各国领导人齐聚深圳出席亚太经合组织峰会，商讨贸易紧张局势和技术限制问题

全球最具影响力的三位领导人以及来自21个亚太经济体的领导人早些时候已抵达，出席亚太经合组织峰会。 照片：AP

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】美国总统 Donald Trump、中国国家主席习近平和俄罗斯总统 Vladimir Putin 将于周四（11月19日）在中国深圳举行历史性的三方会谈。

Putin、Trump 和习近平以及来自21个亚太经济体的领导人早些时候已抵达，出席亚太经济合作组织（Apec）峰会。备受瞩目的外交角力与经济紧张局势，可能会给这次年度会议蒙上阴影。

为期两天的会议于周三开始。在此之际，中美两国正试图维系脆弱的贸易休战协定，同时华盛顿收紧了对先进半导体的出口限制，地缘政治争端也持续考验着区域稳定。

新加坡总理 Lawrence Wong 也将在峰会期间举行一系列双边会谈。

以下是今年峰会的五大看点。

1. 中美关系

Trump 和习近平在深圳会晤，全球目光都聚焦于此。世界两大经济体之间的贸易休战协定将于2027年1月到期。

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两位领导人上一次会面是9月在华盛顿。尽管双方在关税、技术限制和地缘政治问题上仍存在分歧，但当时都保持了相对和解的基调。

在本次会晤举行之际，双方都面临着压力，需要防止贸易紧张局势再度升级，以免扰乱全球市场和供应链。

习近平一直致力于将中国塑造为经济开放的倡导者。他在周三的亚太经合组织工商领导人峰会上发言时承诺，将削减关税、扩大市场准入并改善外国投资者的营商环境。

他的言论与 Trump 的保护主义贸易政策形成对比，后者的政策已引起依赖国际贸易的经济体的担忧。

习近平还呼吁建立更紧密的科技合伙业务，并努力保持全球供应链的稳定和开放。

关键问题是，两位领导人能否延长贸易休战，并防止新的争端损害双方关系。

2. 总理 Lawrence Wong 的议程

对于新加坡而言，这次峰会提供了一个加强与区域伙伴关系的机会，因为我国正准备在2027年担任亚细安轮值主席国。

总理 Lawrence Wong 周四在亚太经合组织领导人会议上发言时，敦促各经济体防止亚太地区分裂成“相互竞争的经济集团”，并警告全球化正变得日益碎片化。

他呼吁在建立亚太自由贸易区方面取得进展，更强力地支持世界贸易组织的改革，并对多边合作采取更灵活的方式，允许有意愿的经济体在即使未达成完全共识的情况下也能推进相关倡议。

周三，总理 Lawrence Wong 与越南国家主席 To Lam、智利总统 Jose Antonio Kast 和秘鲁总统 Keiko Fujimori 举行了双边会谈。

讨论内容涵盖了贸易、数码经济、碳信用和区域合作。

在与 To Lam 的会晤中，总理 Lawrence Wong 强调了新加坡和越南在明年相互支持彼此优先事项的机会，届时新加坡将担任亚细安轮值主席国，而越南将担任亚太经合组织轮值主席国。

他还讨论了加强与智利和秘鲁的经济合作，包括通过现有贸易协定和在数码经济领域的新机遇。

他表示，在全球不确定性日益增加的背景下，新加坡希望深化与合作伙伴的协作。

总理 Lawrence Wong 定于周五会见习近平，之后将于周六前往北京与中国总理李强会谈。

他与中国最高领导人的互动将受到密切关注，外界希望从中了解新加坡打算如何在日益加剧的大国竞争中，加强双边经济联系。

3. 中美芯片与人工智能竞赛

在峰会召开前，随着华盛顿宣布对先进人工智能芯片实施更严格的限制，中美之间的技术竞争愈演愈烈。

周一宣布的新措施要求，向新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴西出口某些先进半导体时，必须获得出口许可证。

这些措施还针对那些为中国公司提供大量计算能力的海外数据中心，因为华盛顿试图阻止北京规避现有的出口管制。

中国批评这些限制是经济胁迫，并警告将采取必要措施维护自身利益。

此举可能使 Trump 与习近平的会谈复杂化，特别是在获取先进芯片对两国的人工智能雄心至关重要的情况下。

这些限制对新加坡也有影响，因为新加坡是主要的半导体贸易中心和不断增长的数据中心市场。

总理 Lawrence Wong 周二表示，新加坡能够应对经由本国过境的芯片所带来的影响，但更关注本地公司和数据中心所使用的芯片。

尽管如此，新加坡仍在推进三项针对金融服务领域的国家人工智能任务。

华盛顿和北京能否阻止其技术竞争进一步升级，将是一个值得关注的关键发展。

稀土也可能成为讨论议题，它对清洁能源转型和电动汽车至关重要。目前全球稀土供应由中国主导，而美国正努力追赶。周二，Trump 给出了10个月的时间表，但分析师认为这不大可能实现。

4. Putin 的出席与地缘政治

这是 Putin 自2017年以来首次亲自出席亚太经合组织领导人会议。

他定于周四与 Trump 和习近平举行三方会谈，这将是三个主要核大国领导人的会晤。

Trump 此前曾提出将无核化作为可能的讨论议题，但中国历来拒绝与拥有更庞大核武库的俄罗斯和美国就核储备上限进行谈判。

此次会议的背景还包括乌克兰战争和涉及伊朗的冲突。

一名美国政府高级官员表示，Trump 打算与两位领导人讨论伊朗问题，但预计不会提及乌克兰。

Putin 在周三向亚太经合组织工商领导人峰会发表讲话时，批评了西方的制裁和出口限制，同时强调了俄罗斯与亚太地区日益增长的经济联系。

他说，与该地区的贸易额目前占俄罗斯总贸易额的一半以上。

尽管西方在俄罗斯入侵乌克兰后试图孤立它，但 Putin 的出席为莫斯科提供了一个深化与亚洲经济体接触的机会。

5. 区域争端

尽管亚太经合组织主要是一个经济论坛，但今年的峰会是在亚太地区持续的安全紧张局势中举行的。

其中最具争议的问题之一是南中国海的领土主权声索之争，中国与包括菲律宾和越南在内的几个东南亚国家在该地区存在重叠的主权声索。

这些争端使得亚细安和中国为达成一项旨在规范争议水域行为的“行为准则”所做的努力变得复杂化。

菲律宾本周结束了其亚细安轮值主席国任期，但未能就该准则达成最终协议，使得这个问题在新加坡准备接任该组织领导权时仍悬而未决。尚未完成的海事谈判仍然是该地区面临的主要挑战之一。

安全担忧还延伸至朝鲜半岛，朝鲜的核武器和导弹计划继续令邻国感到不安。

虽然这些问题预计不会在亚太经合组织的正式经济讨论中占据主导地位，但它们可能会在领导人之间的双边会议和非正式交流中出现。

对新加坡而言，区域稳定与经济信心和贸易紧密相连，这使得南中国海及更广泛的亚太地区的发展尤为重要。