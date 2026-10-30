新加坡蓝筹公司中，哪些首席执行官任期最长？

新交所总裁罗文才计划卸任，使海指成份股公司的“常青树”总裁备受关注

随着新加坡股市重现增长势头，新加坡交易所正寻求在此基础上再创佳绩，而其总裁罗文才也将在未来卸任。 照片：路透社

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[新加坡] 新加坡交易所 (SGX) 首席执行官Loh Boon Chye在执掌公司超过11年后正准备卸任，这引发了外界对新加坡企业界长期任职领导人继任规划的关注。

在周五（10月23日）举行的交易所运营商年度股东大会上，Loh表示，在其合同于2027年7月中旬到期之前，有关最终领导层交接的讨论已在进行中。目前尚未确定具体的卸任日期。

他的宣布让人们将目光投向了其他由同一位首席执行官领导超过十年的海峡时报指数 (STI) 成份股公司。

其中包括执掌大华银行 (UOB) 近二十年的Wee Ee Cheong、新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 的Goh Choon Phong以及吉宝 (Keppel) 的Loh Chin Hua。

以下是五位海峡时报指数成份股公司的长期任职首席执行官，从Loh开始，以及他们在任期间的重大发展事件。

1. Loh Boon Chye, 新加坡交易所

现年62岁的Loh于2015年7月接管新交所。此前，他在投资银行领域工作，曾在德意志银行 (Deutsche Bank) 和美银美林 (Bank of America Merrill Lynch) 担任高级职位。

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他接手时，交易所正因2014年底发生两次重大交易中断事件而面临各方担忧。

在他的领导下，新交所加强了其交易基础设施，并超越了传统的证券业务，发展了其衍生品和外汇业务。

该交易所2026财年盈利创下历史新高，调整后净利润增长24.6%，达到7亿5950万新元；净营收增长13.9%，达到14亿8000万新元。

Loh最终将卸任之际，新交所正寻求在新加坡股市重现增长势头的基础上再创佳绩，同时扩大其全球业务版图。

73岁的Wee Ee Cheong已在大华银行担任最高领导职务19年。 照片：大华银行

2. Wee Ee Cheong, 大华银行

现年73岁的Wee Ee Cheong于2007年4月27日接任大华银行首席执行官，接替其父亲——资深银行家Wee Cho Yaw。

他于1979年加入该银行，在担任最高行政职务前已在大华银行工作了近三十年。他担任最高职务已超过19年，是新加坡蓝筹公司中任期最长的首席执行官之一。

在他的领导下，大华银行扩大了其区域业务，尤其侧重于东南亚市场。

一个重要的里程碑是在2022年，该银行收购了花旗集团 (Citigroup) 在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的消费银行业务，从而显著扩大了其在该区域的零售银行版图。

Wee oversaw the bank’s digital transformation and efforts to deepen its cross-border banking franchise.

Goh Choon Phong执掌新加坡航空公司近16年。 照片：商业时报资料图

3. Goh Choon Phong, 新加坡航空公司

现年64岁的Goh Choon Phong于2011年1月1日出任新加坡航空公司 (SIA) 首席执行官。他于1990年加入这家国家航空公司，此前曾担任多个高级管理职位。

在他担任首席执行官近16年的任期内，他见证了航空业的重大变化，包括廉价旅行的兴起、冠病大流行以及随后的国际航空旅行复苏。

在Goh的领导下，新航于2012年推出了廉价航空公司酷航 (Scoot)，并随后将区域航空公司胜安航空 (SilkAir) 并入其主线业务。

他还负责监督集团通过与Tata Sons的合伙业务向印度扩张，包括成立Vistara航空公司，以及该公司最终在2024年与印度航空 (Air India) 合并。

新航目前持有印度航空25.1%的股份，但由于这家印度航空公司持续亏损，该项投资面临挑战。

Goh将这项投资描述为一项长期战略，旨在加强新航在全球最大航空市场之一的地位。

Loh Chin Hua在担任集团首席财务官两年后，于2014年接任吉宝首席执行官。 照片：商业时报资料图

4. Loh Chin Hua, 吉宝

现年64岁的Loh Chin Hua在担任集团首席财务官两年后，于2014年1月1日接任吉宝首席执行官。他执掌该公司已近13年。

他于2002年加入吉宝，此前曾领导其私募基金管理部门Alpha Investment Partners。

他的任期以对这家前工业集团进行全面重组为标志，该集团在岸外与海事工程、房地产和基础设施领域拥有重大利益。

一个决定性的里程碑是吉宝通过2023年与胜科海事 (Sembcorp Marine) 的合并，退出了其岸外与海事业务，合并后的公司现名为海庭 (Seatrium)。

此后，Loh领导吉宝转型为一家资产管理和运营商，专注于基础设施、房地产和互联互通领域。

此次重组涉及资产套现、组织变革以及向经常性收入的转变，旨在减少吉宝对资本密集型业务的依赖。

今年10月，是Vincent Chong担任新科工程首席执行官的第十年。 照片：商业时报资料图

5. Vincent Chong, 新科工程

现年57岁的Vincent Chong于2016年10月1日出任新科工程 (ST Engineering) 的总裁兼首席执行官，接替Tan Pheng Hock。到今年10月，他执掌该公司已满十年。

他接管这家国防与工程集团时，公司正寻求扩大其国际业务，并实现超越传统业务的多元化发展。

在他的领导下，新科工程精简了其公司架构，并将业务重点聚焦于民用航空航天、国防与公共安全以及城市解决方案。

其最大的一笔收购是在2022年完成的，以26亿8000万美元收购美国交通科技公司TransCore，此举加强了集团在智慧出行和电子收费系统领域的地位。

Chong还负责监督集团在国际防务和客机改货机业务方面的扩张，同时剥离了不再符合其长期战略的业务。