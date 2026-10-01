“足够”之后，是什么？
随着财富创造的挑战性降低，我们现在可以决定希望用这些财富实现什么目标
- 一个人可能在财务上很富有，却缺乏时间、经历或人生目标。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在我们生命的大部分时间里，财务挑战一直都很明确。
对几代人而言，新加坡的发展故事轨迹清晰，稳步向前：努力学习，开创事业，安家置业，养育子女，谨慎储蓄投资，最终积累财富。
这些里程碑清晰可见，每一步进展都可衡量。
财务上的成功遵循着一个相当熟悉的剧本，这个剧本曾为好几代新加坡人带来了美好的生活。然而，尽管这个公式很少出错，但成功也带来了一个新问题：“足够”之后，是什么？
有一个悖论并未得到足够重视。一个人可能拥有足够的退休金，但仍然对未来感到毫无准备。他们可能在财务上很富有，却缺乏时间、经历或人生目标。
这不一定是因为他们规划不周，而是因为创造财富和创造生活需要我们回答截然不同的问题。
创造财富要问的是：我需要多少钱？而创造生活要问的是：我希望财富能为我实现什么？
第一个问题可以用资产、收入和回报来回答。第二个问题则需要我们更清楚地了解什么对我们最重要。
这也提醒我们，生活并非总能按计划进行。随着年龄的增长，生活很少会变得更简单。
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父母日渐年迈——我们应该为他们付出多少？子女长大成人——我们是该在他们最需要时施以援手，还是为他们保留更多财富以便日后继承？
家庭关系变得更加复杂——在我们还健康、有能力享受生活时，我们希望与最亲近的人分享哪些经历？健康问题变得不再是纸上谈兵——直到生命的终点，我想要并需要什么样的医疗帮助？
挑战在于，创造财富的路径相对可以预测。而时间，则成为了最宝贵的商品。
这些并非简单的退休问题，而是关乎财富意义的实时问题。
超越积累
Etiqa 保险新加坡最近的一项研究提供了一个有趣的迹象，表明人们的态度可能已在改变。
研究发现，83%的新加坡居民认为财富传承应在家庭内部进行讨论，近半数人已经或计划在生前进行财富转移。超过四分之三的人认为留下财务遗产非常重要。
这些发现的意义不仅限于继承，它们指向一种更广泛的思维转变。人们似乎不再将财富仅仅看作是需要积累和保存的东西，而是更多地思考它应该用来实现什么。
如果更多的人考虑在生前转移财富，或许是因为他们希望亲眼看到财富带来的影响。
他们可能宁愿帮助子女购买第一套住房，而不是在几十年后留下一笔更丰厚的遗产。他们可能选择与家人共同创造经历，而不是只专注于实现遗产价值的最大化。
他们可能希望支持年迈的父母，为他们所信仰的事业做出贡献，或是在下一代最需要机会的时候为他们提供机会。
换句话说，他们宁愿成为故事的一部分，而不仅仅是故事的资助者。
这代表了我们对财务成功看法的重大转变。传统上，财富是通过积累来衡量的。我们赚得越多、储蓄越多、投资越多，我们看起来就越成功。
但积累只是衡量财富的一个维度。庞大的投资组合本身无法为我们创造更多与挚爱之人相处的时间，无法决定哪些经历值得去追求，也无法告诉我们什么能赋予人生下一篇章意义。
审视人生目标
财富可以创造可能性，但它仍需要方向指引。而这个方向始于意图。
这意味着我们不仅要问财富该如何投资，更要问它该如何使用——不仅要问我们想留下什么，更要问我们今天想带来什么改变。重点不再是问我们的资源能持续多久，而是转向问这些资源应该让什么样的生活成为可能。
这就是为什么财务规划越来越需要转变为人生规划。最重要的对话可能不是从产品、投资组合或回报开始，而是从关于家庭、健康、责任、时间和人生目标的问题开始。
我们最珍视的是什么？我们想支持谁？趁我们还能够体验时，我们想体验什么？我们希望为他人创造一个怎样的未来？
对于每个个人和家庭来说，答案都会有所不同。
对于企业主而言，财富方向可能涉及传承以及企业数十年基业的未来。
对于父母而言，这可能意味着在不削弱子女独立性的前提下，帮助他们立足。
对于临近退休的人士而言，这可能意味着在职业生涯占据了他们大部分身份认同之后，要决定如何度过未来的时光。
对于其他人而言，这可能意味着回馈社会、追求一个被搁置已久的抱负，或者仅仅是为重要的人际关系创造更多空间。
这就是新的退休悖论。
在花费大半生创造财富后，我们可能在实现财务安全的同时，并未清晰地了解自己想要如何生活。我们或许有足够的资产，却没有足够的时间；有足够的资源，却缺少经历；有足够的财务保障，却对人生目标感到迷茫。
解决这个悖论并不意味着积累财富不重要。财务保障仍然是未来的重要基石；但它只是一个基础，而不是完整的人生。
当财富达到一定程度后，更难的问题不再是我们是否拥有足够多，而是我们是否正将自己所建立的一切，导向我们真正想过的生活。
或许，成功的真正衡量标准，并不仅仅是我们留下的财富。而是财富让我们在世时能够分享的时间、经历、机会和意义。
我们用人生的前半段创造财富。人生下一篇章的机会，则是用财富去创造一个与之相称的生活。这正是越来越多新加坡人开始进行的对话。它也时常提醒我们，人生确实有更深远的意义。
作者是马来亚银行新加坡 (Maybank Singapore) 乐龄理财部主管
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