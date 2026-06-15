「不仅仅是场馆管理者」：The Kallang 全力以赴，吸引全球顶级演唱会和体育赛事

主席 Keith Magnus 表示，相比实体商品，更多人愿意为独特而难忘的体验消费。

The Kallang Group 主席 Keith Magnus 摄于国家体育场。该体育场近年来已举办 Taylor Swift、Coldplay 和 Blackpink 等多场演出。 图片：THE KALLANG

【新加坡】据多方估计，全球体验经济——一个以有时限的售票体验为核心、蓬勃发展的商业领域——如今的价值已超过1万亿美元。

世界经济论坛预测，在千禧一代和Z世代的推动下，国际现场活动和体育产业将以每年约16%的速度增长，到2030年达到2万亿美元的规模。

The Kallang Group 正全力以赴，希望在这个不断增长的市场中分得一大块蛋糕。他们坚信，本地、区域乃至全球的消费者正日益将体验置于物质财富之上。

The Kallang Group 主席 Keith Magnus 在近期接受《商业时报》采访时表示：“在我看来，现场体育和娱乐行业正处于一个持续数年乃至数十年的上升周期。”

这位资深投资银行家兼企业顾问补充道：“人们不再把钱花在或渴望花在商品上。他们的重心已从拥有什么，转向为感受而消费。这正是记忆、意义、社群和商业交汇的地方。”

The Kallang Group 是一家负责管理 The Kallang 的新加坡政府实体。The Kallang 是一个综合体，前身为新加坡体育城，其最大的场馆是国家体育场和室内体育馆。

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Magnus 指出，在全球众多城市竞相争夺关注度、情感共鸣和全球影响力的背景下，新加坡的优势之一在于其“软实力”——即无论本地居民和游客看什么或做什么，都能为他们提供积极的体验。

他说：“软实力就是当有人对新加坡有好感，愿意与我们合作、做生意、建立友谊——这就是新加坡的品牌。”

“如果我们自己做好这件事，The Kallang 也能成为新加坡软实力的一部分。”

一张递给世界的名片

这次长达一小时的采访在 Evercore 新加坡位于滨海湾金融中心的办公室进行。Magnus 是 Evercore 亚洲业务的主席，也是这家独立投资银行全球管理委员会的成员。

现年53岁的 Magnus 是在2022年政府从私人财团 Sports Hub Pte Ltd 手中收购该场馆区后被任命为 The Kallang Group 主席的。该财团自2014年场馆开放以来一直负责运营。Magnus 在此收购过程中担任新加坡的首席谈判代表。

Magnus 同时还担任国家体育机构 Sport Singapore 的副主席及其财务委员会主席。他表示，他对 The Kallang 的愿景是，让该场馆区被视为“新加坡递给世界的一张重要名片”。

他表示，目标是建立一个能代表新加坡特质的品牌，并被公认为亚洲体育、生活服务产业群和娱乐的首选目的地。

自政府接管以来，The Kallang 已举办了数十场大型演出和活动，包括 Taylor Swift 在2024年连续六场门票售罄的演唱会、同年 Coldplay 的六场演唱会，以及 Blackpink 在2025年的三场演出。

今年八月，国家体育场将自2016年以来首次举办年度国庆庆典。这个拥有55,000个座位的场馆也将在十二月迎来韩国男团 BTS 的四晚演出，所有门票均已售罄。

Magnus 表示：“我希望随着时间的推移，能让艺人们感觉到，如果没来过新加坡的 The Kallang，就不算真正在亚洲演出过。这将赋予我们一种截然不同的地位。”

他强调，The Kallang 并不视自己为与其他城市竞争以引进顶级内容，而是将自己定位为一个同样服务于区域内其他市场的场馆。

他说：“如果有艺人要来亚洲，并询问新加坡能否承办他们的演出，我们非常乐意。有时会是独家合作（像 Taylor Swift 那样），有时则是他们世界巡演的一站。”

“但无论形式如何，我们都会确保艺人能够实现其目标，并为他们和他们的粉丝带来绝佳的体验。”

韩国流行女团 Blackpink 于2025年在新加坡国家体育场举行了他们的“Deadline”巡回演唱会。 图片来源：LIVE NATION

现场活动的策划者

Magnus 表示，不能想当然地认为顶级艺人和体育赛事总会把新加坡列入日程。因此，他和他的团队一直在不断寻觅最佳的节目内容，并积极培养合作关系。

甚至在成为 The Kallang Group 主席之前，他就已经开始忙于与全球体育和娱乐行业的高管通电话，利用他在投资银行界的人脉，向他们介绍 The Kallang 的优先事项和发展方向。

他说：“我们擅长场馆管理，但我们不能再仅仅将自己视为场馆管理者。从一开始，我们的核心理念就是要成为现场活动的策划者，而且是一个明智的策划者。”

“我们正在持续建立关系，并且必须不断地主动出击。外面有很多大型活动，我们不能坐等电话响起。我们必须向人们展示，为什么新加坡和 The Kallang 是他们举办演出的理想之地。”

Magnus 重申了去年11月决定对新加坡体育城进行品牌重塑背后的考量，因为大家觉得经过十多年的发展，这个名字的内涵已显得局限。

他回忆说，集团的媒体代理机构曾对两年前 Taylor Swift 新加坡演唱会的相关报道和社交媒体帖子进行了一项研究，发现在这些内容中，“新加坡体育城”的提及率仅略高于0.3%。

Magnus 说：“这个品牌可能（在新加坡）有了一定的知名度，但显然没有在全球范围内传播开来。”

“我们与业内人士、演出推广方以及非常了解我们并与我们合作的人进行了交流。我们讨论了几个备选名称，最终非常喜欢‘The Kallang’，因为它承载了丰富的历史和民族自豪感。这个名字本身就意味着这是一个目的地。”