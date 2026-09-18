The Business Times
business-time-50
Asean Business logo
SPONSORED BYUOB logo
BRUNCH

无风不起浪：烟霾重灾区小农的观点

尽管行业承诺遏制烧芭，印尼农民仍深感压力

Evan See

Evan See

Published Fri, Sep 18, 2026 · 02:00 PM
    • 西加里曼丹的一位农民，其田地因邻近土地的火灾蔓延而受损。
    • 西加里曼丹的一位农民，其田地因邻近土地的火灾蔓延而受损。 图片：商业时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】每年，印尼价值360亿美元的棕榈油产业都要应对旱季的挑战。旱季不仅威胁产量、推高毛棕榈油（CPO）价格，还因烟霾笼罩东南亚天空而引发公众的密切关注。

    印尼十大棕榈油企业集团每年控制着该国超过四分之三的毛棕榈油提炼总产能。

    自2015年严重烟霾笼罩该区域以来，这些企业已投入数十亿美元用于卫星和无人机监测、消防队以及在各自特许经营区周围开展防火项目。

    此翻译对您是否有帮助？

    BrunchAseanIndonesiaHazePalm oil

    TRENDING NOW

    Children at a nursery school in Tokyo. Tokyo stands out as a rare Japanese prefecture whose population is growing while the national total is shrinking.

    Tokyo reverses baby bust with AI matchmaking and generous subsidies

    In a society that prizes self-reliance, dependence can feel like a loss of worth, but dependence is not a failure of ageing – it is part of being human.

    In a super-aged Singapore society, we must learn to differentiate independence from dignity

    Asian investors continue to allocate capital to global markets, while maintaining significant exposure to US assets. 

    Despite the de-dollarisation debate, demand for dollar liquidity in Asia is growing

    Tourism in Beijing’s Forbidden City. The probe, backed by The China Hospitality Association, follows a sector-wide regulatory review.

    China opens probes into four online travel booking platforms

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More