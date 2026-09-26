特习会为东南亚争取到百日喘息空间
中美延长贸易休战协定有助稳定双边关系，但亚细安仍陷于两难境地
- 洛伊研究所的Hunter Marston认为，东南亚国家希望中美关系更稳定，但又担心两国达成有损其利益的“顶上交易”。 照片：EPA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
1950年2月，在冷战的黑暗时期，Winston Churchill在倡导与苏联进行最高级别会谈时，创造了“峰会”（summit）一词。这位英国政治家说：“很难看出在峰会上举行的会谈如何能让事情变得更糟。”
有时，外交要求我们满足于微小的成果。美国总统Donald Trump与中国国家主席习近平于周四（9月24日）在华盛顿举行的会晤，便是这样的场合之一。
为何有理由感到宽慰
双方没有达成任何重大协议，在台湾或伊朗问题上没有突破，在稀土、半导体管制或更广泛的贸易关系等争端上也没有解决方案。
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