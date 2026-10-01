等待机场扩容的高昂代价

BT50: THE NEXT CHAPTER

长期基础设施规划必须为情势变化预留调整空间

2013年，新加坡为新加坡樟宜机场的下一轮重大扩建工程制定了一项长期计划：建造T5航站楼以及展开樟宜东发展项目。

一年后，场地的准备工作启动。但T5航站楼本身的建设要到2025年才开始。

该项目在冠病疫情期间暂停了两年。在此期间，新加坡交通部、新加坡民航局和樟宜机场集团重新评估了航空业的增长轨迹，并审视了航站楼的设计，以使其更具模块化、韧性和可持续性。

该航站楼预计将在2030年代中期启用。这个时间表反映了机场基础设施的一个基本现实：从规划阶段到迎来第一批旅客，整个过程可能需要数十年时间。

樟宜机场T5航站楼预计将在2030年代中期启用。经过重新评估，其设计已变得更具模块化、韧性和可持续性。 照片：商业时报资料

樟宜东项目不仅包括一个航站楼，还涉及三跑道系统、扩建的货运设施、隧道和配套基础设施。

长期基础设施规划不能仅仅是为了满足预测而建设；它必须允许基础设施随着情况的变化而调整。这就是规划必须为机场、城市和经济服务数代人的基础设施所面临的现实。

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亚太和中东地区的机场都面临着同样的困境：旅客接踵而至，但运力却无法以同样的速度增加。当拥堵问题变得显而易见时，解决问题所需的决策可能已经迟了数年。

挑战并不仅限于容量。机场还必须为气候风险和日新月异的技术做好准备。现在建造的基础设施在几十年后可能仍在使用，因此今天的投资决策必须预见未来的需求。

需求即将来临

航空旅行将持续增长，这一点毋庸置疑。我们的长期预测显示，到2054年，亚太地区的旅客年增长率将达到3.6%，中东地区为4%。

这个数字看似不大，但在三十年间，将转化为数十亿的新增旅程。预计到2054年，全球旅客流量将达到230亿人次，其中仅亚太地区就将占约100亿人次，中东地区则为14亿人次。

这种增长将使一件事变得至关重要：在需求到来之前准备好基础设施。

我们的评估指出，到2035年，全球计划中的机场投资超过2400亿美元，其中包括1350亿美元用于现代化改造，1050亿美元用于新建机场。这些项目总共可以增加超过12亿人次的旅客容量和7100万吨的货运容量。

这笔资金是一项重大承诺，但并非全部需求。机场还必须更换老化设施、增强气候韧性、减少排放、升级数字系统，并为未来发展确保所需的土地和配套基础设施。

今天建造的基础设施还必须足够灵活，以适应未来可能成为标准的技术。

樟宜东项目不仅包括一个航站楼，还涉及三跑道系统、扩建的货运设施、隧道和配套基础设施。 照片：商业时报资料

如此规模的投资不可避免地引出了资金问题。鉴于机场具有更广泛的经济价值，资金来源应反映其效益，由政府、机场和使用者共同分担成本。

对于一项10亿美元的投资，采用预先融资的方式——而不是完全依赖债务和股权——可以节省约30%的融资成本。虽然具体节省的金额会因融资结构和资本成本而异，但提前 확보资金可以显著降低总成本。

承担债务会产生利息和费用，并且在利率上升或信贷紧缩时面临再融资风险；而通过股权融资则需要为投资者提供高回报。

无论哪种方式，最终都由使用者买单；问题在于何时支付以及成本多高。因此，提前建设不仅是良好的规划，也是一种更具成本效益的提供运力的方式。

不只是航空枢纽

机场应被视为经济基础设施。它们是航空业价值创造的关键推动者，将人们与工作、企业与市场、城市与世界其他地区连接起来，而航空货运则支持着各国经济所依赖的贸易和供应链。在亚细安，机场估计支撑着160万个就业岗位和约550亿美元的国内生产总值。

航空业还带来了更广泛的经济效益。通过旅游、生产力、贸易和投资，航空业为整个亚细安贡献了2440亿美元的国内生产总值，并支持了2330万个就业岗位。

该地区如此规模的影响主要由国际客流产生。在11个亚细安国家中，国际航空旅客的消费所支持的直接、间接和衍生的就业和国内生产总值总计近1380亿美元，并创造了1570万个就业岗位。

新加坡是这一价值创造的重要贡献者。据估计，到2025年，其航空业将支持59.7万个就业岗位和478亿美元的国内生产总值，约占亚细安通过航空国际旅游业创造的总价值的35%。

樟宜机场展示了这种长期方针所能取得的成就。T5航站楼的建设领先于其预期服务的需求，这使新加坡有能力维持其经济所依赖的互联互通。

为气候变化做准备

机场还必须为一个与今天截然不同的未来进行建设。气温上升、极端风暴和海平面上升会扰乱运营并损坏基础设施，因此气候韧性成为长期规划的重要组成部分。

机场是航空业中首个集体承诺在其业务范围内实现净零排放的组成部分。但仅有承诺是不够的。

预计三十年后，亚太和中东地区将占全球客流量的近50%。 照片：商业时报资料

国际机场协会亚太及中东地区分会 (ACI Apac & MID) 正在通过《净零排放路线图》、机场碳排放认证和ACA激励计划等项目帮助各机场，其中ACA激励计划旨在帮助小型机场克服财务和技术障碍。

全球有超过600家机场获得了机场碳排放认证，其中亚太及中东地区有超过100家，包括在达到最高等级（5级）的30家机场中，有7家位于该地区。

在气候韧性方面，同样注重实际行动。ACI Apac & MID 还与该地区47家机场运营商合作，开发并验证了气候风险评估工具和指南。未来的基础设施必须在设计上具备气候韧性，而现有设施则需要进行改造以减少脆弱性。

前路展望

机遇的规模之大，使得政府、机场和投资者面临的选择日益重要。

据估计，三十年后，亚太和中东地区将占全球客流量的近50%，全球增长最快的九个市场都将位于该地区。如此巨大的增长规模使得今天做出的决定影响深远。

政府需要创造一个能让机场有信心和能力进行长期规划和投资的环境。政策和监管框架应支持不同机场模式的运力扩张，而航班时刻的分配方法也需与行业共同发展。

与此同时，机场需要超越眼前的需求周期，在运力受限之前做出投资决策。

中东的经验表明，为何短期冲击不应被误认为是长期需求转变。2月28日开始的冲突导致该地区上半年的旅客流量减少了25%，而在3月至8月期间，11个主要机场的航班运营量下降了34%。

这给我们的教训不是可以忽视冲击，而是基础设施的决策不应被暂时的中断所左右。

真正的考验在于我们是否准备得足够早。建设机场运力需要数年时间，而它所带来的经济机遇可以持续数代人。

作者是国际机场协会亚太及中东地区分会总干事，该行业组织代表超过600家机场