印度尼西亚银行为捍卫卢比，八天内二次加息

分析师称，此举反映了决策者抢先行动的决心

在通胀受控、全球风险初现缓和迹象的背景下，印尼当局正利用加息来增强市场对该国资产的信心。 图片来源：路透社

【雅加达】印度尼西亚央行在短短八天内第二次加息，以加强其对卢比的积极捍卫。

分析师认为，印度尼西亚银行（Bank Indonesia，简称BI）此举反映出决策者决心抢先行动，希望在关键的全球投资者评估之前锚定通胀预期并稳定金融市场。

在通胀仍受控制、全球风险初现缓和迹象的背景下，当局正利用加息来增强市场对该国资产的信心。

OCBC Group Research表示：“我们预计到2026年底，印尼央行将累计加息100个基点，使政策利率达到6.5%。”

该研究部补充道：“这假设了包括本周在内的几乎每次会议都会加息25个基点，或者在某些会议上加息幅度更大。”并指出这将使政策利率达到“2015年以来的最高水平，从而收紧金融环境”。

根据彭博社的一项调查，印尼央行于周四（6月18日）将基准利率上调25个基点至5.75%，符合大多数经济学家的预期。

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该央行还将其存款便利利率和贷款便利利率同步上调，分别至4.75%和6.5%。

行长 Perry Warjiyo 表示，在全球背景仍不确定的情况下，此举是支持卢比稳定、确保通胀保持在目标范围内的先发制人措施。

他补充说：“我们印尼央行将继续对外沟通，我们将全力以赴维持卢比稳定和控制通胀，以此作为减缓全球波动影响的一部分努力。”

DBS 高级经济学家 Radhika Rao 表示，最新进展表明印尼决策者仍处于防御模式，在采取宏观审慎措施的同时，迅速连续地提前加息。

她表示：“除了稳定货币，央行的优先事项还包括锚定通胀预期和恢复投资者信心。”

此次紧缩政策反映了印尼央行面临的内外部风险。

Bank Central Asia 首席经济学家 David Sumual 指出，季节性因素可能在未来几个月给物价带来上行压力。

旱季的到来，加上更强厄尔尼诺现象的风险，可能会在收获期后扰乱农业产出并导致食品供应紧张，从而增加波动性食品通胀走高的风险。

印尼5月份的通货膨胀率小幅上升至3.08%，但仍处于印尼央行1.5%至3.5%的目标区间内。

加息消息公布后，卢比兑美元汇率小幅上涨0.01%，至1美元兑17760卢比。

卢比曾在6月8日跌至18190的历史低点，随后在印尼央行次日意外加息后有所回升。

即便如此，该货币年初至今仍下跌了6.5%，成为亚洲新兴市场中表现最差的货币。

印尼央行是继菲律宾之后，第二个在短期内加息的东南亚央行。菲律宾决策者此前为应对持续的通胀压力而收紧了货币政策。

中东协议带来喘息之机

央行的激进紧缩政策恰逢国内资产的广泛复苏。

继上周意外加息后，印尼政府债券上涨，股市大幅反弹，反映出市场情绪有所改善。

DBS Group Research 表示，中东地缘政治紧张局势的缓和以及霍尔木兹海峡的重新开放，降低了持续油价冲击的风险，从而增强了印尼的宏观经济前景。

尽管印尼此前曾表示不会提高燃油补贴价格，但近日部分类别的燃油价格已经上调，引发了一波学生抗议浪潮。

印尼央行6月9日的加息在关键时刻帮助锚定了投资者信心，促使金融市场出现广泛复苏。

DBS 还指出，随着地缘政治风险溢价继续回落，尽管近期有所上涨，但印尼政府债券的估值仍然相对较低，因此可能仍有跑赢区域同行的空间。

评级前景蒙上阴影

尽管分析师预计在美国与伊朗达成协议后，输入性通胀压力将有所缓解，但他们警告称，持续的情绪风险继续对卢比的前景构成压力。

MUFG Bank 高级货币分析师 Lloyd Chan 表示，在 MSCI 将于6月23日公布市场准入和分类评估之前，卢比的近期风险仍然很高，此前市场已对印尼股市的可投资性表示担忧。

S&P Global Ratings 预计也将在7月发布其对印尼的年度主权评级评估。该公司目前将该国的主权信用评级定为“BBB”，前景稳定。

卢比承受的压力来自多个已引起投资者警惕的因素，包括总统 Prabowo Subianto 的扩张性支出计划、国家预算中更高的燃油补贴成本，以及围绕央行政策独立性的疑问。

印尼股市也遭遇了大规模抛售；关键指数年初至今已下跌超过29%。

OCBC 表示，要持续改善市场情绪，政府和印尼央行必须采取进一步的跟进行动。

该行补充说，来自政府的政策支持可以包括缩减旗舰支出项目、延长实施时间表，以及就最近宣布的出口政策进行建设性对话。