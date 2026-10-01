新加坡房地产的时代变迁：从建国基石到未来城市的工匠

BT50: THE NEXT CHAPTER

房地产行业塑造了新加坡的经济繁荣、环境管理和社会福祉

在新加坡，房地产的意义远不止于一种资产类别。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在新加坡庆祝建国六十年的辉煌历程之际，很少有哪个行业能像房地产一样，为国家的成功做出如此巨大的贡献，其影响远远超出了经济范畴。

我们通常将房地产视为资产，例如建屋发展局 (建屋局) 的组屋、私人住宅、商店、办公室和工厂。这些资产耗资巨大，是人们渴望拥有或投资的对象。

然而，在新加坡，房地产的意义远不止于一种资产类别。在过去的几十年里，它既是公共政策的工具，也是经济增长的引擎、财富的创造者、社会凝聚力的平台，并且日益成为可持续发展和韧性的推动者。

房地产1.0时代 (1950年代–1960年代)：建国基石

新加坡房地产演变的最初阶段，根本上是为了生存。

1965年独立时，新加坡面临着严峻的住房危机。近四分之三的人口居住在拥挤的甘榜、寮屋或卫生条件差、基础设施有限的破旧店屋里。

因此，住房不仅仅是一个房地产问题，更是一项建国要务。

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1960年建屋发展局 (建屋局) 的成立，是新加坡最具变革性的公共政策干预之一。 照片：商业时报档案

1960年建屋发展局 (建屋局) 的成立，是新加坡最具变革性的公共政策干预之一。政府利用1966年《土地征用法令》赋予的权力，系统地征用土地，以促进全面的市区重建和公共住房建设。

在成立后的首五年内，建屋局建造了超过5万个单位的组屋。到1970年，约三分之一的新加坡人已经居住在组屋中。

也正是在这一时期，政府推出了“居者有其屋计划”(Home Ownership Scheme)，让新加坡人能成为拥有99年地契的组屋屋主。拥屋成为新加坡社会契约的基石。

1968年，政府允许国人使用中央公积金储蓄购买房屋，这使得更多普通新加坡人能够拥有自己的家园，从而促进了社会稳定、社区认同感，并让人民在国家未来中拥有了切实的利益。

因此，在独立和自治的动荡年代，房地产扮演了建国基石的角色。

房地产1.5时代 (1970年代)：发展催化剂

在解决了眼前的住房挑战后，房地产演变为推动工业化和经济转型的强大催化剂。

1970年代，新加坡见证了裕廊工业区的迅速发展，这是新加坡最大胆的经济举措之一。

在工业用地规划、交通基础设施和港口扩建的支持下，裕廊吸引了众多跨国企业，确立了新加坡作为制造业中心的地位。

商业房地产也迅速扩张。

中央商务区的重建始于新加坡河口一带。货仓和店屋被莱佛士坊和珊顿道上高耸的办公大楼所取代，为新加坡发展成为金融中心铺平了道路。

狮城大厦 (Plaza Singapura) 和幸运商业中心 (Lucky Plaza) 等现代化购物中心相继涌现，从根本上重塑了新加坡的城市景观，同时刺激了国内消费，并催生了服务和零售业。

狮城大厦于1974年开业，当时新加坡的商业房地产正迅速发展。 照片：商业时报档案

市区重建局于1971年发布的《概念图》引入了长期的综合土地使用和交通规划。

《概念图》（现已更新为《长期规划图》）与每五年修订一次的《发展总蓝图》(Master Plan) 一道，旨在优化全国的土地利用，从而创造最大价值。

为了应对人口和社会经济的变化，这两项规划都经历了多次修订。但在许多方面，《概念图》为住房、交通、工业和商业的协同发展（而非各自为政）提供了蓝图。

至此，房地产已成为国家发展的强大催化剂，为投资、就业和经济多元化提供了支持。

房地产2.0时代 (1980年代–1990年代)：财富创造者和经济引擎

到了1980年代，新加坡的经济已相当成熟。

1980年代和1990年代是新加坡经历惊人转变的时期。其经济开始了长达数十年的转型，从劳动密集型产业转向精密工程、电子和化工等高附加值行业。

这也是一个大规模基础设施建设的时期。樟宜机场于1981年启用，第一批地铁列车于1987年开始运营。同期，莱佛士城 (Raffles City)、滨海广场 (Marina Square) 和新达城 (Suntec City) 等综合性大型项目也相继落成。

到了1980年代末，拥屋率飙升，超过了80%的居民家庭。

房地产日益成为家庭和企业财富的创造者。私人住宅、办公楼、商业园、酒店和零售中心的扩张，反映了日益增长的富裕程度和国际投资者的信心。

政府逐步放宽房地产市场，同时在必要时谨慎地推出降温措施，以维持市场的长期稳定和可负担性。

1980年代和1990年代，私人住宅、办公楼、商业园、酒店和零售中心蓬勃发展。 照片：商业时报档案

自1999年起，新加坡房地产投资信托 (Reit) 的发展改变了房地产所有权的形式。自2002年首个Reit在本地上市以来，新加坡已成为亚洲（除日本外）最大的Reit市场。

根据新加坡房地产投资信托协会的数据，截至今年3月底，新加坡约有39只上市的Reit和房地产信托，总市值估计约为1000亿新元。

产业估税、融资和专业服务也迅速成熟，使新加坡成为区域性的房地产中心。

在此期间，房地产成为许多新加坡家庭财富的主要储存方式，同时也吸引了大量外国投资进入商业房地产领域。因此，该行业演变为财富创造者和重要的经济增长引擎。

房地产3.0时代 (2000年代–2020年代)：全球城市、社会稳定器和可持续发展推动者

进入新千年，房地产的角色再次转变。经济竞争力依然重要，但随着新加坡成为全球化程度最高的城市之一，新的优先事项也随之出现。

房地产越来越需要支持尖端的知识产业、生物医药科学、金融服务、数字技术和创新。它不仅是容纳这些活动的“空间”(space)，更是优化生产流程、促进思想碰撞、支持原型设计和市场测试的“场所”(place)。

滨海湾金融中心等重大发展项目展示了房地产如何成为经济转型的战略平台。 照片：商业时报档案

滨海湾金融中心 (Marina Bay Financial Centre)、莱佛士码头一号 (One Raffles Quay)、巴耶利峇中心 (Paya Lebar Quarter)、星耀樟宜 (Jewel Changi Airport)、榜鹅数码园区 (Punggol Digital District)，以及即将建设的裕廊岛数据中心园和南部濒水区 (Greater Southern Waterfront) 等重大发展项目，都体现了房地产如何成为经济转型的战略平台。

与此同时，住房政策继续演变，以加强可负担性和社会稳定。如今，建屋局为新加坡约80%的居民人口提供住房；约90%的居民家庭拥有自己的住房，使新加坡成为全球拥屋率最高的国家之一。

房地产也成为应对人口变化、提升社会福祉和凝聚力的工具。乐龄市镇、无障碍通行、社区关怀设施、医疗保健基础设施和综合发展项目，日益反映出新加坡人口老龄化背景下不断变化的生活方式和需求。

或许，这一时期最深刻的转变是可持续发展。

建筑占新加坡碳排放总量的约20%。因此，提高建筑性能是新加坡最大的减碳机遇之一。

建设局于2005年推出并在2021年更新的《绿色建筑标志计划》，改变了整个行业的实践。如今，新加坡三分之二的建筑已实现绿色化，国家目标是到2030年将这一比例提高到80%。

目前，超过30%的新开发项目达到了超低能耗 (Super Low Energy) 标准，而性能最高的绿色建筑比2025年的建筑能耗标准低72%。

现代开发项目越来越多地融入太阳能、区域供冷、智能建筑管理系统、雨水收集、绿色屋顶和促进生物多样性的景观设计。

因此，房地产不仅成为经济增长的重要贡献者，也为环境可持续性、气候韧性和社会福祉做出了重要贡献。

房地产4.0时代：智能、再生和以人为本

展望未来，下一轮转型可能会更加深刻。

人工智能、数字孪生、机器人技术、先进传感器、自主系统和机器学习正在从根本上改变建筑的设计、建造、管理和估值方式。

建筑将日益成为智能资产，而不再是被动的物理结构。数字孪生将持续优化能源使用。人工智能将在故障发生前预测维修需求。

系统将根据占用模式动态调整照明、通风和工作空间配置。自主清洁、安保和物流系统将变得司空见惯。

人工智能等技术发展正在从根本上改变建筑的设计、建造、管理和估值方式。 照片：YEN MENG JIIN, BT

然而，仅靠技术并不能定义“房地产4.0时代”。

气候变化正在重塑投资决策。再生设计、循环建筑材料和气候韧性将成为主流而非可选项。未来的开发项目将越来越多地把蓝绿基础设施、城市生物多样性、碳减排、防洪和缓解热岛效应等作为核心设计原则。

新加坡的“大自然里的城市”愿景已经揭示了这一未来的景象。综合性、多功能的开发项目正在成为自给自足的生态系统，人们可以在“15分钟社区”内生活、工作、学习和娱乐，并通过公共交通、步行、骑行、数字连接和充足的绿色空间获得支持。

房地产也将变得越来越灵活。建筑的设计将能够适应不断变化的人口结构、工作模式和新技术，在其整个生命周期中保持适应性，而不是为单一目的而建。想想近年来如雨后春笋般涌现的共享办公和共享居住空间。

重点将从最大化建筑面积转向最大化长期的社会、环境和经济价值——这些属性将日益决定一个房地产对用户、投资者和资本的吸引力。

因此，房地产专业人士也必须提升自身能力并不断发展，掌握必要的技能和方法，以评估智能化、可持续性、气候韧性、适应性和以人为本的设计如何影响资产的收入、风险、过时性、投资表现及其最终价值。

展望未来

在过去六十年中，新加坡的房地产行业为响应不断变化的国家优先事项和需求，持续进行自我革新——从提供住房到推动工业化，再到创造财富、支持全球竞争力、加强社会凝聚力和推进可持续发展。

房地产从来都不只是建造楼宇。相反，它始终关乎建设新加坡所需要的未来。

房地产将继续处于这一转型的核心——它不仅是砖块和水泥，更是国家塑造经济繁荣、环境管理和社会福祉的最强大平台之一。

从这个意义上说，新加坡房地产行业的故事远未结束。其最激动人心的篇章或许还在前方。

许连碹博士是新加坡测量师与估价师协会名誉顾问，郑家博是该协会估价与普通业务部第一副会长。许连碹博士曾任永续发展与环境部兼交通部高级政务部长。