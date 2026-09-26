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NEW GLOBAL ORDER

“特习会”换来百日喘息 东南亚可善加利用

中美延长贸易休战协定有助稳定关系，但亚细安仍陷两难。

    • 洛伊研究所的Hunter Marston认为，东南亚国家希望中美关系更稳定，但又担心两国达成有损于它们利益的协议。
    • 洛伊研究所的Hunter Marston认为，东南亚国家希望中美关系更稳定，但又担心两国达成有损于它们利益的协议。 图片：EPA

    Francesco Mancini

    Published Sat, Sep 26, 2026 · 03:53 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    Why there is reason for relief

    双方没有达成任何重大协议，在台湾或伊朗问题上没有取得突破，也未解决在稀土、半导体管制或更广泛贸易关系上的争端。

    即使在人工智能领域，双方也未能达成共识机制，甚至没有共同的出发点：习近平坚持人工智能必须“置于人类控制之下”，而Trump则表示希望“让它维持现状”。

    最明确的成果，是将在2025年10月签署的《釜山协议》延长两个月。这项贸易休战协定原定于11月10日到期，现将延长至2027年1月10日。这消除了一个可能在美国中期选举仅一周后出现的贸易悬崖。

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    Donald TrumpXi JinpingUS-China relationsUS-China tradeAseanGeopoliticsgeoeconomicsNew Global Order

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