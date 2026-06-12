越南VN指数5月创纪录上涨后，股市流动性枯竭

该国股市的交易活动已显著降温

2026年至今，越南股市的日均交易额约为7.89亿美元。 图片来源：JAMILLE TRAN, BT

[胡志明市] 继2025年出色的估值重估推动基准指数上涨超过40%并在上月创下历史新高后，越南股市正失去动力。交易活动从第一季度的平均水平骤降超过一半，降至2020年左右的水平。

越南VN指数上周五（6月12日）收于约1791点，今年以来上涨0.4%，远低于5月中旬创下的超过1927点的纪录，这表明在交易活动持续萎缩的同时，早前的涨势也已失去动力。

ABS Securities投资银行部主管兼经纪业务部副主管Nguyen The Minh表示，市场的疲软反映了持续的地缘政治紧张局势、通胀压力、国内高利率以及大量外资流出等多种因素的共同作用。

他补充说，流动性也存在季节性因素，6月和7月通常是交易活动的低谷。过去一周，日均交易额已降至约17万亿越南盾（8.29亿新元）。

上周四，胡志明市证券交易所（HoSE）的单日交易额滑落至约10万亿越南盾，是自2025年4月以来最疲弱的交易日。

实际上，即使在VN指数创下历史新高时，流动性回落的趋势就已经开始，4月和5月的日均交易额从第一季度的35万亿越南盾放缓至约28万亿越南盾。

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散户兴趣减弱

今年以来，外国投资者在胡志明市证券交易所（HoSE）上已抛售了近29亿美元的越南股票，而2025年的净卖出额则创下了约50亿美元的纪录。

在散户投资者扮演重要角色的国内市场，市场情绪也因散户兴趣减弱而受损。

胡志明市证券公司（HSC）的分析师在他们的2026年中期策略报告中写道，个人投资者一直在将资金重新配置到另类资产类别，特别是银行存款和黄金。

他们表示：“尽管企业盈利强劲，估值也越来越有吸引力，但更强的市场参与度尚未实现。”“这种转变反映了在持续的不确定性中，投资者更倾向于资本保值和低风险资产。”

2025年的涨势是由国内散户的积极参与、从关税相关冲击中的强劲反弹、对越南市场升级路径的乐观情绪以及少数几只大盘股的超常表现所推动的。

剔除Vingroup、Vinhomes、Vincom Retail和Vinpearl等Vin系股票的影响，VN指数去年仅上涨了9%多一点。

Maybank Investment Bank Vietnam研究主管Quan Trong Thanh认为，散户投资者正在等待更明确的突破信号，而机构和外国投资者则在等待更强的宏观确认。

他说：“影响市场流动性的最大宏观变量是通货膨胀和利率。”

越南的年通胀率在4月和5月升至5%以上，而国内融资成本今年也大幅上升。

Thanh认为，市场升级题材仍然是今年的一个催化剂，但真正的资金可能要到9月份越南被正式纳入富时新兴市场指数后才会显现。

投资者也在关注更具影响力的指数提供商MSCI是否会在其6月的市场分类评估中将越南列入其新兴市场观察名单。

他表示：“大部分坏消息已在6月份被市场消化。如果伊朗的战争缓和，通胀在第三季度见顶回落，并且MSCI发出升级信号——这三个因素可能有助于让市场重获生机。”

表现分化

区域比较也显示出差距。

今年到目前为止，越南股市的日均交易额约为7.89亿美元，远低于泰国（15亿美元）、新加坡（12亿美元）和印度尼西亚（10亿美元）等其他同类市场。

尽管如此，这一年初至今的数据仍高于马来西亚的6.945亿美元和菲律宾的8230万美元。

今年，VN指数在亚细安六国中属于表现较弱的指数之一，尽管其表现远好于下跌超过30%的印度尼西亚雅加达综合指数（JCI）。

泰国的SET指数以约24%的涨幅领先，其次是新加坡的海峡时报指数，上涨了7.9%。

HSC分析师表示，尽管整体VN指数“受到Vingroup相关股票强劲表现的支撑”，但更广泛的市场“仍然低迷”。

他们补充说，许多行业和股票的价格并未反映其潜在的盈利增长和估值吸引力。