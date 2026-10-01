《商业时报》欢庆50周年：见证公私领域的协同效应

BT50: THE NEXT CHAPTER

回顾新加坡的增长轨迹，肯定公共与私营领域的贡献至关重要。

在过去五十年里，《商业时报》持续追踪报道公共机构和私营企业的发展故事。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

在中文里，“国家”一词由“国”和“家”两个字组成，意指国家的稳定是家庭安宁的先决条件。

这一概念与政府在推动经济增长中所扮演的角色不谋而合。公共政策及负责执行的政府机构在幕后持续运作，为企业的成功创造有利环境。

在《商业时报》庆祝50周年之际，我们理应肯定那些为促进经济发展而辛勤付出的政府机构。过去五十年来，《商业时报》的报道记录了他们的工作与贡献。

无论是本土企业还是跨国公司（MNCs），都从政府提供的战略指导中受益，得以在稳定的环境中规划长期增长战略。

例如，经济发展局和科技研究局等公共机构，在推动前瞻性计划、为未来经济周期定位方面扮演着关键角色，同时也促进了本地公司与跨国公司之间的合伙业务。这些努力有助于巩固新加坡作为全球供应链中主要决策中心和关键节点的地位。

随着企业规模的扩大，能源韧性与安全变得日益重要。在这方面，能源市场管理局扮演着至关重要的角色，特别是通过倡导亚细安电网计划等举措。同样，樟宜机场和新加坡国际港务集团（PSA）维持着新加坡与全球重要商业中心的联系，为商业贸易和全球航空旅行提供了便利。

新加坡全面的银行基础设施（包括国内和外资银行）进一步加强了这些体制上的努力。房地产开发商也通过满足商业、工业和住宅物业的需求，做出了重大贡献。

回顾新加坡的增长轨迹，肯定公共与私营领域的贡献至关重要。双方优势互补所产生的协同效应，是新加坡实现商业可持续增长的关键。《商业时报》有幸在前排见证了这一持续发展的故事。本特刊将重点介绍推动这一生态系统发展的几家关键机构。