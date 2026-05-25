“机遇高，信任低”：为何企业认为亚细安市场虽具吸引力却不易开拓

超过60%的受访者认为，未来三年最具吸引力的前景来自本区域。

菲律宾在机遇与信任之间的落差最大，在接受调查的46位企业高管中，有三分之一的人指出了这一点。 图片来源：彭博社

【新加坡】在冠病疫情前的几十年里，东南亚的出口贸易推动了本区域的经济增长。然而，这里的商界领袖如今正将目光转向本土市场，以寻求发展机遇。

从1980年代到2000年代，向美国等市场出口商品，为新加坡、马来西亚和泰国等国的经济发展提供了动力。

近来，随着越南政府利用全球供应链重组的契机，出口贸易也促进了该国的经济增长。

《商业时报》“洞悉亚细安2026”报告发现，在538位受访商界领袖中，63%的人认为未来三年最大的经济机遇在亚细安。

同时，62%的受访者视其国内市场为最具吸引力的机遇所在。中国排名第三，获得了48%受访者的青睐。

《商业时报》的这项研究是与市场调查公司Kantar合作进行的，调查对象是来自亚细安六国（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）不同行业的企业领袖。

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DBS首席经济师Taimur Baig和高级经济师Chua Han Teng表示，亚细安目前是世界第五大经济体，并有望在2030年前成为世界第四大经济体。

根据世界银行的数据，自2022年以来，印度尼西亚、越南和菲律宾的经济每年至少增长4%。

“近邻”市场

Maybank Securities的经济师Brian Lee表示，除了增长前景，熟悉度和相关政策也是促成这一观点的重要因素。

他指出：“许多在亚细安各地接受调查的商界领袖可能已经有在该区域开展业务的经验”，并补充说“该区域就在他们的近邻”。

他说：“亚洲内部的自由贸易协定以及中国与亚细安国家之间的双边自由贸易协定所构成的长期网络，有助于减少投资壁垒并加强市场准入。”

在今年3月的一场投资者说明会上，菲律宾企业集团SM Investments Corporation（简称SMIC）强调，计划在今年增设三到四家购物中心，以扩大其零售版图。

该公司还计划在服务欠缺的地区增设分行，以扩展其银行业务。该集团是菲律宾最大的综合性房地产开发商，并且还拥有该国最大的银行BDO Unibank。

SMIC总裁兼首席执行官Frederic DyBuncio在接受《商业时报》的电邮采访时表示，该集团自3月份以来的展望保持不变。

他指出：“菲律宾持续受益于强劲的国内消费基础。”“家庭支出约占经济总量的四分之三，这得益于海外汇款以及年轻且不断增长的人口。”

“这提供了一个相对稳定的需求环境，即使在成本压力时期也是如此。”

他补充说，SMIC对菲律宾的整体前景保持乐观，并正在负责任地进行投资以抓住机遇。

除了银行、房地产和消费业务，该集团也一直在投资新兴领域，例如通过2GO公司投资物流业，以及通过Philippine Geothermal Production公司投资可再生能源。

机遇与信任的落差

尽管该区域提供了许多与商业活动相符的机遇，但亚细安及一些个别经济体可能需要克服信任方面的障碍。

这些市场被企业认为具有吸引力，但经营起来也更具挑战。

《商业时报》的调查发现，在区域层面上，“机遇多，信任低”的这种错位现象尤为明显。

例如，在菲律宾和新加坡，超过40%的受访者表示他们对该区域的信任度较低，尽管他们认为那里存在“巨大”的机遇。

来自越南、印度尼西亚和马来西亚的商界领袖同样表示，他们对亚细安的看法也存在这种显著的落差。

亚细安经济体内部的激烈竞争和不断上涨的成本被认为是主要原因。其他原因还包括经济发展步伐不均衡以及该集团内部的结构性分化。

在国内市场方面，菲律宾的机遇与信任差距最大，在接受调查的46位高管中，有三分之一的人认为其本土市场存在这种鸿沟。他们列举的原因包括僵化的本地法规。

印度尼西亚位居第二，43位受访者中有21%的人指出了这种错位。他们将其归因于汇率波动和通货膨胀加剧等因素。

通过《商业时报》“洞悉亚细安”报告，深入了解商业未来，在应对前方挑战时获得更全面的信息。

关于此项调查 今年，《商业时报》委托市场研究公司Kantar进行了一项调查，以掌握整个区域领导层的脉搏。 第一阶段的研究于2026年2月进行，调查了亚细安六国（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的538位商界领袖。他们来自不同行业，包括制造业产业群、消费与零售、医疗保健以及金融服务。他们中的大多数人担任首席高管或高级管理职位，或是企业主。 约65%的受访者来自大型企业，35%来自中小型企业。 2026年4月，我们进行了第二阶段更具针对性的实地调查，以评估中东冲突对商业情绪的影响。此次调查访问了246位背景相似的高层商界领袖。 《商业时报》总编辑Chen Huifen表示：“我们的使命是超越对区域增长的表面叙述。通过投资于我们自己的独家情报，我们确保读者能够接触到外部观察者可能忽略的基层真相。这关乎将本土视角带给全球读者，并提供火花，帮助领导者将波动转化为机遇。” Expand