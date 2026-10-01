人工智能即将拥有实体。我们该如何应对？

BT50: THE NEXT CHAPTER

新加坡有机会将自己定位为机器人技术及相关产业的关键节点

虽然能够模仿人类灵活性的高效机器人即将问世，但它们对社会和经济结构的影响可能会更为深远。 照片来源：路透社

在我的新加坡国立大学（国大）实验室里，我们教机器如何感知。我们用软性材料制造电子皮肤，它能分辨草莓和大理石，比人类神经更快地感知触摸，并在被切割时能自我修复。

在我职业生涯的早期，我们的工作在别人看来就像科幻小说。人们会惊叹于一分钟的演示，然后就走开了，因为看不到直接的应用。

如今，他们会立刻行动起来，帮助推广这项技术。

去年九月，加州一家人形机器人公司 Figure AI 融资10亿美元，估值高达惊人的390亿美元。

这一数额超过了2025年所有新加坡初创企业融资总额46亿美元的五分之一。

今年，中国发布了人形机器人和具身人工智能的国家标准，并计划在年底前实现一万台人形机器人的商业化应用。

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一个能与人并肩工作的机器人，需要的远不止一枚人工智能芯片来与我们互动、认知世界。它们需要皮肤、传感器、关节、紧凑的电源以及将这一切整合到功能性身体中的复杂组装。

大语言模型将在十年内重塑办公室工作。对于像我们这样主要由知识工作者驱动的经济体而言，这一迫在眉睫的变化令许多人感到不安。

虽然能够模仿人类灵活性的高效机器人即将问世，但它们对社会和经济结构的影响可能会更为深远。在人工智能和先进机器人时代，新加坡如何保持其重要地位？

我们的经济战略指出，我们应该在应用人工智能方面领先，而不是构建前沿模型。然而，如果仅仅是部署，而没有专有的技术和硬件知识，我们就会沦为世界上最好的客户。

我更希望我们能成为一个世界无法绕开的设计者和制造者。我相信，新加坡拥有一个独特的机会，可以将自己定位为机器人技术及相关产业的关键节点。

充满挑战，但并非遥不可及

诚然，作为一个资源有限的小国，我们面临的挑战是巨大的。六百万人几乎不可能在数量和多样性上超越全球主要的制造业产业群中心，但我们可以在技术和质量方面为自己开辟出一片天地。

例如，荷兰是一个相对较小的国家，但地球上每一家先进的芯片制造商都必须排队等候一家荷兰公司生产的设备。

这就是小国的制胜之道：不是制造所有东西，而是掌握一个无人能绕过的环节。

新加坡目前生产全球约十分之一的芯片，制造业产业群仍占我们经济的五分之一。

2030年国家研究、创新与企业（RIE）计划的第一个旗舰项目将投资8亿新元，用于将半导体研究转化为产品，这些产品很可能被整合到机器人和人工智能数据中心的芯片中。

明智的是，这项投资的重点领域很窄，主要集中在开发芯片封装技术和提高芯片间数据传输的光学链路速度。

但是，我们如何才能成为一个关键节点，并像荷兰的ASML公司那样掌握一个战略咽喉呢？毕竟，我们在投资规模、空间和人力方面都面临着重大制约。

我们必须寻求开发具有深厚专业知识和专业设备设计的突破性技术，并通过大量的商业秘密组合来防止模仿者。

我们必须敏锐地意识到，人工智能将进一步加快技术发展的步伐，我们必须随时准备迅速调整和增加我们的投资固定金额。

荷兰公司ASML在二十多年里花费超过160亿新元，才实现其设备的大规模生产。 照片来源：路透社

如果我们成功在新加坡发展出这样的深科技专有半导体技术公司，我们将为本地增加与新人工智能经济相关的高价值工作岗位。

ASML就是一个很好的例子。它在二十多年里花费超过160亿新元，才实现其设备的大规模生产。

据一项估算，ASML的每名员工创造的利润比我们坚实的金融服务巨头星展银行（DBS）高出16%，而其员工总数还多出11%。

地位稳固的关键节点深科技公司能在雇用更多员工的同时，创造高价值产业。

构建生态系统

从这个角度来看，只要我们准备好迎接发展深科技生态系统的马拉松，成功的RIE投资就能推动经济结构调整。

这就是我们的大学和教育系统可以发挥作用的地方。在过去的十多年里，我深入参与了我们的研发机构、学术界和初创企业生态系统，我对许多领域突破性深科技研究的发展感到鼓舞。

然而，为了实现成果转化，我们必须通过吸引和留住高素质人才，继续加强我们的深科技生态系统。

在本地吸引这样的人才只是等式的一部分。等式的另一部分是好好地指导和培训他们。

我自己的学生有的已成为学术界的教员，有的在Micron和ASML等顶尖公司担任工程师，甚至还有的成为了深科技初创企业的创始人。

随着我们的年轻人才发展他们的事业，我们可以开始利用这个不断壮大的全球校友网络，通过合作项目、顾问甚至共同创始人的方式，加速我们生态系统的发展。

吸引和培训高素质人才是新加坡加强其深科技生态系统的重要组成部分。 照片来源：YEN MENG JIIN, BT

与此同时，我们必须为从大学研究中诞生的深科技初创企业创造一个低阻力的环境。

始于2025年的全国研究生研究创新计划，已经教会了数百名博士生和博士后研究员像阅读学术论文一样熟练地阅读投资条款清单。

这个独特的计划汇集了我们所有本地大学的创新部门和研究机构，共同协作并统一转化流程和专业知识。

我们将努力建立一个通用的知识产权许可框架，并提供透明的条款，以减少在与成熟机构投资者完成种子轮投资至关重要的谈判中经常遇到的阻力。

一条通往资金的直接路径将使我们的年轻深科技团队能够迅速部署早期的试点规模演示。

除了加快产品上市和首次商业销售的速度，我们还需要有耐心的资本来帮助我们的初创企业进行全球扩张。

深科技依赖于可能需要超过15年才能成熟的科学。例如，Nvidia用了24年才达到1000亿美元的市值；Samsung用了37年；而Novo Nordisk则用了九十年。

在估值顶峰时，Novo Nordisk的市值甚至超过了丹麦的国内生产总值。

要判断谁会成为下一个Nvidia几乎是不可能的，尤其是在早期阶段，但有一点是肯定的：这个位置通常是为最有雄心的创始人与有耐心的资本相结合而保留的。

新加坡国立大学（国大）已承诺投入1.5亿新元用于对研究衍生公司的深科技投资。如果我们继续坚持不懈地建设生态系统，我们最终甚至可能拥有不止一家市值突破1000亿新元的初创企业。

但我们不要追逐这个数字。相反，在未来的几十年里，我们可以通过深科技初创企业获得连续更大规模融资以及深科技驱动产品和服务大规模商业部署的速度来衡量我们的成功。

在我的实验室里，我们通过一种材料的自我修复能力来评判它。经济体也应该接受同样的考验，而未来十年带来的冲击将比以往任何时候都更深。

我的儿子快到我当年看《星球大战》电影时被机器人手臂所启发，立志创造深科技并将其转化为社会应用的年纪了。十年后，他将开始选择在哪里建立自己的生活，而我希望新加坡能凭借他的抱负成为明确的赢家。

《商业时报》用50年记录了这个国家的建设成就。愿下一个50年以新加坡在人工智能时代成为世界级的十年开启：这是我们赋予机器感官、部署耐心资本、并给我们最有抱负的年轻人一个留下来的理由的十年。

作者是新加坡国立大学（国大）负责生态系统建设的副校长、材料科学与工程学教授，以及四家科技初创公司的联合创始人。他最近从国大衍生的公司专注于用于下一代高速光子链路的先进封装技术。