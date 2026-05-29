RHB上调新加坡银行评级：财富管理势头强劲，费用收入稳健；并公布首选股

该券商预计，该行业净利润将在2026年增长6%

RHB表示，各银行强劲的非利息收入足以抵消基准利率下降对净利息收入造成的压力。 图片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】RHB已将其对三家新加坡银行的评级从“中性”上调至“增持”，理由是它们持续的财富管理势头和稳健的费用收入创造能力。

该券商在周四（5月28日）的一份报告中表示，由于利率预期的变化，投资者对这些银行的兴趣也重新燃起。

RHB分析师指出，新加坡银行“在利率预期转变、财富管理势头持续强劲和费用收入稳定创造的背景下，似乎正重新获得投资者的兴趣”。

他们还指出，这些银行“前景相当乐观……尽管中东冲突带来了不确定性”。

RHB将 OCBC 和 DBS 列为首选股，理由是它们拥有 积极的盈利势头、强劲的财富管理业务、“坚实”的资产负债表，以及“合理”的估值和股息收益率。

该券商将OCBC的目标价从24.70新元上调至26.20新元，并将DBS的目标价从64新元上调至66.10新元。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

但该券商维持对 UOB 的“中性”评级，并将其目标价保持在41.30新元。

RHB的分析师表示，这三家本地银行在2026财年取得了“相当不错”的开局，第一季度行业净利润同比增长1%。

他们指出，强劲的非利息收入足以抵消基准利率下降对净利息收入造成的压力。

这些银行的财务业绩基本符合该券商的预期，其中DBS的普通股息和资本回报股息也与市场共识预估一致。

RHB表示，在客户活动增加的推动下，本地银行业的费用收入同比增长了11%。这反过来又对财富管理费用（同期增长29%）以及金融市场部客户销售业务产生了积极影响。

报告还指出，行业存款增长保持强劲，同比增长9%，支持了总资产10%和贷款5%的增长。

分析师表示，各银行保持了强劲的流动性状况，行业存贷比从去年同期的79%改善至76.3%。

他们补充说，市场对美国利率的预期已经改变，目前预计美联储今年将维持利率不变，转而在2027年加息。

分析师表示，这推高了新加坡隔夜平均利率（Singapore Overnight Rate Average）基准，而这“应有助于缓解净息差压力”。

他们补充道：“新加坡银行是参与此类利率博弈的最佳标的之一。”

基调更趋积极

RHB指出，新加坡各银行普遍维持了其2026年的业绩指引，而DBS在第一季度出现更好的对冲机会以及美国利率预期发生变化后，其基调更趋积极。

在中东冲突带来的通胀压力下，这些银行目前预计美国联邦基金利率将降息一次或不降息，而此前的预测是降息两次。

RHB指出，尽管这些银行在该地区的直接风险敞口有限，但它们正在监控潜在的第二和第三层次影响。

该券商表示，OCBC和UOB在第一季度计提了额外的管理层叠加拨备作为预防措施，而DBS的24亿新元一般准备金叠加拨备“应足以覆盖任何潜在的新兴风险”。

在财富管理方面，DBS指出，尽管4月初因地缘政治紧张局势导致业务活动短暂放缓，但增长势头此后已经恢复。

与此同时，UOB的目标是到2030年将其财富管理收入翻一番，这一目标将通过一系列新产品发布和新计划得到支持。

此外，DBS和OCBC在资本回报方面保持灵活性，表示未使用的股票回购额度可能会转而通过股息返还给股东。

RHB将其对DBS和OCBC在2026年至2028年间的盈利预测每年上调约2%，主要原因是预计非利息收入将更为强劲。

在行业层面，分析师预计2026年净利润将增长6%，其支撑因素为拨备前营业利润的改善和信贷成本的正常化。

他们补充说，本地银行继续受益于“避险”资金流入新元资产的趋势，这支持了整个行业健康的存款增长和流动性水平。