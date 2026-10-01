国际化与互联互通：助力新加坡开启财富新篇章

BT50: THE NEXT CHAPTER

虽然财富的积累与保值依然至关重要，但这已不再是财富管理的全部。

随着亚洲在全球财富版图中的崛起，新加坡也同步发展成为一个值得信赖的国际财富中心。 图片来源：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在过去50年里，财富的创造、管理和获取方式发生了深刻的变化。

其中一个决定性的转变是财富日益国际化，亚洲在全球财富版图中扮演着越来越重要的角色。

在这一大背景下，新加坡发展成为一个值得信赖的国际财富中心。持续稳健的治理和健全的监管，巩固了其作为超级联系人的地位，以满足区域内不断变化的财富需求。

作为亚洲资产规模领先的财富管理机构，我们看到如今的财富更具企业家精神、更加国际化，并日益与更广泛的个人和家族抱负紧密相连。

企业主跨市场经营和扩张，家庭成员在不同国家生活和学习，个人不仅权衡投资回报，也开始考量自身的健康、长寿以及将留下的传承。

传统财富管理的优先事项相对简单：建立财务安全、发展家族企业以及保全已积累的财富。

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但通过与客户的交流，我们越来越清楚地认识到，财富已不能再被视为一系列孤立的财务需求。

在新加坡，四大相互关联的趋势正在塑造这一变化。

从创业财富到基业长青

亚洲的许多财富仍与其创造财富的企业紧密相连。

在新加坡，汇丰私人银行近三分之二的客户是企业家，还有许多客户距离创始人仅隔一代。

这一点很重要，因为创业财富很少能被纳入传统投资组合。它可能集中于一项业务、被套在非公开股票中，并受单一公司或行业的兴衰影响。

此外，创始人的个人财务状况往往与其公司的资本需求交织在一起。

在最近一个案例中，我们为一群创始人提供支持，他们既要为家族办公室寻求投资，又要为自己的企业筹集资金。我们汇集了私人银行、环球市场和债务资本市场的专家，共同完成了债券交易并支持了一项大规模的债券发行。

随着公司日趋成熟，传承问题也变得至关重要。创始人应如何在再投资与个人财富多元化之间取得平衡？他们如何在为国际扩张提供资金的同时，守护家族创造的基业？

下一代应该继承企业、所有权，还是两者兼而有之？

许多企业家家族在日益复杂的经营环境中，不仅要管理企业的转型，还要应对这些问题。

我们从他们那里了解到，要回答这些问题，关键不在于创业旅程的某个单一阶段，而是在于将所有权、领导力、资本和家族财富在不同市场和时间维度上联系起来，从而获得清晰的思路。

新加坡是全球企业家转移个人财富的首选目的地。 图片来源：YEN MENG JIIN, 商业时报

跨越国界的财富

另一个重大转变体现在地域上。汇丰2025年《全球创业财富报告》发现，59%的企业家正在使其财富多元化。

在国际方面，57%的企业家正考虑移居海外，49%计划拓展新市场。对于转移个人财富的企业家而言，新加坡是全球首选目的地。

投资者的投资组合思路也反映了类似的观点。汇丰2026年《富裕投资者概览》发现，新加坡半数的富裕投资者偏好本国市场以外的投资，而全球这一比例为47%。

这带来的机遇和复杂性都相当可观。

例如，一位企业家可能在一个国家创立公司，在另一个国家融资，业务遍及更多国家，而他们的子女则在海外求学并最终定居国外。

因此，他们的业务、投资和家族利益可能会横跨多个司法管辖区，在一个地方做出的决定会影响到另一个地方的计划。

对客户而言，国际金融中心和国际银行的价值不仅在于能进入不同市场，更在于能够围绕这些市场进行关联决策并简化流程。

新加坡在促进这种综合性方法方面具有得天独厚的优势，而那些拥有国际网络、能够就日益碎片化的跨境法规和资金流动提供全面建议的贷款机构也是如此。

新一代与更广阔的追求

日益加剧的国际化正与一场重大的代际交替同步进行。

亚洲的大部分财富是在过去几十年间创造的，许多家族正在首次应对财富转移和继承问题——他们有空间将意向转化为行动。

汇丰保险2026年的传承规划研究发现，在新加坡的高净值受访者中，45%的人已经制定了正式的传承计划，39%的人仍在收集信息，16%的人尚未开始。

半数受访者表示，下一代对财富管理不善的风险是他们主要担忧的问题。

多代人之间的动态关系可能相当微妙。通过我们持续举办的下一代交流活动，我们观察到，年轻一代成员可能拥有与传统期望不同的能力和抱负。

有些人希望领导家族企业；有些人则可能希望自己创业或在家族企业外发展事业。他们中的许多人受到使命感和改变现状的愿望所驱动。

因此，继承是一个更广泛的话题，远不止是转移资产；它指向的是在资产或控制权转移之前，通过教育、历练和开放式对话来培养能力。

对于未来的领导者而言，建立人脉网络和探索新机遇，与学习如何负责任、有目的地管理财富同等重要。

因此，为正在经历这一转变的家族提供支持是一项长期的、跨代际的任务，需要将家族、个人和商业抱负置于同等重要的位置。

寿命的延长，拉长了财富需要为个人和家庭提供支持的时间。 图片来源：YEN MENG JIIN, 商业时报

为更长寿、更充实的人生规划

在日益复杂的形势下，寿命的延长正在拉长财富为个人和家庭提供支持的时间周期。

这正在重塑传统的人生阶段：人们可能会工作更长时间、选择职业休整期、追求新事业或在多个国家之间分配时间，同时还要为日益增长的医疗保健需求做规划，并同时支持子女、年迈的父母，有时甚至要支持多个代际。

汇丰2025年的《生活质量》研究反映了这一点。

在新加坡，近一半（49%）的富裕受访者打算在职业生涯中进行一次或多次“迷你退休”，而全球这一比例为45%。

然而，只有62%的人对规划和资助这些休整期有信心，而全球范围内的这一比例为74%。

虽然财富的积累和保值仍然至关重要，但这已不再是财富管理的全部。随着寿命的延长，财富还必须为健康、流动性、教育、阅历以及自由选择不同人生阶段提供支持。

将这些转变联系在一起的共同点是，没有任何一项可以被隔离看待。

企业家的商业计划塑造了家族的财富。家庭成员的生活、学习或工作地点引入了跨境考量。更长的寿命则影响着退休、医疗保健和代际传承。

随着财富日益国际化和互联互通，很明显，要支持新加坡开启新篇章，就需要一种同样互联的方法：一种能帮助财富跨市场流动、跨代际传承，并支持更长寿、更充实、更有意义的人生的方法。

作者是汇丰新加坡国际财富管理和卓越理财总监