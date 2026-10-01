以信任将人工智能雄心转化为可持续价值
人类必须解读输出结果，运用专业的法官，并对决策负责
- 没有信任，即使是最复杂的人工智能也仍会停留在试点模式。 照片来源：REUTERS
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
信任是一种情感，是在顺境和逆境中，通过多年一贯的行动和表现赢得的。
随着时间的推移，全球增长方程式的变化——在东南亚尤其如此——表明，仅有效率已不再足够。信任正日益成为差异化优势。
我们在各大技术浪潮中都见证了这一动态，而人工智能也已发展到这个阶段。
Deloitte 近期在东南亚（以作为该地区商业和金融门户的新加坡为中心）与政府及私营部门组织的合作表明，重点已不再是实验，而是如何有效、负责任地扩展人工智能，并创造明确的商业价值。
洗牙人工智能取决于信任，而信任并非单靠技术就能建立。它是通过专业知识、情境和法官——这些深具人性的品质——建立起来的。
人工智能或许能生成输出、发现模式并加速决策，但最终必须由人来解读这些输出，运用专业的法官，并对随之而来的决策负责。
信任是让 人工智能 得以扩展的关键
从历史上看，对商业组织和政府机构的信任建立在可见的关系、已有的声誉、明确的合同和可预测的政策框架之上。
这些基础依然重要，但对于一个越来越多决策由数据、模型、平台、代理和自动化工作流所塑造的经济体而言，已不再足够，因为很少有人能完全看到或理解这些流程。
根据 Deloitte 的经验，那些难以扩展人工智能的组织通常面临着同样的挑战：
SEE ALSO
- 用户不完全信任输出结果；
- 客户质疑决策的制定方式；
- 监管机构寻求更高的透明度；以及
- 领导者因无法清楚解释结果如何得出而变得犹豫不决。
没有信任，即使是最复杂的人工智能也仍会停留在试点模式。
建立信任始于清晰明确。组织需要在人与机器的决策之间划定清晰的界限。他们需要建议生成过程的透明度、健全的审计追踪以及在风险增加时进行人工监督的机制。
当前的人工智能模型非常复杂，人们往往无法理解输出结果背后的每一次计算。相反，我们需要的是一种严谨的方法来测试、三角验证和法官人工智能可以信赖的领域、其局限性所在，以及哪些决策必须完全由人来做出。
随着人工智能融入业务流程，企业将越来越多地被法官，评判标准不仅仅是人工智能是否有效，还包括它是否能持续、经济高效、公平地运作，以及在受到质疑时能否给出解释。
人工智能系统的有效性取决于其所基于的数据。因此，可靠的知识来源、强大的数据治理和严谨的信息管理成为战略资产，而不仅仅是技术层面的考量。
与此同时，虽然组织不愿坐等完美的数据，但也不能忽视其局限性。不完整、过时或治理不善的数据可能导致不可靠的输出或幻觉。
归根结底，对人工智能的信任并非来自完美的数据或完美的模型，而是来自那些知道局限性所在，并懂得如何相应地运用法官的人。
作为创新加速器的治理
治理常常被视为创新的束缚。然而，现实恰恰相反。
在整个东南亚，信任长期以来都是经济发展的关键推动力。
虽然该地区各经济体的发展阶段和监管成熟度不尽相同，但那些通过强大的机构、明确的规则和一致的标准建立信心的经济体，往往最能吸引投资、支持创新并维持长期增长。
新加坡作为值得信赖的金融和商业中心的声誉就是一个典型例子。这一声誉的建立并非无视强有力的监管和制度纪律，而是恰恰得益于此。
同样的原则也适用于人工智能。
开放权重和开源模型可以拓宽接触更广泛生态系统集体知识的渠道。
虽然高度专业化的行业可能需要更专有的方法，但对许多其他组织而言，这种开放性将是实现更快创新、更高适应性和更透明人工智能系统的重要途径。
随着组织部署能力日益强大的人工智能代理，治理框架必须超越传统的技术控制。董事会和高管团队需要清楚地了解人工智能在哪些地方被使用、哪些决策受到影响、出现了哪些风险以及谁来承担最终责任。
有关数据质量、代币经济学、模型性能、网络弹性、第三方依赖和监管合规性的问题，都不能被隔离地解决。对人工智能的信任最终取决于领导者能否证明这些风险已被理解、管理并受到适当的监督。
因此，治理不能仅仅局限于技术部门。它必须成为一项涵盖战略、风险、运营、法务、合规和员工转型的全企业范围的纪律。
这一点尤为重要，因为代理式人工智能不仅仅是自动化单个任务。它越来越多地在跨越多个职能和系统的工作流中运行，影响着审批、客户互动、运营决策和财务流程。
当人工智能融入工作方式之中，治理便再也不能被当作事后诸葛。
人的法官日益关键
过去，组织关注的是与技术故障相关的风险。对于人工智能，关注点必须扩大，以包括不正确的推理、偏见、意外行动、对自动化决策的过度依赖以及缺乏透明度。
可靠的性能来自于持续的监控、测试和优化。组织需要不仅在理想条件下，还要在混乱的真实世界场景中评估人工智能系统。人类反馈循环和持续观察对于长期维持信任至关重要。
从实际部署中得出的最重要教训之一是，自主性并不会削弱人的重要性。在许多方面，它反而增强了人的重要性。人工智能可能会取代或加速特定任务，但它不能取代人类角色的全部范畴，也无法取代支撑这些角色的法官和情境。
未来不会是人与机器的竞争，而是人与能力日益强大的数字代理并肩工作。成功取决于清晰地定义人的法官所扮演的角色，并确保专业知识与自动化同步发展。
虽然人工智能可以加速经验较少的员工做出贡献的能力，但领导者也必须确保这种速度不会以牺牲培养基础技能、批判性思维和专业的法官为代价。
此外，还存在自满的风险。当人工智能系统持续表现良好时，人们很容易想当然地认为它们永远不会出错。实际上，人工监督变得更加重要，而不是次要，尤其是在决策后果重大时。
增长的信心
在人工智能时代，信任将不再是增长的回报，而是大规模智能的先决条件。
对于商界领袖而言，前方的道路是清晰的。
重点应从孤立的试点和概念验证，转向构建企业范围的基础——值得信赖的数据环境、治理框架、风险管理能力、员工准备度和运营模式——这些基础能让人工智能大规模地创造可持续价值。
所有这些都必须与部署和运行这些系统的“代币成本”相平衡。
对于政策制定者和监管机构而言，挑战在于平衡创新与保障措施。一个值得信赖的人工智能生态系统，加上适当的防护栏，可以成为一种竞争优势，在维持公众信心的同时吸引投资和加速应用。
然而，保障措施不应束缚那些使人工智能强大的特质。人工智能的部分魅力在于其产生幻觉的能力。虽然在要求准确性时这被理所当然地视为一种风险，但同样的倾向也能激发意想不到的想法和可能性——就像做梦对人类思维的作用一样。
这就是人工智能成为一项美妙资产的原因。最终，优势将属于那些能够凭借正确的法官有效驾驭它的人。随着人工智能塑造未来，他们将是领导、管理和引导他人的人。
本文作者是 Deloitte 东南亚区首席执行官
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Green fuels, autonomous ships: How Singapore is future-proofing its shipping industry
US trade chief to consider trade deal tariff caps in excess capacity probe
Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose
Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector