超越“纸老虎”：发展新交所监管规则以适应亚洲需求

BT50: THE NEXT CHAPTER

必须开创先驱性新规，并建立独创的最佳实践

与许多其他新兴的亚洲交易所一样，新加坡在建立其监管制度时借鉴了历史更悠久的交易所的做法。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

1976年，也就是《商业时报》创刊的同一年，世界另一端也发生了一件非常重要的事。

那一年，美国证券交易委员会 (SEC) 要求纽约证券交易所 (NYSE) 修改其上市要求，纳入一个由独立董事 (IDs) 组成的审计委员会。我们今天所熟知的独立董事角色由此诞生。

SEC提出这项要求，背景是1970年主要铁路运营商Penn Central因财务问题而破产，公司董事对此竟毫不知情；以及1973年，数百家公司被揭露曾向时任总统Richard Nixon的连任竞选活动提供非法政治献金。

这两起接连发生的重大丑闻，助长了一种新兴观念，即董事会需要真正独立才能有效监督管理层。

自那时起，对独立董事会的支持稳步增长。如今，这已成为全球公认的公司治理最佳实践。

《新交所规则手册》要求上市发行人的董事会中，独立董事必须至少占三分之一。如果董事长不是独立人士、属于管理层或兼任首席执行官，这一比例则提高到二分之一。

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然而，新加坡和许多其他认可董事独立性的亚洲司法管辖区一样，仍在与“纸老虎”作斗争：这些独立董事要么无法、要么没有有效制衡控股股东。

独立性这一挑战，只是新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 在发展其监管框架时所面临的几个挑战之一，尤其是在涉及透明度和治理的部分。

随着新加坡股票市场进入反思和复兴期，我们愈发清楚地认识到，有必要重新审视构成我们规则基础的许多假设。

我们已经有足够长的时间来认识到，一些在西方发达市场行之有效的概念，例如依赖独立董事——他们对管理层的制衡作用大于对控股股东的制衡——在本地可能效果不佳，至少需要经过一些调整。

移植而来的制度

新加坡证券交易所是合并组成新加坡交易所 (SGX) 的前身公司之一，它成立于1973年，仅比《商业时报》早几年。

从宏观历史来看，我们是一个非常年轻的交易所。世界上最古老的阿姆斯特丹证券交易所成立于1602年。纽约证券交易所的历史可以追溯到1792年，而伦敦证券交易所则始于1801年。

新加坡证券交易所成立于1973年。 照片：商业时报资料图

与许多其他相对年轻的亚洲交易所一样，新加坡在建立其监管制度时，大量借鉴了历史更悠久的交易所。这样做是必要的，部分原因是不这么做就难以吸引国际投资者，另一部分原因是成熟的制度已经有了可靠的实践记录。

到目前为止，许多移植而来的制度都运作良好。作为国际证券委员会组织的成员，新交所的上市和交易规则与多项国际基准保持一致，例如会计准则和市场监督方面的基准。

然而，情况也日益明朗，即某些制度的运作效果优于其他制度。依赖董事会独立性作为制衡手段，就是一个明显需要改进的方面。

另一个例子是，我们的公司治理准则与英国的准则高度一致。在英国市场，机构投资者会积极监督企业的信息披露，并通过抛售股票或投票否决决议来惩罚透明度差或行为不端的公司。

新加坡监管制度中其他被点名需要改进的方面，还包括有关股东投票方式的规则、发行人披露内容的要求、可接受的自由流通股水平以及小股东的补救途径。

前进之路

这并不是说新加坡应该放弃现有的监管原则。

我们已经在市场上看到独立董事有效履行职责、为股东争取更佳结果的实例。我们也看到，积极的股东能够并且确实成功地推动了变革。

然而，当我们作为一个真正立足亚洲的交易所站稳脚跟时，我们的监管必须适应我们所处的环境。

我们市场中个人控股和家族控股公司的比例很高，这清楚地表明，大股东与小股东之间的利益冲突需要得到更好的解决。

与此同时，专注于我们市场的机构投资者比例较低，这表明仅靠市场纪律可能无法产生某些预期的结果。

新加坡监管制度中被点名需要改进的方面包括有关股东投票方式的规则和可接受的自由流通股水平。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

这实际上意味着什么？答案仍在探索之中。这些也是亚洲大多数交易所正在努力解决的问题，解决方案尚未找到。

我们可以肯定地说，我们应该会看到一些偏离西方发达市场既定做法的情况。新交所监管公司必须开创一些先驱性规则，并建立我们自己的最佳实践，而不是从别处移植。

投资者应该已经看到了朝这个方向迈出的第一步，即我们引入了关于薪酬、投资者关系和股息政策的强化信息披露要求。

正如该公告所示，我们也在更新《公司治理准则》。我们正在考虑的一些变动将是全球首创。

当我们发展监管框架以适应亚洲的细微差异时，预计会出现一些不适。我们希望董事、管理层、股东和市场专业人士能深思熟虑如何应对。

也许，50年后，在某个地方会有人写下新加坡选择走上自己的监管道路这一开创性时刻。

作者是新交所监管公司首席执行官