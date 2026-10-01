气候适应力如何增强企业韧性

BT50: THE NEXT CHAPTER

除了合规与声誉考量，气候韧性亦对企业的长期生存能力构成影响

对许多机构而言，气候变化对其业务的真正成本仍是一个巨大的未知数。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

多年来，企业可持续性和气候韧性一直围绕着组织的长期承诺展开，例如：净零排放目标、年度可持续发展报告和公开承诺。

然而，随着气候影响的破坏性日益增强，企业领导者面临的问题正从“我们承诺了什么？”转变为“我们的企业有多强的韧性？”

在2026年亚细安气候周上，新加坡永续发展与环境部长 Grace Fu 强调了气候变化的影响，并指出该区域必须同等重视适应气候变化，以及建立社区、基础设施和经济的韧性。

随着企业在可持续性和气候韧性方面应对监管条例和日益增长的消费者需求，许多企业发现自己陷入两难，既要管理可持续发展承诺，又要兼顾日常业务运营。

在《2025年EY全球气候行动晴雨表》中，虽然有64%的受访者表示他们制定了气候转型计划，但大多数企业在履行此前的承诺方面毫无进展，甚至出现倒退。

对气候变化无所作为可能让企业付出高昂代价，据估计，未来若不采取行动，平均将耗费企业年化收入的15%。

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然而，不到三分之一的受访者评估了与气候相关风险（无论是实体风险还是转型风险）的行动成本和长期不作为成本所带来的财务影响。这意味着对许多机构而言，气候变化对其业务的真正成本仍是一个巨大的未知数。

雄心与行动之间的差距

这并非是说各机构在可持续发展方面没有取得进展。事实上，可持续发展报告如今已更为完善，气候目标也更为普遍，董事会层面的监督亦有所改善。

然而，在承诺、信息披露和执行之间，仍然存在着持续的差距。

在一些公司，可持续发展仍游离于核心战略之外，被当作一个专业职能来管理，而没有融入资本配置、产品开发、采购、运营和风险管理等环节。还有一些公司则设立了目标，却没有详细的转型计划、投资路线图、负责人或里程碑。

其结果是，企业宣称的目标与它们的实际执行能力之间的脱节日益严重。

数据是另一大障碍。企业常常面临系统碎片化、定义不一致以及整个价值链可见度有限的问题，尤其是在范围三（Scope 3）排放、供应商韧性、实体气候风险和自然相关影响等领域。

对于在新加坡等区域中心运营的企业而言，这一点尤为关键，因为它们的供应链通常横跨多个市场。

此外，还存在着韧性差距。采纳了国际可持续准则理事会（ISSB）标准的上市要求，正逐步推动企业量化气候风险，但很少有企业能足够迅速地调整其资产、供应链和运营模式。

这对企业有直接影响。例如，由于极端天气事件造成的损失，气候变化正从根本上改变保险公司定价风险、管理资产和提供保险的方式，这可能导致企业面临的成本影响迅速上升。

将可持续发展打造为企业准则

从意向转为实际影响是具有挑战性的，因为企业领导者必须应对各种相互冲突的优先事项。经济不确定性、成本压力、地缘政治变化和不断变化的法规，都可能让可持续发展投资更难获得优先处理。

监管的碎片化增加了另一层复杂性。跨市场运营的公司需要应对不同的信息披露要求。

许多公司依赖庞大的供应商、承包商和合作伙伴网络，但对其排放量、气候风险敞口和适应准备情况的可见度却很有限。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

与此同时，许多公司依赖庞大的供应商、承包商和合作伙伴网络，但对其排放量、气候风险敞口和适应准备情况的可见度却很有限。这使得管理那些超出组织直接控制范围，但仍影响业务连续性、成本和信任的风险变得更加困难。

根据我们为各机构提供咨询以及建立EY气候韧性卓越中心的经验，企业需要超越报告层面，将可持续发展视为一项覆盖整个企业的转型。

首要议程是将可持续发展融入商业战略。董事会和管理层应明确气候和可持续发展如何影响增长、市场准入、资本成本、客户关联度和竞争定位。

这对于长期资本决策尤为重要。一个明显的例子是，在规划对基础设施、建筑、工厂和公用事业的投资时，组织需要权衡立即采取行动的成本与未来的中断风险，并决定何时对面临风险的资产进行改造、搬迁、重新设计或淘汰。

另一项考量是制定可靠的转型和韧性路线图。宏观目标必须有实际计划作为支撑，涵盖减排、能源转型、实体气候适应、供应商韧性和自然相关依赖性。这些计划应明确资金、负责人和里程碑，并与财务业绩有清晰的联系。

运营实践也必须更具前瞻性。

例如，历史数据长期以来一直被用于设定设计规范。然而，这些数据可能不再足以指导未来的情况。企业需要用针对降雨、洪水、海平面上升、高温和其他相关天气状况的前瞻性情景来补充历史信息。

还应制定资产层面的适应计划，以帮助组织识别脆弱点，安排干预措施的次序，并随时间分配资金和明确负责人。

可持续发展的下一阶段将不再由企业承诺的雄心来定义，而是由执行的纪律来定义。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

例如，一家物流运营商可能会在易发洪水的枢纽提升关键设备并改善排水系统，而一家制造商则可以加强冷却系统并实现水或能源供应的多样化，以管理高温和资源风险。

最后，整个组织都必须投入到可持续发展的征程中，财务、运营、风险、采购和人力资源等所有职能部门都扮演着重要角色。

真正的考验

气候韧性不再是一项防御性议程。如果做得好，在一个以快速发展、复杂供应链、日益增加的气候变化风险敞口和全球能源转型为特征的地区，气候韧性可以成为竞争优势的来源。

可持续发展的下一阶段将不再由企业承诺的雄心来定义，而是由执行的纪律来定义。

真正的考验在于，企业能否将气候韧性的洞察转化为更好的决策和持久的价值，从而建立一个更具长期韧性的组织。

本文作者均为EY气候变化与可持续发展服务合伙人。本文所反映的观点是作者的观点，未必反映EY全球组织或其成员机构的观点。