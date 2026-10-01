亚洲财富热潮之下，所有策略似乎都无往不利

BT50: THE NEXT CHAPTER

根本问题在于，是否应该为每一位客户（而不仅仅是最富有的客户）配备人工顾问

亚洲的每一家银行，包括我所在的银行，都在讲述关于这个地区同样的故事。

财富正在向东方转移，这里诞生百万富翁的速度比其他任何地方都快，而新加坡和香港则是资金的汇集地。这一切都是事实。

在地理和人口结构顺风带来更多资金流入的乐观情绪中，有两个问题决定着个人的投资决策：我的钱在这里安全吗？以及，会有人帮我进行投资吗？

我们所处的这个时代，并没有让这些决定变得更容易。

这股热潮是在恶劣天气中吹来的一阵顺风。美联储内部分歧严重。市场无法判断下一步是降息还是加息。海湾地区的长期冲突导致油价居高不下，而七月份的抛售潮更是让所有人惊出一身冷汗。

在这种情况下，客户的资金会做两件事：寻找安全港，然后等待。

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银行的工作就是提供前者并终结后者。从今年公布的创纪录盈利来看，银行业似乎走对了路。

但在热潮中，人们无法区分一个好的策略和一个纯粹靠运气的策略。只有当风停了，差异才会显现。重要的是，银行如何建立起能够在顺境和逆境中都能蓬勃发展的业务。

首先是能吸引资金的信任。其次是能让资金运作起来的平台。第三，是决定为每一位客户配备人工顾问，以及我们希望这种关系如何与人工智能协同工作。

这第三点正是业内仍在激烈辩论的，因为存在不同观点，而它也最值得我们探讨。

资本选择的是值得信赖的机构，而非城市

这股热潮背后的数字是真实的。新加坡的资产管理规模 (AUM) 在2025年增长了10.1%，达到6.7万亿新元，所有三家总部设在本地的银行在最近的财报季中均公布了创纪录的财富管理收入。

但资本选择的不是一座城市，而是信任、一个保持中立的司法管辖区，以及它相信在周期逆转时仍能屹立不倒的机构。

如今，家族在不止一个中心持有资产结构，他们在考虑资本回报之前，会先权衡托管风险和地理位置。

因此，将客户与新加坡以外的市场连接起来，与这个“避风港”本身同样重要。在这一周期中增长最快的银行，能够同时提供这两者。

投资解决方案应始终量身定制，以满足超高净值客户或财富与业务日益交织的家族不断变化的需求。 图片：TAY CHU YI, BT

计算投资额，而非闲置额

行业通常用资产管理规模 (AUM) 来衡量自身，但这实际上衡量的是闲置资金。

我认为这并非衡量一切的标准。另一个对客户和银行都至关重要的数字是，在这样的时期里，有多少资金被投资、分散并持续持有。

更重要的是，投资解决方案应始终量身定制，以满足超高净值客户或财富与业务日益交织的家族不断变化的需求。

在每一个类似这样的周期中，闲置现金都是风险。

在2022年和2023年，资金涌入新加坡的银行并以存款形式闲置。今年则有所不同。

尽管利息收入下降，但整个行业的手续费收入却创下新高。在我所在的银行，创纪录的58%的财富资产现已投入投资，而非闲置。

企业家、家族和全球投资者正在寻求战略性财富规划咨询，并积极将其资本部署于跨地域、跨司法管辖区的多资产投资中，以实现代际传承。

这就是让资金运作起来的意义所在。今年在这方面做得更多的银行，依靠的是两样东西：一个便于持续投资的平台，以及一个可供客户交流的顾问。

跨越整个客户旅程

财富从不是静止的。因此，自2023年我接管财富管理业务以来，我和我的团队一直加倍努力，致力于为处于不同人生阶段的客户提供我们最优质的咨询和解决方案。

我们决定采用单一平台和统一的运营模式，服务于从每月储蓄100新元的职场新人到拥有数百万美元投资组合的私人银行客户的整个客户群体。

客户并非同质化，但他们也不需要各自独立的后台系统。我们花费了数年时间在这些“深层管道”上进行着不起眼的工作，而且这项工作尚未完成。

亚洲地区的银行和财富管理公司也正不遗余力地构建其财富管理的全方位服务体系。

这种共同的努力印证了一个事实：亚洲未来十年的财富将由第一代收入者、专业人士和企业主创造，他们如今是富裕人群，并将在未来五到十年内成为私人银行客户。

压力来自其他方面。近期一系列全球财富报告指出，未来的方向是以数字化方式服务富裕人群，为最富有的客户保留人工服务，并利用人工智能在不增加人手的情况下扩大规模。

一项研究甚至提出，拥有百万美元流动资产的客户可能不再值得顾问花费时间。但我还未遇到任何一位同意此观点的客户。

在星展银行 (DBS)，自2015年以来，财富管理手续费收入增长了约六倍，而顾问人数则以每年个位数的比率增长。 图片：YEN MENG JIIN, BT

确实，人工智能使得向更多人提供规模化建议变得更加高效。在整个行业中，过去需要数天甚至数月的开户流程现在只需一半时间，从而将客户关系经理从繁琐的行政任务中解放出来，让他们能有更多时间与客户交流。

这样做的结果是，更多的人可以得到服务，他们今天获得的有意义的建议将帮助他们在明天创造财富。

分析师问我：当别人用人工智能来避免招聘时，你们为什么还要招人？

在亚洲，包括离岸银行在内的各家银行都在招聘顾问。我们看到报道称，从一线的客户关系经理到平台工程师，各银行和金融科技公司都在大举招聘。

但增加员工人数只是故事的一部分。在星展银行，自2015年以来，财富管理手续费收入增长了约六倍，而顾问人数则以每年个位数的比率增长。

这就是当平台处理常规工作、而顾问专注于提供建议时所发生的情况。客户们喜欢这样。

最近一项针对富裕和高净值投资者的调查发现，在投入资金时，人类专业顾问的影响力是任何人工智能工具的三倍，并且有一半的受访者希望两者能协同工作。

制定与人工智能协同工作的规则

工具已不再是难题。人工智能并非垄断技术；任何银行都可以自行开发或购买，我们大多数银行也已经这样做了。

如今，银行拥有自己的模型和由人工智能驱动的咨询工具。我所在的银行也运行着我们内部开发的虚拟助手来为客户服务。

这些进步现在已是基本配置。更难的部分在于“协同”。诚然，我们行业中的大多数人仍在评估哪些任务应由人工智能模型自动化，以及哪些职责应继续由人类负责。

我一直告诉同事们，我们应该少花时间担心人工智能会对我们做什么，而要多花时间决定我们希望它为我们以及与我们一起做什么。

这意味着要将我们的领域专业知识与人工智能治理相结合。在关键时刻，必须有人参与其中；必须有人对每一项建议负责，并且机器所做的操作必须被记录下来，以便日后核查建议。

监管机构的人工智能指导方针已将此作为一项期望。在我参加的行业论坛中，问题已从是否使用人工智能转向如何治理它。

顺风会放大银行已有的成果，而银行建立的一切都回归到一个决定：为谁而建。 图片：TAY CHU YI, BT

这些论坛可以就“好”的标准达成共识，从而让整个行业在人工智能赋能的建议方面赢得人们的信任。将规则明确写下的公司，将能充满信心地扩展人工智能的应用。

有两件事值得关注：市场的剧烈波动和不确定的宏观环境意味着，广大投资者应继续保持多元化投资，而缺乏纪律的投资渠道最终会让一些人蒙受损失。

与此同时，大规模运行生成式或代理式人工智能的成本正成为一项切实的预算项目。对于许多公司来说，他们正在不断增加成本，却尚未获得回报。

然而，那些已经建立自有基础的公司正在优化其内部人工智能模型，以实现更高的性价比，并为每个新用例支付更少的费用。Gartner预计，到2027年，超过40%的代理式相关项目将被取消。

顺风是真实存在的，但它不是一种策略。它们会放大银行已有的成果，而银行建立的一切都回归到一个决定：为谁而建。

做对了这一点，顺风会助你一臂之力。做错了，你就只剩下风了。而我们都知道，没有风会永远吹。

作者是星展银行消费银行和财富管理部集团执行官兼主管。他也是新加坡私人银行业务行业小组的联席主席。