头。

她补充说，新加坡可以作为通往该区域的门户，在新加坡开发和部署的人工智能解决方案有潜力在其他亚细安市场得到应用。

她还强调，新加坡的人工智能生态系统“发展得相当不错”，并“有理由设定更高的目标并加快步伐”。

她指出，政府在上个月的亚洲科技会展（ATxSummit）上宣布了新加坡全国人工智能战略的更新，旨在更集中地关注人工智能领域中机遇最大的方面。

这些计划也旨在支持由总理Lawrence Wong领导的全国人工智能理事会。

其优先事项之一将是全国人工智能任务，旨在超越小规模试点项目，推动四个领域的行业范围转型：连通性、先进制造业、医疗保健和金融。