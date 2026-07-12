柔佛州选举：国民阵线的压倒性胜利巩固了政策连续性，但也增加了兑现承诺的压力

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强有力的执政授权提高了外界期望，盼投资热潮能转化为更高质量的就业和更广泛的收益

执政的国民阵线（BN）——由马来民族统一机构（巫统）领导的悠久联盟——在周六结束的柔佛州选举中取得了压倒性胜利。 图片来源：海峡时报

【吉隆坡】柔佛州第16届州选举的结果在很大程度上满足了投资者的期望：一个明确的执政授权、政策的连续性，以及对于马来西亚增长最快的经济体之一的旗舰项目，如柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ），几乎没有即时的中断风险。

国民阵线在周六（7月11日）的选举中大获全胜，赢得了柔佛州56个议席中的48席，这是该州近代史上最强有力的执政授权之一，这可被解读为对政策连续性的有力认可。

这也提高了对看守州务大臣 Onn Hafiz Ghazi 的要求，如果柔佛州的投资热潮未能为柔佛州人民带来更多就业机会、可负担住房、更优质的公共服务以及更广泛的收益，那么下一届州政府将更难找到政治借口。

UOB Malaysia 的高级经济学家 Julia Goh 表示，柔佛州在吸引投资方面取得了巨大成功，2025年批准的投资额达到1100亿林吉特（合270亿美元），其中包括来自新加坡的583亿林吉特。“挑战已从赢得投资转向持续执行。”她说道。

这次决定性的选举结果也印证了经济学家的观点，即柔佛州本身对投资者而言几乎不存在政治不确定性。

“柔佛州没有政治风险。政治风险在于是否会（很快）举行全国大选，”经济学家兼 Williams Business Consultancy 创始人 Geoffrey Williams 博士说。

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由首相 Anwar Ibrahim 的人民公正党在全国领导的改革派多族裔联盟——希望联盟（PH），在参选的56个议席中仅赢得8席。其他政党——包括由前首相 Muhyiddin Yassin 领导的国民联盟，以及由前经济部长 Rafizi Ramli 领导的Bersama——均未能在其参选的议席中赢得任何席位。

南柔佛中小型企业公会顾问兼创会会长 Teh Kee Sin 表示，商界欢迎国民阵线获得的强有力执政授权，因为这带来了政策的连续性和亲商的稳定环境。

“商界担心政策反复无常。他们希望政府能够加速推进柔佛-新加坡经济特区，加强与新加坡的关系，并继续吸引外国直接投资。”他补充道。

选票说明了什么

周六，柔佛州投票日当天，位于柔佛州拉庆的丹绒布蒂里小学的选民。 图片来源：海峡时报

对于 Anna Sulaiman 来说，这次选举结果与她个人息息相关。她周末从新加坡回到柔佛再也投票，希望新一届州政府能创造高薪的本地工作岗位，让她能够永久回家。

“我们很少能在政府决策中有发言权，但我相信我们的选票很重要，因为它告诉政府人民需要什么。”她告诉《商业时报》。

她和丈夫在新加坡生活和工作，而他们的两个孩子则由她母亲在柔佛州照顾。这对夫妇只有在休息日才能回家。

Anna 指出，国民阵线和希望联盟都谈到了对她而言最重要的问题：更高薪的工作以及缓解不断上涨的生活成本。“如果家附近有一份薪水足够养家的工作，我不介意回来，因为我可以花更多时间陪伴孩子。”她补充道。

另一位同样在新加坡工作、回来投票但不愿透露姓名的柔佛州人表示，他优先考虑的同样是更低的生活成本、可负担的住房、职业机会以及改善的公共交通基础设施。

他们的期盼反映了柔佛州在进入下一阶段经济转型时所面临的更广泛挑战。

这个马来西亚最南端的州在2026年第一季度以8%的国内生产总值增长率领跑全国，同时获得了169亿林吉特的跨境外国直接投资。

民生议题主导竞选宣言

国民阵线主席 Zahid Hamidi（左三）在联盟于柔佛州选举中初步领先时拥抱看守州务大臣 Onn Hafiz Ghazi。 图片来源：海峡时报

在整个竞选期间，国民阵线和希望联盟在柔佛州长期经济方向上基本达成一致，都支持柔佛-新加坡经济特区、持续的工业化以及与新加坡更深层次的经济一体化。

国民阵线强调稳定性和执行柔佛州现有的增长战略，而希望联盟则更侧重于确保经济增长能转化为更强的家庭收入、更可负担的住房和更好的生活水平。

Onn Hafiz 在周六深夜发表胜选感言时，敦促新当选的州议员为所有公民服务。“我们现在的责任是共同建设我们都渴望实现的柔佛州。”他说。

国民阵线主席 Ahmad Zahid Hamidi 表示，柔佛州政府将与联邦团结政府密切合作，以加速发展并提升经济效益。

继续推进重大项目

新山中华总商会会长 Jeffrey Lai 表示，商界现在的目光已经超越了选举结果，转向了柔佛-新加坡经济特区和新柔捷运系统（RTS）等重大项目的实施。

他表示，在整个竞选期间，投资者情绪总体保持积极，商界希望强有力的执政授权能加速基础设施发展，并吸引更多高质量的投资。

同时，他表示柔佛州人民在评估政府时变得更加精明，更看重实际交付和过往业绩，而非竞选言辞。“人们想看到你为他们做了什么。这更重要。”他补充道。

共享繁荣的挑战

拉曼大学经济学教授 Wong Chin Yoong 表示，柔佛州人民正在经历“宏观经济的兴奋与务实的焦虑症交织”的情绪。

“尽管有数千亿林吉特的已承诺和已实现的外国直接投资，但电子表格上的数字不会自动转化为街头普通民众的福祉。”他说。

Wong 教授表示，虽然维持柔佛州的投资势头仍然重要，但该州下一个挑战是“将投资热潮转化为实际的地方财富”，方法是将更多本地的微型、小型和中型企业整合到跨国制造商的供应链中。

Wong 教授呼吁加快推出柔佛-新加坡经济特区框架，特别是拟议中针对符合条件的知识型员工的15%统一个人所得税税率，他表示这项措施有助于缩小与新加坡的薪资差距，留住毕业生并加强柔佛州的人才库。

政治确定性

柔佛州的雄心依然巨大。根据《柔佛经济转型计划》，该州的目标是到2030年将国内生产总值提高到2600亿林吉特，创造超过20万个新就业岗位，并将人均国内生产总值提升至69000林吉特以上，超过世界银行定义的高收入经济体门槛。

然而，Teh 告诫说，投资热潮通过不断上涨的租金、劳动力成本和运营开支给小型企业带来了压力。尽管有大量资金流入，但这股浪潮威胁到本地企业的竞争力。

虽然中小型企业期望为新来的跨国公司提供支持，但 Teh 强调，它们迫切需要更多的政府补助和融资计划才能生存下来。

“对商界而言，焦点早已超越了投票日。对我们来说更重要的是选举之后——谁能让这个州变得更好。这是商界希望看到的。”Teh 说道。