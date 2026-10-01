打造联系更紧密、更可持续的东南亚

BT50: THE NEXT CHAPTER

本区域的下一个增长篇章将日益依赖能源互联互通

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

随着经济扩张和电力需求上升，能否获得安全、可负担和可持续的能源，将成为本区域长期竞争力的一个决定性因素。

未来几十年，在经济扩张、生活水平提高和人口增长的推动下，本区域的能源需求预计将迅速增长。

亚细安能源中心估计，到2050年，本区域的能源需求可能增加一倍以上；而国际能源署则预测，东南亚的需求将超过欧盟。

满足这一需求是我们这个时代决定性的挑战之一。

每个国家都必须平衡三大优先事项：确保可靠和安全的能源供应、保持能源价格的可负担性，以及减少碳排放以支持气候目标。没有一个国家能单独实现这一点，答案在于更紧密地合作。

携手共创集体收益

几十年来，东南亚通过加强贸易、投资和实体设施的互联互通，增强了其作为区域的竞争力。

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能源互联互通是下一个前沿领域。一个联系更紧密的区域能源系统将加强我们的集体能源安全，解锁新的经济机遇，并加速向低碳未来的转型。

亚细安电网计划（APG）体现了这一愿景。通过跨境连接各国的电力系统，亚细安电网计划将使拥有丰富可再生能源的地区，能够向有需求的地区供应清洁电力。

此举将为未来更具韧性和多元化的区域能源市场奠定基础，减少亚细安受全球能源价格波动的影响，同时提高所有成员的能源安全。

亚细安电网计划将使拥有丰富可再生能源的地区，能够向有需求的地区供应清洁电力。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

其益处远远超出了能源领域。

跨境电力贸易可以通过为开发商提供长期需求和更大的投资信心，从而为可再生能源项目解锁大量投资。例如，印度尼西亚向新加坡出口电力的计划，预计将为印尼吸引高达200亿美元的投资。

随着各国加强国内电网基础设施以支持这些项目，本地企业将从增长机遇中受益。工人们可以在可再生能源领域开创新的职业生涯，并获得高薪工作。

因此，区域互联互通并非零和游戏，而是在整个区域创造共享价值。重要的是，这一愿景已在成为现实。

老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目证明了多边跨境电力贸易在技术上和商业上都是可行的。该项目的成功为本区域进一步的多边电力交易计划铺平了道路。

这些开创性的努力表明，区域电力一体化已不再是遥远的愿望，而是一个可以实现的目标。

新加坡致力于尽自己的一份力。我们正在支持从本区域各地进口低碳电力的项目。这些项目除了能使新加坡的能源供应多元化，也有助于催化更广泛的区域合作，并为支持亚细安电网计划的发展提供宝贵的技术和运营经验。

亚细安电网计划是对东南亚长期韧性和竞争力的一项投资。 照片：彭博社

要实现这一愿景，仅有基础设施是不够的。它还需要值得信赖的合伙业务、支持性的监管框架和持续的投资。

这就是为什么与亚细安以外的各方合作仍然很重要。 我们的合作伙伴包括澳大利亚、中国、欧盟、日本、韩国和美国，以及国际原子能机构、国际能源署和国际可再生能源署。

它们共同带来了宝贵的专业知识、技术和资金，可以加速区域能源一体化和清洁能源解决方案的部署。

其中一个例子是新加坡与美国关于区域能源互联互通的可行性研究。

该研究的第一阶段证明了加强区域电力一体化的技术可行性和经济效益。下一阶段将侧重于将这一愿景变为现实所需的法律、监管和融资框架。

着眼大局

因此，亚细安电网计划不仅仅是一个能源项目。它是对东南亚长期韧性和竞争力的一项投资，为建立一个联系更紧密、更可持续的区域能源系统奠定基础。

然而，区域合作不仅限于建设实体基础设施，也同样关乎加强机构、发展能力和分享专业知识，从而让东南亚为未来的能源挑战做好准备。

例如，随着本区域越来越多的国家探索核能，在研究、能力建设、安全和监管框架方面的合作将变得日益重要。

通过像新加坡-美国民用核能合作这样的合伙业务，新加坡正在建立所需的技术专长，以更好地了解先进核技术，并为这些区域努力做出贡献。

像即将举行的2026年新加坡国际能源周这样的平台，对于维持这种合作精神也很重要。这些平台汇集了政府、业界和国际合作伙伴，就本区域的能源未来交流看法、深化合作。

我们今天做出的选择将影响未来几十年的东南亚。一个拥有安全、可负担和可持续能源的区域，将能更好地吸引投资、加强供应链并支持持续的经济增长。

通过加强区域合伙业务，我们可以建设一个经济增长与可持续性相辅相成的未来。通过共同努力，东南亚可以证明，区域合作不仅是我们能源转型的关键，也是为子孙后代创造一个更繁荣、更紧密互联未来的关键。

作者是能源市场管理局（Energy Market Authority）负责能源政策的助理局长