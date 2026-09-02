观察人士称：重型电动汽车激励措施削减将减缓其普及，但可能缓解拥车证保费

激励金额从4万新元下调至1.5万新元，主要针对3501公斤至7000公斤范围内最庞大的电动重型车市场

电动重型车辆（如图中比亚迪T35）在7月份占重型车辆注册量的30%，而2025年这一比例不到1%。 照片来源：比亚迪新加坡

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】陆路交通管理局 (陆交局) 于周三（9月2日）宣布，由于市场上已有更多低排放车型可供选择，针对特定电动重型车辆 (EHV) 的激励措施将大幅削减。

业内观察人士表示，此举可能会减缓电动重型车辆的普及速度，但也可能缓解商用车辆组别的拥车证保费。

从周四起，最大载重 (MLW) 超过3500公斤至7000公斤的电动重型车辆，其激励金额将从4万新元下调至1.5万新元。

最大载重超过7000公斤的车辆不受影响，仍可获得4万新元的激励金额。

EcoSwift 首席执行官 Ryan Woon 表示：“电动重型车辆的普及速度将会下降，甚至可能相当剧烈，因为目前大多数电动重型车辆都属于3501公斤至7000公斤的范围。”

电动重型车辆是重型商用车辆（也称重型货车）的全电动版本。

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根据陆交局的分类，这类重型货车的最大载重介于3501公斤至16000公斤之间，包括牵引车、垃圾车等。

该监管机构在评论此次调整时表示：“此举确保该计划仍符合其宗旨，因为市场上现已有更多型号的轻型零尾气排放重型车辆，且这些车辆与其内燃机 (ICE) 等效车型的成本差异已经缩小。”

激励措施削减

根据2026年1月推出的重型车辆零排放计划，所有电动重型车辆，包括电动重型货车、巴士以及客货两用车的车主，每辆车可获得4万新元的激励。

该计划旨在通过降低成本，鼓励车主选用与内燃机车型相比污染更少、全电动的重型车辆。

陆交局表示，自计划启动以来，电动重型车辆的采用率一直“令人鼓舞”，这类车辆在2026年7月占重型车辆注册量的30%，而2025年时该比例不足1%。

该局补充说，在最大载重从3501公斤至7000公斤的重型车辆中，电动重型车辆的采用率“尤其强劲”，占注册量的55%。

陆交局表示，4万新元的激励金额将继续适用于最大载重超过7000公斤的电动重型车辆，因为“其与内燃机等效车型的成本差异仍然显著”。

该局补充道，重型车辆零排放计划将持续至2028年12月31日。

同样于2026年1月启动的电动重型车辆充电桩津贴不受此次调整影响。该津贴共同资助电动重型车辆充电桩安装成本的最多50%，上限为3万新元。

电动重型车普及或将放缓

业内人士表示，电动重型车辆的普及速度可能会放缓，因为此次激励削减幅度巨大，可能不再足以弥合价格差距。

EcoSwift 的 Woon 表示，对于该细分市场中最大载重为5000公斤的热门车型而言，1.5万新元的激励不太可能使其达到与传统车型相当的价位。

他指出，一辆最大载重为15000公斤的14英尺电动卡车，在不含拥车证的情况下成本约为9万新元，而同等的柴油动力卡车成本约为5万新元。

EcoSwift 是中国商用车品牌三一 (Sany) 的经销商。

Woon 补充说，在早期阶段就抑制电动重型车辆的普及令人遗憾，并有可能向市场发出矛盾的信号。

此外，采用电动重型车辆带来的益处也将同样减少：新加坡的交通运输业，包括通常使用柴油动力的重型车辆，是空气和噪音污染的主要来源。

电动重型车辆没有尾气排放，研究表明，即使在像新加坡这样以天然气为主要发电来源的电网充电，其污染也低于柴油动力车辆。

业内观察人士称，此举也使轻型和重型商用电动车的激励措施趋于一致。

多位行业观察家告诉《商业时报》(The Business Times)，在调整之前，该系统被经销商“钻了空子”，他们通过增加轻型电动商用车的重量，使其符合电动重型车辆的资格，从而获得更多的回扣。

这些车辆包括10英尺卡车和货车等较小型的电动重型车辆，但观察人士以商业敏感为由，拒绝透露具体型号或品牌。

最大载重为3500公斤或以下的轻型商用车辆，属于商用车排放计划 (CVES) 的范畴。

其中最清洁的电动汽车 (EV) 具有零尾气排放，可获得1.5万新元的回扣，而污染较严重的车辆则面临最高1.5万新元的罚款。

但通过为接近3500公斤的轻型车辆增加重量，它们就可以被归类为电动重型车辆，从而获得4万新元的回扣。

某商用车品牌的销售总监说：“政策刚推出时，所有重型车辆的子类别都被归为一类。因此，一辆最大载重接近3.5吨的轻型10英尺卡车，可以通过增加一些重量被归类为重型车辆。这个系统被滥用了。”

2024年，《商业时报》曾报道过一个类似案例，当时一些卡车被重新归类为重型车辆，以规避商用车排放计划的污染罚款。

“有些人钻制度的空子太过明显了。结果现在整个行业都受到了影响，”该销售总监补充道。

C组拥车证价格会下跌吗？

随着激励措施削减在即，销售受到影响，这也可能意味着商用车辆的C组拥车证保费在不久的将来可能会下降。

日产 (Nissan) 经销商陈唱汽车 (Tan Chong Motor Sales) 的销售与市场主管 Ron Lim 表示，鉴于陆交局宣布此消息的时机，拥车证市场可能会出现“膝跳反应”。

他补充说：“现实情况是，商用车的拥车证配额一直在逐步增加，所以按理说保费应该会下降，或者至少会稳定下来。”他表示，保费降至8万新元左右是“很有可能的”。

行业观察人士表示，电动重型车辆的激励措施以及对其需求的增加，共同推高了C组拥车证的保费，该组别保费在7月份达到了9.5万新元的历史新高。

业内人士称，这可能会产生重大影响，包括影响新加坡的商业竞争力。

鸿三集团 (Hong Seh Group) 执行董事 Edward Tan 表示：“我很赞赏政府试图将（C组）保费控制在合理水平。这将通过降低企业在新加坡的总运营成本来帮助企业。”

《商业时报》采访的多位业内人士补充说，他们对这一宣布感到意外，并表示如果事先沟通，他们本可以为政策的制定提供帮助。

“这太突然了，”该销售总监说。“我完全理解他们这样做的原因。但我们的建议是，从一开始就应该采用分级制度。”