以信任将人工智能雄心转化为可持续价值

BT50: THE NEXT CHAPTER

人类必须解读输出结果，运用专业的法官，并对决策负责

没有信任，即使是最复杂的人工智能也仍会停留在试点模式。 照片来源：REUTERS

信任是一种情感，是在顺境和逆境中，通过多年一贯的行动和表现赢得的。

随着时间的推移，全球增长方程式的变化——在东南亚尤其如此——表明，仅有效率已不再足够。信任正日益成为差异化优势。

我们在各大技术浪潮中都见证了这一动态，而人工智能也已发展到这个阶段。

Deloitte 近期在东南亚（以作为该地区商业和金融门户的新加坡为中心）与政府及私营部门组织的合作表明，重点已不再是实验，而是如何有效、负责任地扩展人工智能，并创造明确的商业价值。

洗牙人工智能取决于信任，而信任并非单靠技术就能建立。它是通过专业知识、情境和法官——这些深具人性的品质——建立起来的。

人工智能或许能生成输出、发现模式并加速决策，但最终必须由人来解读这些输出，运用专业的法官，并对随之而来的决策负责。

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信任是让 人工智能 得以扩展的关键

从历史上看，对商业组织和政府机构的信任建立在可见的关系、已有的声誉、明确的合同和可预测的政策框架之上。

这些基础依然重要，但对于一个越来越多决策由数据、模型、平台、代理和自动化工作流所塑造的经济体而言，已不再足够，因为很少有人能完全看到或理解这些流程。

根据 Deloitte 的经验，那些难以扩展人工智能的组织通常面临着同样的挑战：

用户不完全信任输出结果；

客户质疑决策的制定方式；

监管机构寻求更高的透明度；以及

领导者因无法清楚解释结果如何得出而变得犹豫不决。

没有信任，即使是最复杂的人工智能也仍会停留在试点模式。

建立信任始于清晰明确。组织需要在人与机器的决策之间划定清晰的界限。他们需要建议生成过程的透明度、健全的审计追踪以及在风险增加时进行人工监督的机制。

当前的人工智能模型非常复杂，人们往往无法理解输出结果背后的每一次计算。相反，我们需要的是一种严谨的方法来测试、三角验证和法官人工智能可以信赖的领域、其局限性所在，以及哪些决策必须完全由人来做出。

人工智能系统的有效性取决于其所基于的数据。 图片来源：PIXABAY

随着人工智能融入业务流程，企业将越来越多地被法官，评判标准不仅仅是人工智能是否有效，还包括它是否能持续、经济高效、公平地运作，以及在受到质疑时能否给出解释。

人工智能系统的有效性取决于其所基于的数据。因此，可靠的知识来源、强大的数据治理和严谨的信息管理成为战略资产，而不仅仅是技术层面的考量。

与此同时，虽然组织不愿坐等完美的数据，但也不能忽视其局限性。不完整、过时或治理不善的数据可能导致不可靠的输出或幻觉。

归根结底，对人工智能的信任并非来自完美的数据或完美的模型，而是来自那些知道局限性所在，并懂得如何相应地运用法官的人。

作为创新加速器的治理

治理常常被视为创新的束缚。然而，现实恰恰相反。

在整个东南亚，信任长期以来都是经济发展的关键推动力。

虽然该地区各经济体的发展阶段和监管成熟度不尽相同，但那些通过强大的机构、明确的规则和一致的标准建立信心的经济体，往往最能吸引投资、支持创新并维持长期增长。

新加坡作为值得信赖的金融和商业中心的声誉就是一个典型例子。这一声誉的建立并非无视强有力的监管和制度纪律，而是恰恰得益于此。

同样的原则也适用于人工智能。

开放权重和开源模型可以拓宽接触更广泛生态系统集体知识的渠道。

虽然高度专业化的行业可能需要更专有的方法，但对许多其他组织而言，这种开放性将是实现更快创新、更高适应性和更透明人工智能系统的重要途径。

随着组织部署能力日益强大的人工智能代理，治理框架必须超越传统的技术控制。董事会和高管团队需要清楚地了解人工智能在哪些地方被使用、哪些决策受到影响、出现了哪些风险以及谁来承担最终责任。

董事会和高管团队需要清楚地了解人工智能在哪些地方被使用、哪些决策受到影响以及谁来承担最终责任。 照片来源：BT FILE

有关数据质量、代币经济学、模型性能、网络弹性、第三方依赖和监管合规性的问题，都不能被隔离地解决。对人工智能的信任最终取决于领导者能否证明这些风险已被理解、管理并受到适当的监督。

因此，治理不能仅仅局限于技术部门。它必须成为一项涵盖战略、风险、运营、法务、合规和员工转型的全企业范围的纪律。

这一点尤为重要，因为代理式人工智能不仅仅是自动化单个任务。它越来越多地在跨越多个职能和系统的工作流中运行，影响着审批、客户互动、运营决策和财务流程。

当人工智能融入工作方式之中，治理便再也不能被当作事后诸葛。

人的法官日益关键

过去，组织关注的是与技术故障相关的风险。对于人工智能，关注点必须扩大，以包括不正确的推理、偏见、意外行动、对自动化决策的过度依赖以及缺乏透明度。

可靠的性能来自于持续的监控、测试和优化。组织需要不仅在理想条件下，还要在混乱的真实世界场景中评估人工智能系统。人类反馈循环和持续观察对于长期维持信任至关重要。

从实际部署中得出的最重要教训之一是，自主性并不会削弱人的重要性。在许多方面，它反而增强了人的重要性。人工智能可能会取代或加速特定任务，但它不能取代人类角色的全部范畴，也无法取代支撑这些角色的法官和情境。

未来不会是人与机器的竞争，而是人与能力日益强大的数字代理并肩工作。成功取决于清晰地定义人的法官所扮演的角色，并确保专业知识与自动化同步发展。

虽然人工智能可以加速经验较少的员工做出贡献的能力，但领导者也必须确保这种速度不会以牺牲培养基础技能、批判性思维和专业的法官为代价。

此外，还存在自满的风险。当人工智能系统持续表现良好时，人们很容易想当然地认为它们永远不会出错。实际上，人工监督变得更加重要，而不是次要，尤其是在决策后果重大时。

增长的信心

在人工智能时代，信任将不再是增长的回报，而是大规模智能的先决条件。

对于商界领袖而言，前方的道路是清晰的。

重点应从孤立的试点和概念验证，转向构建企业范围的基础——值得信赖的数据环境、治理框架、风险管理能力、员工准备度和运营模式——这些基础能让人工智能大规模地创造可持续价值。

所有这些都必须与部署和运行这些系统的“代币成本”相平衡。

对于政策制定者和监管机构而言，挑战在于平衡创新与保障措施。一个值得信赖的人工智能生态系统，加上适当的防护栏，可以成为一种竞争优势，在维持公众信心的同时吸引投资和加速应用。

然而，保障措施不应束缚那些使人工智能强大的特质。人工智能的部分魅力在于其产生幻觉的能力。虽然在要求准确性时这被理所当然地视为一种风险，但同样的倾向也能激发意想不到的想法和可能性——就像做梦对人类思维的作用一样。

这就是人工智能成为一项美妙资产的原因。最终，优势将属于那些能够凭借正确的法官有效驾驭它的人。随着人工智能塑造未来，他们将是领导、管理和引导他人的人。

本文作者是 Deloitte 东南亚区首席执行官