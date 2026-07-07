美国科技股受挫，但人工智能热潮远未结束

INVESTING GLOBALLY & PROFITABLY

对长期投资者而言，这样的时期往往提供的是机遇，而非恐慌的理由

投资者对科技股的情绪已变得更为谨慎。6月18日至7月2日期间，科技股权重较高的纳斯达克100指数下跌超过3.5%。 图片来源：REUTERS

近期美国科技股的抛售潮重新引发了一个熟悉的问题：人工智能泡沫最终是否已经破裂？

数据看起来确实令人不安。6月18日至7月2日期间，科技股权重较高的纳斯达克100指数下跌超过3.5%，而MVIS美国上市半导体25指数——一个追踪25家规模最大、流动性最强的美国上市半导体公司的基准指数——跌幅超过10%。

在围绕人工智能持续数月的乐观情绪之后，投资者的情绪已明显变得更加谨慎。

然而，强大的结构性投资主题很少会呈直线上升。与其说这标志着人工智能故事的终结，最近的回调更像是一次对预期的健康重置。

抛售潮的背后是什么？

一个潜在的触发因素是利率预期的转变。

在最近的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee, 简称FOMC）会议上，一半的决策者预测年底前至少会有一次加息。金融市场迅速做出调整，目前期货市场行情显示，至少加息一次的概率约为77%。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

更高的利率对高增长的科技公司尤其具有挑战性。这不仅提高了融资成本，同时也降低了未来收益的现值，而后者是成长型公司估值的关键驱动因素。

与此同时，投资者对建设人工智能基础设施所需的巨额资本支出变得日益敏感。尽管科技巨头们继续在数据中心和专用芯片上投入数千亿美元，市场已经开始提出一个合理的问题：这些投资何时才能产生足够的回报？

在有报道称Meta Platforms正在探索出售其人工智能计算能力和模型的使用权后，这种担忧加剧了。一些投资者将此举解读为Meta可能过度建设了其基础设施，以及整个行业与人工智能相关的资本支出可能很快会放缓的证据。

半导体股票一直是超大规模数据中心（hyperscaler）支出的最大受益者之一，因此在此次抛售中首当其冲。

人工智能的投资逻辑依然稳固

这些担忧值得关注，但它们并未从根本上改变长期前景。

首先，不应忘记此前涨势的规模。在这次回调之前，纳斯达克100指数今年的涨幅在最高点时已超过21%，而半导体股票的涨幅已超过85%。

在如此非凡的上涨之后，出现一些获利了结不仅在预料之中，而且可以说是健康的。

下跌的剧烈程度也反映了投资者的仓位变得多么拥挤。过去几年，半导体公司实现了卓越的盈利增长，吸引了大量渴望抓住人工智能主题的投资者资金流入。

当预期变得如此之高时，即使是微小的不确定性也可能在投资者争相同时减仓时，引发不成比例的巨大价格波动。

更重要的是，几乎没有证据表明对人工智能基础设施的需求正在减弱。

关于Meta可能租赁计算能力的报道，不应被自动解读为该公司支出过度的迹象。Meta最近通过与包括Nebius、CoreWeave和Crusoe在内的供应商达成协议，承诺增加更多的数据中心容量。

这些承诺似乎与一家准备大幅削减人工智能投资的公司不符。

一个更合理的解释是，Meta正试图在一个需求仍然异常强劲的市场中，将其闲置的计算资源货币化。

该公司可能只是在租赁不再符合其不断发展的人工智能需求的上一代硬件，同时将资源转向更先进的基础设施。

即使发现Meta存在过剩产能，也未必表明整个行业供应过剩。更广泛的人工智能生态系统仍然面临着巨大的计算资源限制。

Google最近报告称，其云服务积压订单（backlog）环比几乎翻了一番，达到4620亿美元，凸显了客户需求的持续强劲。Amazon首席执行官Andy Jassy也曾表示，对人工智能基础设施的需求仍然超过现有产能。

与此同时，Micron Technology最近表示，内存供应紧张的状况将持续到2027年以后，这反映了该行业跟上人工智能驱动需求的有限能力。

这些都不是一个行业因投资过剩而陷入困境的迹象。

下一个关注领域

尽管我们长期看好半导体行业，但近期的上涨已经消化了大部分短期乐观情绪。

即使在最近的回调之后，美国半导体股票的估值仍然很高，为失望留下的空间较小。

虽然我们对该行业的长期前景保持建设性看法，但我们认为亚洲存在更具吸引力的风险回报机会，那里的许多半导体公司以显著更低的估值，提供了类似甚至在某些情况下更强的盈利增长前景。

MVIS美国上市半导体25指数的2026年预期市盈率约为34倍，而FactSet亚洲半导体指数的预期市盈率约为15倍。

这一估值差距为投资者提供了更大的安全边际，同时维持了对长期人工智能投资主题的有意义的敞口。

除了芯片制造商，互联网公司也值得关注。

像Amazon和Alphabet这样的超大规模数据中心运营商将继续从人工智能的普及中受益。随着人工智能代理（AI agents）变得越来越强大，企业可能会将它们部署到更广泛的业务功能中。这应该会增加对人工智能推理（inference）的需求，从而推动云平台上的代币（token）消耗量增加。

与此同时，生成人工智能响应的成本持续快速下降。成本下降加上使用量增加，应能支持利润率的扩张，即使资本支出仍然高企。

也许最重要的是，投资者可能低估了人工智能投资开始产生回报的速度。

在各大超大规模数据中心运营商中，云收入与资本支出的比率一直在稳步提高，这表明收入增长正日益赶上过去两年进行的巨额基础设施投资。

回调创造机遇

金融市场常常在过度乐观和过度悲观之间摇摆。

最近的科技股抛售似乎更多是由市场情绪变化所驱动，而非潜在的人工智能投资论点出现任何实质性恶化。

虽然随着市场重新评估估值和利率预期，波动性可能会持续，但推动人工智能普及的基本驱动因素依然稳固。

对长期投资者而言，这样的时期往往提供的是机遇，而非恐慌的理由。人工智能革命从来都不可能以直线方式展开，投资者也不应期望引领这场变革的股票会如此。

作者是iFast Financial旗下企业对消费者（B2C）部门FSMOne Singapore的研究与投资组合管理团队的研究分析师