无风不起浪：烟霾重灾区小农的观点

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尽管行业承诺遏制烧芭，印尼农民仍深感压力

西加里曼丹的一位农民，其田地因邻近土地的火灾蔓延而受损。 图片：商业时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】每年，印尼价值360亿美元的棕榈油产业都要应对旱季的挑战。旱季不仅威胁产量、推高毛棕榈油（CPO）价格，还因烟霾笼罩东南亚天空而引发公众的密切关注。

印尼十大棕榈油企业集团每年控制着该国超过四分之三的毛棕榈油提炼总产能。

自2015年严重烟霾笼罩该区域以来，这些企业已投入数十亿美元用于卫星和无人机监测、消防队以及在各自特许经营区周围开展防火项目。