顶尖人力资源公司CEO Prising：工作岗位更多的是在改变，而非消失

ManpowerGroup首席执行官认为，招聘放缓主要归因于经济周期，而非技术扼杀就业

ManpowerGroup董事长Jonas Prising表示，随着企业利用人工智能来增强和改变其价值创造链，员工也必须随之适应。 照片：商业时报资料图

【新加坡】七年前，当我首次与全球人力资源解决方案巨头ManpowerGroup的董事长兼首席执行官Jonas Prising探讨自动化和人工智能对就业的迅速影响时，他坚信人类永远有工作可做。

他同样确信，工作将继续具有意义。

因此，像全民基本收入（因无所事事而获得报酬而备受批评）这样的概念是行不通的。他认为，如果说有什么影响的话，那将是“灾难性的”。

然而，自那时以来，工业和办公领域已发生了巨大变化。

在中国，“黑灯工厂”比比皆是，它们仅需极少的人力即可运作。

代理式人工智能（Agentic AI）是一个热门话题，而像Claude这样的软件在执行任务方面与人类不相上下，甚至更胜一筹，颠覆了工作场所。其影响甚至延伸至整个资本主义体系。

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从中国到印尼再到印度，受过教育的失业者如今已成为许多亚洲国家政府的一大政治忧虑。

因此，当听到现年62岁、已是三个成年子女父亲的Prising表示他基本上仍坚持这些观点时，着实令人安心。

他认为，目前存在的招聘放缓现象，主要归因于经济周期，而非技术扼杀就业。

至于未来时代的人类将无所事事，只能凝望大海、吃着葡萄——正如我今年早些时候在旧金山参加的一个人工智能会议上，一位与会者打趣所说的那样——Prising认为，如果说有什么变化的话，那就是工作将更具意义。

然而，他承认，深层次的变化正在发生。

雇主们对于员工技能的要求正变得越来越具体。

是的，年轻人的招聘确实有所放缓——经验更丰富的人更受欢迎，因为正是这些有经验的人在推动生产力的提升。

以软件服务业为例。

“编码员仍然在十大紧缺职位榜单上名列前茅，只不过他们的排名从第二位降到了第四位，”2026年大连夏季达沃斯论坛（又称新领军者年会）的联席主席Prising说道。

“因此，需求仍然非常强劲，但不如以前。同样，呼叫中心的客服人员在岗时间更长，因此招聘量下降。除此之外，这些都是经济周期或影响周期的地缘政治事件导致了雇主的犹豫。”

“如果你考虑到（因技术而发生）重大变革的说法，这种说法在数据中是看不到的。”

他指出，这在包括新加坡和越南在内的东南亚大部分地区都是如此，尤其是在越南，该国正享受着制造业产业群的繁荣。

至于增长，则完全集中在按需服务——即“工作的优步化”（Uber-isation of work）、自由职业者、独立承包商和外包等类别。

“公司在如何执行战略方面拥有众多选择。因此，你可以看到长期员工队伍正在被其他部分增强的这种演变——如今，（工作岗位）的大部分增长都来自其他雇佣形式的增强。这使得公司在招聘时变得非常精明。”

中国的情况又如何呢？据一些估计，中国的青年失业率可能高达46%。

Prising表示，全自动化工厂可能会占据新闻头条，但更广泛的情况是关于人机协作和全新工作类别的出现。

他说：“尽管人们对青年失业率和高度自动化工厂的崛起感到担忧，但我们看到的是，技术改变工作的程度远大于其消灭工作的程度。”

“创造需求的行业越来越集中在先进制造业、自动化、半导体、清洁能源、数字服务、医疗保健和与人工智能相关的职业上。”

“即使在高度自动化的环境中，组织仍然需要具备设计、管理、维护和优化这些系统的技能的人才。”

那么，世界第一人口大国印度呢？这个国家的中产阶级扩张曾被广泛归功于其一度蓬勃发展的外包行业。

高盛（Goldman Sachs）本月在一份报告中表示，随着人工智能席卷制造业产业群、金融和教育领域，8%至12%的非农业工作岗位面临被取代的威胁。失业的年轻人最近甚至引发了社会动荡，成为全球头条新闻。

Prising表示，虽然生成式人工智能确实擅长三个“C”——内容（content）、编码（coding）和客户服务（customer service），但印度的优势从来不仅仅是劳动力套利，还包括其适应能力。

“随着人工智能接管更多常规活动，机遇转向了更高价值的服务、数字化转型、人工智能实施、网络安全、数据、产品工程和以人为本的咨询服务。印度的人口结构和对技能发展的投资应能确保其很好地适应这一变化。”

有些人认为，在争先恐后采纳人工智能的过程中，没有足够多的首席执行官（CEO）能完全理解他们正在做什么及其目的——他们之所以在人工智能上投入巨资，只是为了追随他人，因为他们担心不这样做可能会被视为不懂“技术”。

此外，如果这些机器如此出色，未来又是人机协作的时代，为什么这些技术带来的收益充其量只是不均衡，并且没有在财务报表中充分体现出来？

Prising解释说，之所以缺乏人工智能影响盈利能力的证据，是因为世界正处于一个阶段，即人工智能被用作工具来处理一项包含20个任务的工作中的两三个任务。

通过自动化这两三个任务所节省的时间，可能被用在了休息或上网——谁知道呢。最终，利润优势将会显现。

他说：“下一波浪潮是端到端的转型，届时收益才会显现。”

“这实际上是价值链的重塑——即公司如何利用人工智能来增强和改变其价值创造链——而不是将人工智能简单地嫁接到现有的价值创造链上。这将从根本上改变工作的性质和工作岗位的性质——哪些岗位会保留，哪些会被增强，又有哪些会消失。”

随着这些转型的推进，员工将需要适应——无论是在所从事的工作上，还是在他们的期望上，包括终身雇佣的观念。

在早期的时代，员工们追求从IBM、GE，或新航 (SIA)、新电信 (Singtel) 这样的公司获得一枚公司徽章，并在退休时交还同样的徽章。

但一个频繁更换雇主、甚至从事多份工作的时代已经到来。随着人均寿命的延长，退休年龄也在不断推后。

Prising是总部位于日内瓦的世界经济论坛“再培训革命”的首席执行官倡导者，他表示，随着职业生涯延长至70岁，人们必须将其视为一个“职业生涯的组合”。

特别是年轻人，将更愿意尝试不同的职业，直到找到自己喜欢的工作。

更重要的是，职业生涯可能不再是垂直晋升，而是一系列的横向发展。

例如，90%的Uber司机将其作为第二或第三份工作。你可能周六晚上开Uber，第二天早上为别人遛狗，这取决于你所处的人生阶段。

如何为这样一个就业世界做准备？

过去，年轻人被告知要注重学历——在学校和大学取得优异的成绩，如果是在STEM（科学、技术、工程和数学）学科，那就更好了。

一所好大学，优异的成绩——就能更容易地踏入一家知名公司的大门，并从此建立自己的人生。

但在人工智能时代，软技能和实际经验将比纸面资格更受重视。咨询业的殿堂McKinsey的全球管理合伙人Bob Sternfels在2024年告诉我，该公司刚刚任命了其第一位非大学毕业生合伙人。

Prising说，这是一个很棒的轶事，但他似乎并不完全信服。

谁知道呢，人工智能辅助的招聘实践很可能会筛选出这样的候选人。但人类的偏好仍然是看一个候选人毕业于哪所大学，取得了什么样的成绩。

“这是人类行为超越了数据。你可能会说‘这很奇怪，不会持久’，而我则会说，这是任何技术革命中最持久的元素。” 《海峡时报》