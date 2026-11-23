这次会晤为全球经济安装了“减震器”，而非新的增长引擎

总统 Vladmir Putin、习近平和 Donald Trump 在三方会谈上发表联合和平宣言，承诺维护世界和平，促进大国间的战略稳定。 照片来源：路透社

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11月19日，中国、美国和俄罗斯在深圳举行了有史以来的首次三边峰会。这次会议无疑具有重大的地缘政治意义。

这三个对国际事务具有巨大影响力但又存在深刻战略分歧的国家的领导人，终于坐到了同一张谈判桌前。

会后，中国国家主席习近平、美国总统 Donald Trump 和俄罗斯总统 Vladimir Putin 发表了联合和平宣言，承诺维护世界和平，促进大国间的战略稳定。

他们一致认为，“核战争打不赢，也绝不能打”。

深圳峰会不可避免地让人联想到1945年的雅尔塔会议。当时，美国、英国和苏联的领导人共同商讨了战后的国际秩序。

然而，这两次会议的地缘政治背景截然不同，其历史意义也大相径庭。

在雅尔塔，美、英、苏三国是反法西斯的战时盟友，他们的讨论涉及塑造战后秩序和划分势力范围。

这种安排反映了大国主宰小国的现实。

相比之下，当今的中国、美国和俄罗斯没有类似的联盟基础。相反，它们面临着深刻的战略分歧。

中国一贯强调“全球南方”的利益和代表性，主张国际事务不应由少数大国决定。

因此，将深圳峰会解读为一种旨在瓜分世界的“新雅尔塔式”安排是具有误导性的。

新的关系格局正在形成吗？

深圳峰会的意义其实在于，在一个日益互联互通的世界里，为大国沟通和管控分歧建立了一个渠道。

这次峰会的最大成就或许不在于立即解决了任何冲突，而在于发出了一个共同信号，即战略竞争绝不能失控。

中美在科技、贸易和产业领域的竞争将继续，俄罗斯与西方之间的紧张关系也将持续。

然而，三国在某些方面拥有共同利益，包括防止军事冲突、降低核风险以及维持稳定的能源供应。

因此，世界可能正在见证一种大国关系新模式的出现，其特点是长期竞争、选择性合作，而战略稳定则是各方都需要的公共产品。

对于全球经济而言，深圳峰会的直接成果可能有限。它降低了最坏情况发生的可能性——更像是在全球经济中安装了一个“减震器”，而不是为其装上一个新的增长引擎。

亚洲国家正在密切关注

对亚洲而言，这个“减震器”尤为重要。

亚洲企业在做出投资决策时，除了成本、市场和技术，还日益需要考虑地缘政治风险。

关税、出口管制以及大国间的紧张关系，都可能导致融资成本上升、投资延迟和供应链中断。

如果深圳峰会能促成持续的沟通渠道，将有望改善长期投资前景——尤其是在基础设施、能源、先进制造业和跨境物流等领域。

稳定的能源供应对亚洲能源进口经济体尤其重要。如果大国间更好的协调能够转化为一个更可预测的外部能源环境，那将是理想的结果。

更重要的是，此次峰会可能为亚细安行使战略自主权创造更大空间。

更为稳定的大国关系将有助于亚细安在国际经济交往中保持其开放性和灵活性。

在日益加剧的中美竞争中，亚细安国家不希望被迫选边站，也不希望失去进入任何一方市场、资本和技术的机会。

然而，亚细安不应想当然地认为，大国之间沟通的改善会自动消除地缘政治风险。

对亚细安的启示

该地区的战略自主权最终将取决于其自身经济实力、产业能力和制度竞争力的加强。

这一点在不断变化的中国-亚细安经济关系中尤为明显。双方的合作正从消费品贸易转向工业供应链和生产能力的更深度整合。

中国的投资、机械、技术和工业中间产品正日益支持亚细安制造业产业群的发展。

这为区域内经济体提供了提升产业能力、迈向全球生产网络更高价值环节的机会。

然而，亚细安与中国更深度的融合也带来了新的挑战。

如果亚细安制造商在严重依赖美国市场的同时，又使用中国的工业投入品，其出口产品可能会面临更大的美国关税风险、原产地规则审查和贸易限制。

因此，亚细安国家应继续使其出口市场多元化，将中国、《区域全面经济伙伴关系（协定）》（RCEP）的15个签署国以及其他“全球南方”经济体都纳入其中。

技术竞争是另一项挑战，尤其是当人工智能已成为中美战略竞争的焦点之时。

美国对先进半导体和计算能力的限制，可能会影响中国企业在东南亚地区对数据中心和人工智能基础设施的投资。

亚细安应致力于构建一个多元、开放且基于规则的人工智能生态系统，从单纯建设计算基础设施，转向开发实用的人工智能应用和开展区域数字合作。

从更广阔的视角来看，整个亚洲有机会成为一种新形式全球化的重要组织者，这种新形式的全球化旨在寻求安全、效率和韧性之间的新平衡。

亚洲可以在跨境连接产能、技术和市场方面发挥更大作用。

当然，Donald Trump、习近平和 Vladimir Putin 不可能通过一次峰会就决定世界经济的未来。

现在的关键在于，他们能否维持高层沟通，并将政治宣言转化为实际合作。

对于亚洲和亚细安而言，此次峰会的最大价值或许在于，与会各方展现了防止分歧升级为对抗的意愿。

在一个充满不确定性的世界里，有时候，防止一场危机本身就是一项经济成就。