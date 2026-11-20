ESG Insights

本周ESG动态：拓展碳市场联盟发布政策手册；亚细安领导人就区域电网签署谅解备忘录

东南亚主要经济体仅利用了其碳信用潜力的约3%。 插图：KENNETH LIM

碳市场

政策与聚合引领COP31碳市场方针

在土耳其举行的联合国年度气候大会上，公共部门支持和市场聚合已成为碳市场的两大焦点。

东南亚拥有丰富多样的生态系统，如果各国政府能够促进碳市场的信心和规模，该区域将从中获益。

本届气候大会（即COP31）的主办国已将碳市场确定为优先议题，旨在更好地引导资本流向对气候变化产生积极影响的活动。

过去一周，17国政府批准了一份“政策手册”，其中描述了决策者可用于“快速、大规模”地启动碳信用市场的八大杠杆。该手册由拓展碳市场联盟（Coalition to Grow Carbon Markets）撰写，该联盟由18国政府组成，包括加拿大、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和英国，致力于释放企业对高信誉度碳信用的需求。

该手册具有显著的实践性，其政策杠杆超越了宽泛的原则，为各国提供了可实施的政策行动。这八大杠杆本身服务于三个政策目标：

支持企业购买高信誉度的碳信用；

建立买方信心并降低风险；以及

支持有效碳信用市场的发展。

新加坡在COP31的碳市场领域也表现活跃。

一个名为“新加坡促进发展碳市场计划”的新加坡-世界银行合伙业务发布了一项三年期工作计划，旨在帮助发展中国家建设参与碳市场所需的基础设施和能力。

新加坡批准了首个符合跨境碳信用交易国际规则的项目，即在卢旺达的一项清洁水计划。此外，新加坡还与肯尼亚和哥伦比亚达成了初步的碳信用协议。

该政策手册、跨境碳交易以及政府驱动的碳市场举措，反映出随着国家和行业追求脱碳目标，政府对碳市场的参与日益增加。如果能出台支持性政策，这些举措可能会提供重要的推动力。

碳市场拼图的另一块是规模，而聚合似乎是当前备受青睐的解决方案。

一个由新加坡发起、名为“韧性气候行动”（Action for a Resilient Climate, ARC）的公私合作联盟，计划于2027年启动首次招标，购买100万吨的碳信用。该联盟旨在提高企业对碳信用的需求。

该政策手册解释了聚合的逻辑。其假设是，汇集需求可以降低尽职调查成本，支持市场建设和概念验证，并通过长期承购协议提高项目的可融资性。买方则因能够分散风险、改善准入渠道和实现风险管理标准化而受益。

聚合模式也正应用于供应端，项目聚合是新加坡-世界银行合作计划正在探索的方法之一。

对碳市场的关注对东南亚而言是个好兆头，印度尼西亚、菲律宾和新加坡加入“拓展碳市场联盟”也印证了这一点。该地区持续面临巨大的气候投资缺口，而繁荣的碳市场有助于弥补这一差距。新加坡星展银行（DBS）的一项估算指出，从2025年到2035年，该地区在减缓、适应和韧性领域的累计气候投资需求将达到5.2万亿美元。

安永（EY）指出，东南亚约占全球“基于自然的解决方案”潜力的30%，并拥有世界上最大的“蓝碳”储存能力，这主要得益于其红树林地区。特别是蓝碳项目，还能带来巨大的生物多样性效益。该咨询公司估计，基于自然的解决方案项目已实现2%至12%的内部回报率。

由贝恩公司（Bain & Co）、GenZero、Google、渣打银行（Standard Chartered）和淡马锡（Temasek）联合发布的《2025年绿色经济报告》估计，东南亚六大经济体在2024年签发了约2000万吨二氧化碳当量的碳信用，远低于这些国家每年可从“基于自然的解决方案”中获得的约7.2亿吨信用额度。

特别是新加坡，可能会从中获得诸多益处。作为一个城市化、自然资源有限的国家，新加坡在迈向其气候目标的过程中需要依赖碳信用。此外，新加坡有成为可持续金融中心的战略雄心，而繁荣的碳市场将是这些计划的重要验证。

能源转型

亚细安电网计划不仅是一系列双边协议

东南亚领导人就亚细安电网计划（Asean Power Grid, APG）签署了一份增强版谅解备忘录（MOU）。该计划是一个区域性电网，最早于1997年构思，但在此后的30年里进展甚微。

亚细安覆盖11个国家，横跨广阔的陆地和水域，各国的能源状况迥异。因此，在如此复杂的环境下建设区域电网困难重重，不足为奇。

近年来，新加坡向邻国寻求低碳能源进口，为加速推进亚细安电网计划（APG）带来了乐观情绪。然而，新加坡的能源进口项目对推进APG的贡献有限，因为新加坡试图建立的主要是双边、单向的进口协议，这与APG愿景中所包含的支持区域能源韧性的多边、双向互联存在根本差异。

国际能源署（International Energy Agency）在其关于亚细安电网计划融资的研究中解释了部分复杂性。报告中的一个关键观察是，东南亚大多数跨境电力项目的投资都用于单向电力出口，但这类投资不足以满足APG所要求的双向、电网对电网项目的需求。

APG的目标之一是让东南亚国家能够利用互补的能源资源。东南亚国家联盟（亚细安）关于最新谅解备忘录的公告指出，APG有助于“实现电力供应多样化，提高电力系统韧性，并支持可再生能源的整合”。

一个规定新加坡向印度尼西亚购电费用的框架，与允许印度尼西亚向新加坡购电的双向协议截然不同，更不用说确定11个不同国家之间如何进行电力交易的规则了。此外，还涉及如何分摊与基础设施和网络运营相关的资本和运营支出等问题，在多边安排下，这些决策的复杂性远高于双边安排。

关键在于，虽然双边协议有助于在某些领域推动APG的进展，但亚细安无法回避在整个区域建立一套共同基本安排的需要。这无疑是复杂且具有挑战性的，但考虑到协议可能释放的巨大利益，这些努力几乎肯定是值得的。

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