预防烟霾的事务需要利益相关者承担更多责任

POLITICS THAT MATTER

除了种植园和林业业者，谁还应为造成污染的林火负责？

烟霾不仅是具有经济后果的环境与公共健康问题，也是一种商业风险。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

随着新加坡在10月9日至11日举办F1大奖赛，烟霾问题受到了国际社会的关注。但烟霾的重现并非始料未及。

今年6月，新加坡国际事务学会曾警告称，严重的跨境烟霾风险很高，并在其年度《烟霾展望》报告中给予了红色评级。

主要担忧是与厄尔尼诺现象相关的异常干燥天气，这将加剧森林和泥炭地的火灾。但这并非纯粹的天灾。这一风险是可预见的，需要相应的准备、投资和有效管理。

烟霾通常被视为一个具有经济后果的环境和公共健康问题。但它也是一种商业风险，不仅牵涉到大多数火灾发生的种植园和林业领域。

当务之急是扑灭火灾并防止新火点出现。然而，这场危机也引发了关于企业责任和潜在法律责任的问题，包括刑事指控和特许经营权的丧失。

烟霾是一种商业风险

对于种植园和林业公司而言，火灾可能损害资产、扰乱运营，并使它们面临监管调查和声誉损害。

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金融机构、大宗商品交易商及其供应链中的企业也面临风险。

公司的首要责任是在其特许经营区内进行有效的土地管理、防火和响应。印尼法律规定，公司需对特许经营区内的火灾承担企业责任，即使火灾并非由该公司引起。

责任并不仅限于特许经营区的边界。印尼当局已要求大公司协助其特许经营区外延5公里范围内的防火和控制工作。

这合情合理。火灾会蔓延过界，而大公司拥有设备、训练有素的人员以及对周边地貌的了解。它们的资源有时甚至能超过省级政府。

有效的火灾管理需要与邻近社区、特许经营权持有者和地方当局合作，共同监测热点地区并维持脆弱泥炭地的水位。

预防的成本可能远低于扑救大火。

鉴于印尼对其土地特许经营区拥有主权，这些措施的执行必须主要依靠印尼政府。总统Prabowo Subianto已明确在政治上承担起解决该问题的责任，他视察了受灾地区，加强了消防工作，并下令调查涉嫌故意纵火的行为。

据报道，印尼当局已就特许经营区内的火灾调查了超过57家商业实体，警方也已确定近200名涉嫌故意纵火或疏忽的个人。部分特许地块已被查封，运营被暂停，许可证也被吊销。

惩罚违规公司是根本。但这引出了一个关于企业责任的难题。

实行严格责任制虽然明确，但要求严苛：无论公司是否采取了有力的预防措施，都可能要因其特许经营区内的火灾而被追究责任。

另一种选择是“合理注意”标准。

一些公司已在预防和快速响应方面投入数百万资金，然而极端条件可能会使他们的努力付诸东流。

应用“合理注意”标准可能更公平，因为它承认火灾并非总能被预防。但这需要仔细调查公司实际采取了哪些措施。

挑战在于区分那些真正投资于预防措施的公司，和那些忽视已知风险、只是敷衍了事或进行“漂绿”的公司。执法不应一时冲动，也不应选择性地针对某些公司。

国际市场压力

国际市场法规增加了另一个维度，这有时会引发争议。

欧盟的《反毁林法规》(EUDR) 涵盖了棕榈油、橡胶和木材等七种大宗商品，要求产品具有可追溯性，并确保进入欧洲的产品与2020年后的毁林行为无关。

在已有种植园发生的火灾不一定构成毁林，但如果火灾与清理剩余森林有关，那么进入欧洲市场的渠道可能会受到影响。

EUDR要求进口商进行尽职调查；当前的火灾和烟霾可能会促使一些进口商避开东南亚的特定生产商。

消费者抵制同样能给与烟霾相关的公司和品牌带来压力，甚至在法律责任尚未确定之前。

尽管公众的愤怒可以理解，但这类运动应核实其主张。确实存在不良行为者，但不应不分青红皂白地指责整个行业。

金融、供应链与董事会

新加坡与印尼多家特许经营权持有者和企业有着密切的金融联系。

至少有五个在印尼（某些情况下也包括马来西亚）拥有重大利益和种植园业务的大型棕榈油集团在新加坡交易所上市。此外，数家在印尼拥有广泛业务的大型私营棕榈油和林业公司也将总部设在这里。

除此之外，还有每年价值数百亿美元的大宗商品交易，以及大量的银行业敞口和投资关系。

与印尼可能追究的法律责任并行的是，新加坡的《跨境烟霾污染法》(THPA) 规定，可对导致烟霾进入本国的特许经营权持有者采取行动，无论其总部是否设在新加坡。

调查必须主要由印尼当局进行。然而，新加坡的THPA为刑事和民事责任提供了额外途径，并赋予当局要求文件、向董事和高级管理层寻求解释以及发出预防措施通知的权力。

这对公司董事会（包括独立董事）具有影响。他们是否已识别出脆弱的特许经营区？预防预算和应急能力是否充足？公司是否与邻近社区合作？

此外，THPA的适用范围可以超越特许经营权持有者，延伸至参与管理或对其行使实质性运营控制权的实体。在某些情况下，这可能包括银行和投资公司，尽管仅凭普通的贷款或持股关系不会构成法律责任。

关键问题在于实际行使的管理和控制程度。

即便没有法律责任，金融机构也应审查其融资的公司是否在预防方面投入足够资金，是否维持有效监控，以及董事会是否进行适当监督。

融资决策应鼓励真正的改进，而非奖励纸面上的可持续发展承诺。

即便没有法律责任，金融机构也应审查其融资的公司是否在预防方面投入足够资金，是否维持有效监控，以及董事会是否进行适当监督。

融资决策应鼓励真正的改进，而非奖励纸面上的可持续发展承诺。

独立董事不被期望去管理消防行动，但他们应寻求执行证据，而不仅仅依赖于管理层的保证和可持续发展报告。

跨境取证仍然困难。然而，在有可信理由的情况下，THPA无需保持沉寂。

即使没有起诉，调查和信息索取也可以对公司施加压力，推动其采取更好的做法。

合作、问责、预防

由于干旱天气可能持续数周，印尼当局正为灭火付出巨大努力。国际合作可以加强这些努力。

日本已经提供了消防援助，而马来西亚提议提供的飞机和人员则在等待部署安排。新加坡永续发展与环境部长Grace Fu也已表示愿意提供援助。

虽然具体措施尚待确定，但新加坡可以在现有双边和亚细安合作的基础上，贡献卫星监测、技术专长以及消防能力。

共同合作灭火是当前的优先事项。但危机过后，必须对所发生的事情进行清算。

公司是否做好了准备？当局是否及早采取行动？已知的风险是否得到充分管理？缺少了哪些能力？

在有违反法律义务之处，就应采取执法行动。此类调查必须超越愤怒的相互指责，以确定事实和责任。

特别是考虑到厄尔尼诺现象可能并将会重现，更大的目标必须是在下一个旱季来临之前，加强预防和风险管理。

追究公司责任并事后惩罚是必要的，但这还不够。

当局必须执行规则，公司需要在更广阔的范围内管理风险，金融机构和客户应要求负责任的行为。预防烟霾的事务正需要这些。

作者是新加坡国际事务学会主席，兼任WongPartnership高级顾问