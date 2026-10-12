Prabowo下令加强印尼灭火行动 未讨论外国援助应对烟霾提议
将加强灭火行动，尤其是在中加里曼丹和南苏门答腊地区。
- 印尼林火已导致航班中断、学校停课，并引发了健康担忧。 照片：BLOOMBERG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[雅加达讯] 印度尼西亚总统Prabowo Subianto已下令采取更多行动，以扑灭导致浓重烟霾飘向新加坡和马来西亚的森林和土地火灾。但在他于周一（10月12日）主持的会议上，并未讨论这两个国家的援助提议。
在雅加达总统府会议结束后，当记者问及是否讨论了外国的援助提议时，出席会议的政治与安全统筹部长Dudung Abdurachman说：“还没有。我们早前没有讨论此事。”
Dudung说，Prabowo已指示国家灾害管理局 (BNPB) 局长加强灭火行动，尤其是在中加里曼丹和南苏门答腊地区。
他下达此命令之际，正值印尼奋力控制火势，这些火灾已导致航班中断、学校被迫停课并引发了健康问题。
会前，Dudung表示，Prabowo对烟霾给邻国造成的影响深感担忧，他补充说：“邻国确实感受到了影响。这就是他非常关切的原因。”
关于火势能多快得到控制，Dudung说：“总统的目标是尽快。他非常、非常关注这次的森林和土地火灾问题。”
Dudung也排除了目前将印尼林火宣布为国家灾难的可能性。他说：“还没，还没。我们仍有能力处理。”
新加坡、马来西亚主动提供援助
马来西亚已主动提出提供飞机、直升机和人员来协助灭火。
Dudung没有直接回应马来西亚对跨境烟霾的投诉，也未说明Prabowo是否已就此下达具体指示，而是强调了印尼的灭火努力。
他说：“关于这些森林火灾，其他国家确实做出了一些反应，但我们已经尽了一切可能的努力。”
在马来西亚，绿色和平组织的活动人士于10月7日在该国议会外集会，要求在追究烟霾责任方方面提高透明度。
此外，新加坡永续发展与环境部长Grace Fu于10月10日表示，她已联系印尼环境部长Jumhur Hidayat并主动提供支持，并补充说新加坡随时准备协助印尼的灭火工作。
另外，印尼林业部发言人Ristianto Pribadi于10月10日告诉《海峡时报》（The Straits Times），印尼感谢新加坡和马来西亚的援助提议，称这是友谊和区域合作的象征。
烟霾问题也引发了外交讨论。
印尼外交部长Arrmanatha Nasir于10月10日表示，在Prabowo与马来西亚首相Anwar Ibrahim于10月8日通话后，他已与马来西亚外长Mohamad Hasan讨论了印尼的灭火工作。
艰难的灭火之战
印尼正在经历一个异常严峻的火灾季节，强烈的厄尔尼诺现象加剧了持续的高温和干旱。大火烧毁了苏门答腊和加里曼丹的大片地区，导致烟霾笼罩整个区域。
超过6万名人员已被部署到苏门答腊和加里曼丹的六个省份，但浓烟和困难的地形阻碍了灭火行动。
虽然已经出动了直升机，但Dudung表示，由于浓烟使空中作业变得困难，大部分灭火工作仍以地面作业为主。
印尼内政部长Tito Karnavian周一表示，泥炭地火灾尤其难以扑灭，因为燃烧会在地表下持续，需要大量的水。
为了扑灭这些顽固的火灾，官员们最近向媒体透露，印尼还在南苏门答腊测试了一种巴西的灭火剂。
据国家灾害管理局 (BNPB) 称，这种名为Realiza Anti Chamas的物质是一种与水混合的粉末，喷洒在燃烧区域以阻止火焰蔓延。10月9日，一个由巴西团队和印尼官员组成的队伍在南苏门答腊的万由阿辛 (Banyuasin) 进行了一次试验。
该巴西供应商的一名代表声称，这种灭火剂的效力是纯水的10倍，尤其是在扑灭泥炭地火灾方面。这一说法尚未得到独立核实。
尽管灭火工作仍然是一项挑战，但当地社区已深切感受到其影响。火灾对公众健康造成了损害。印尼卫生部记录显示，8月18日至9月21日期间，七个受灾省份共出现174,694例急性呼吸道感染病例。
Dudung指出，南苏门答腊的能见度已降至500米至800米之间，导致飞机无法在巨港 (Palembang) 降落，近日航班因此中断了几天。
据当地媒体报道，烟霾还在南苏门答腊和占碑 (Jambi) 引发了抗议活动，而环保组织则呼吁对火灾责任人采取更严厉的行动。
在此背景下，Prabowo在周一的会议上呼吁与地方当局和社区更紧密地协调以预防火灾，并下令在全国范围内开展公众意识宣传活动。
Dudung说，政府也正在审查防火法规并加强泥炭地恢复工作。政府正准备成立一个国家泥炭地和红树林管理局，其领导层最快可能在下周就职。
一个名为泥炭地和红树林恢复局 (BRGM) 的类似实体曾由时任总统Joko Widodo于2016年成立，但该机构于2024年解散，其职责被分配给了几个不同的部门。
Tito也敦促地方领导人将土地禁烧令执行到村一级，并警告说，在干燥的条件下，火势可能迅速蔓延。
他说：“我已向所有地方领导人发出指示，在这种紧急情况下，禁止任何形式的焚烧活动。”《海峡时报》
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