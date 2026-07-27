Amro：中东逆风下，人工智能需求将支撑亚细安+3区域增长

但若科技行业陷入低迷，对其的严重依赖将构成下行风险

2026年第一季度，亚细安+3出口增长了20%，其中近三分之二的增长来自全球人工智能相关热潮。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】周一（7月27日）发布的一份季度报告显示，人工智能相关需求、强劲的家庭支出以及中东冲突带来的弱于预期的拖累，预计将推动亚细安+3经济体在2026年实现4.1%的增长。

这略高于亚细安+3宏观经济研究办公室（Amro）在6月份的中期预测。该办公室当时预测，这个由10个亚细安国家、中国、日本和韩国组成的集团将实现4%的同比增长。

亚细安最新成员国东帝汶尚未成为Amro的成员。

该研究办公室还预测，该区域今年的整体通胀率将为1.6%，低于此前1.8%的预测值。

Amro首席经济学家Allen Ng在季度经济展望更新发布会上对媒体表示：“人工智能相关需求是今年该区域经济表现的核心，也是决定未来前景的关键因素之一。”

他指出，科技行业支撑了亚细安+3区域的出口增长和投资，而稳定的劳动力市场带来的强劲内需也推动了经济扩张。

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Amro首席经济学家He Dong博士补充说：“中东冲突的影响也比最初预期的要小。”

增长的主要动力来自全球人工智能相关热潮，在2026年第一季度，该区域20%的出口增长中，有近三分之二源于此。

这主要是由于内存价格和半导体需求的飙升，因为人工智能相关物理能力的压力持续增加，且全球人工智能基础设施的投资浪潮势头不减。

Ng指出：“该区域处于全球人工智能生产的中心位置。亚细安+3占全球人工智能相关贸易的约一半，包括中间投入的原材料和设备。”

他补充说，该区域还从数据中心等基础设施投资中获得了显著的非贸易价值。

在亚细安国家，尽管市场担心供应链会严重中断，但科技产业仍引领了制造业产业群活动的惊人扩张。

Amro在其报告中表示：“新订单仍处于扩张区间，但较冲突前的水平有所放缓。”

制造业产业群活动的放缓可归因于中东冲突爆发后投入成本的上升，这场冲突推高了能源、物流和工业投入品的价格。

但He博士承认，2026年东南亚的增长动力可能仍不均衡。Amro仅上调了马来西亚、新加坡、泰国和越南的全年国内生产总值（GDP）增长预测。

他说：“这种不均衡反映了（这些国家）融入人工智能供应链的程度。”

与此同时，旅游业的复苏支撑了亚细安+3的出口增长。特别是在第一季度，中国游客占游客总数7.5%增长的三分之一以上。

然而，由于伊朗战争引发了大范围的领空关闭和机票价格上涨，来自欧洲的游客数量有所下降。

冲突开始后的几周内，由于海湾地区领空受到干扰，几家航空公司被迫取消了欧洲和亚洲之间的航班。传统上，欧洲旅客依赖几个海湾城市作为中转枢纽前往亚洲目的地。

Amro的报告还指出，亚细安+3的通胀压力基本得到控制，多数经济体的整体通胀似乎已经见顶，核心通胀升幅也相对温和。

报告称：“价格上涨在（消费者价格指数）各组成部分中的分布情况表明，压力尚未普遍化。”

Amro指出，通过财政政策缓冲能源冲击影响的巨大努力，也使亚细安+3的几个国家能够抵御传导性通胀效应。

这些措施包括韩国和日本的追加预算，以及泰国根据一项紧急法令进行的借款。

风险犹存

Amro预测，人工智能相关需求将继续支撑亚细安+3今年实现4.1%的强劲增长，然后在2027年放缓至4%。

但其经济学家承认，由于外部风险不断演变，这一前景仍存在高度不确定性。

其中一个风险是中东冲突的长期化。过去两周，美国和伊朗之间的新一轮小规模冲突已将布伦特原油价格推回至每桶100美元以上。

Amro表示：“中东局势的再度升级可能会再次推高能源和运输成本，延长关键工业投入品的短缺，并加剧食品价格压力。”

根据基线假设，即2026年布伦特原油平均价格在每桶75至85美元之间，并在2027年放缓至65至75美元，Amro的经济学家预测今年的通胀率将上升1.6%。

这一预测反映了运输和生产压力的缓解，同时在工资温和增长的背景下，更广泛的通胀仍得到控制。

但该研究办公室指出，如果霍尔木兹海峡出现长期中断，导致2027年全年油价平均在每桶90至100美元之间，可能会将亚细安+3的通胀率推高至4.6%，这将是自2008年全球金融危机以来的最高水平。

Amro补充说，食品价格也容易受到化肥价格高企的滞后影响，如果发生严重的厄尔尼诺现象，农业产出可能会受到冲击。

对科技的依赖

此外，如果科技行业表现不佳，该区域对科技驱动需求的严重依赖可能会令人担忧。

报告指出，亚细安+3科技出口增长的强劲势头，主要是由价格上涨而非数量增长所驱动。

如果人工智能相关需求放缓，这种扩张势头可能会受挫。根据Amro的估计，如果全球科技投资放缓至2024年的水平，亚细安+3的增长率在2026年可能骤降至3.7%，在2027年降至2.5%。

人工智能相关资产估值的无序回调也可能通过金融渠道放大这些影响。

Amro指出，全球金融市场的波动性依然显著，因为高企的股票估值和收紧的信贷利差增加了市场回调的可能性。

与此同时，地缘政治紧张以及围绕美国联邦储备局政策方向的再度不确定性，可能导致全球金融环境收紧，同时加剧资本流动和汇率的波动。

美联储的鹰派立场、6月份弱于预期的消费价格数据，以及中东地区再燃的敌对行动，都在投资者等待美联储周三货币政策决议之际，搅乱了市场前景。

Amro表示：“加剧的波动性可能暴露潜在的脆弱性，并考验宏观金融的稳定性。”

同样，美国激进的保护主义进口政策升级，也可能使该区域的下行风险复杂化。

此前，美国总统Donald Trump于上周五宣布了对几个东南亚国家的一系列新关税，其中包括对新加坡出口到美国的产品征收12.5%的关税。

但Amro的经济学家指出，最新的关税不太可能对该区域的增长预测产生实质性影响。

Ng说：“这些关税主要是取代已到期的10%附加费，而不是在其之上叠加。”