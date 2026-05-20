Ravi Menon：能源安全与气候行动的融合是“脆弱的”

三大因素导致了这种情况：绿色能源转型需要时间、亚洲国家使用津贴，以及煤炭的根深蒂固。

新加坡气候行动大使兼国家气候变化秘书处高级顾问Ravi Menon，出席Temasek的旗舰可持续发展会议“生态繁荣周”。 照片：商业时报资料图

【新加坡】由于伊朗战争导致能源价格飙升，能源安全和气候行动正日益成为趋同的优先事项。

但新加坡气候行动大使Ravi Menon在周三（5月20日）表示，这种趋同是脆弱的。他强调了可能削弱这种趋同性的三大因素。

首先是向可再生能源转型需要时间。

中东的冲突让各国政府意识到，有必要通过大规模部署可再生能源来加强能源安全，但这个过程无法一蹴而就。

Menon说：“太阳能板和风力涡轮机需要数年时间来采购、融资、审批和安装。电网的转型则需要数十年。”

他是在Temasek旗舰可持续发展会议“生态繁荣周”的场边活动上发表上述讲话的。该活动聚焦于新加坡的混合融资计划——亚洲转型融资合伙业务（Financing Asia’s Transition Partnership，简称Fast-P）。

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可能削弱能源安全与气候行动之间趋同性的第二个因素是，一些亚洲国家政府为应对燃料价格飙升，采取了为汽油和柴油提供津贴的措施。

虽然保护消费者的需求可以理解，但津贴会抑制价格信号，而这些信号本可以使国内太阳能或电动汽车对消费者和投资者更具吸引力。

他表示：“更高的化石燃料津贴，加上有限的财政缓冲和高额的公共债务，挤压了政府用于资助电网投资和绿色基础设施优惠融资的预算。”

第三个因素，也是造成这种脆弱性的最大根源，是煤炭在亚洲的根深蒂固；随着伊朗战争的爆发，煤炭作为能源的使用进一步加速。

然而，也存在真正趋同的领域，例如电力行业中可再生能源的扩张。

太阳能和风能不仅对环境有益，而且在大多数亚洲市场也比化石燃料发电更便宜。此外，它们源自国内，也减轻了面临外国供应中断的风险。

由于一些国家的消费者正面临严重的燃料短缺，电动汽车也日益被视为汽油和柴油的替代品。

鉴于亚细安电网计划具有提高区域能源安全和韧性的潜力，亚细安国家也正寻求通过该计划加强区域能源合作。

Menon说：“亚洲正受到两种对立力量的拉扯——煤炭作为短期后盾，可再生能源作为中期战略。目前尚不清楚哪种力量将占主导地位。”

他将亚洲当前的价格冲击，比作乌克兰遭入侵后俄罗斯天然气管道被切断时欧洲的经历。他表示，一些国家将在能源转型方面取得进展，而另一些国家则会在油价下跌时忘记教训。

Menon表示，与1973年石油禁运等以往的能源危机相比，如今的不同之处在于我们拥有了清洁能源解决方案和创新的融资方案。

他补充说，需要通过政策改革和融资解决方案，来确保能源安全与可持续性之间的趋同能够持久。

像Fast-P这样的混合融资机制就是一种解决方案。Fast-P办公室宣布，其三只基金中的一只已完成8亿美元的第二轮募资。

Menon承认，即使通过该混合融资计划筹集到50亿美元的全额资金，也无法对亚洲的转型产生重大影响。

然而，该计划的意义在于验证这是否能成为资助亚洲能源转型的可行之道，如果可行，则可以开发更多类似Fast-P的结构，并使其成为可投资的资产。

他补充说：“我们还需要研究如何使其系统化，并且必须考虑推出更多混合融资结构。”