航运、太阳能企业及农业科技企业家在2026年可持续发展影响力大奖中荣获最高致敬

今年已是第四届，该年度奖项旨在表彰16家企业和个人在环保方面所做的努力

（左起）Clean Kinetics的Wilson Lee、Greenphyto的Susan Chong和Berge Bulk的James Marshall荣获可持续发展影响力大奖的最高奖项。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】航运公司Berge Bulk、太阳能专业公司Clean Kinetics以及农业科技企业家Susan Chong在本年度的可持续发展影响力大奖中荣获最高致敬。

包括他们在内，共有16位个人和企业于周三（9月23日）晚，因其在可持续发展、推动环境和社会包容性创新方面的杰出贡献而受到表彰。

今年的颁奖典礼已是第四届，在新加坡香格里拉大酒店举行，并邀请到国家研究基金会（National Research Foundation, NRF）主席Heng Swee Keat担任主宾。

可持续发展影响力大奖由《商业时报》和大华银行（UOB）联合举办，并由新加坡国立大学（国大）治理与可持续发展中心担任知识伙伴。

Heng在活动致辞中表示，获奖者们“体现了新加坡发展的一个核心原则：没有任何一个组织能拥有所有答案”。

这位前副总理补充道：“政府、企业、研究人员、投资者和广大社区都各自拥有独特的视角和能力。通过共同努力，我们能够强化各种想法，并将其转化为更大规模的行动。”

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Berge Bulk因其在难以减排的航运业所做的脱碳努力，获评为大型企业组的年度影响力企业。

该公司通过改造方案、节能技术和自愿碳信用，在2025年实现了碳中和。

其风帆助推计划使“Berge Olympus”号船的每日燃料消耗减少高达6吨，并减少了近19吨的每日二氧化碳排放。

Berge Bulk首席执行官James Marshall在获奖感言中表示，公司正“雄心勃勃”地计划试用新燃料并进行碳捕获。

另外三家大型企业——DP Architects、IHH 医疗保健，以及Lendlease & LReit——也因其可持续发展举措荣获影响力企业卓越奖。

在中小企业（SMEs）类别中，Clean Kinetics因在东南亚和中东地区扩展清洁能源和可持续交通而荣获年度影响力企业奖。

该公司已在新加坡31所学校安装了17.6兆瓦峰值（MWp）的太阳能装机容量，减少了8800吨的二氧化碳排放。

它还率先在约旦推出了该国首个可服务1万名学生的电动校车车队，并支持了不丹500兆瓦峰值（MWp）公用事业规模太阳能发电厂的开发。

Clean Kinetics的首席工程官Wilson Lee在获奖感言中指出，公司的规模并不决定其影响力。

他说：“一家小公司，只要有敬业的团队、强大的合作伙伴和敢于行动的勇气，就能带来真正的改变。”

影响力企业卓越奖也颁发给了另外三家中小企业：SaladStop! Group、Stolz Engineering和Unravel Carbon。

影响力领袖与特别表彰奖得主

农业科技公司Greenphyto的首席执行官Chong被评为个人组的年度影响力领袖。

她耗时14年打造了全球最高的室内垂直农场，并于今年1月揭幕。

Chong也因其通过“循环社区计划”所做的社会贡献而受到表彰，该计划已向超过10.4万个家庭和本地组织分发了约11.6万包蔬菜。

Chong在获奖感言中指出，一项关键挑战是培养下一代农民。

她说：“农业一直以来都与贫困联系在一起，但为什么会这样？如今，从农业中赚钱的都是分销商，而不是农民。”

因此，她的公司正利用科技来提升下一代农民的技能，以改善他们的生活质量。

另有两位个人荣获影响力领袖卓越奖：华业集团（UOL Group）首席执行官Liam Wee Sin，以及新加坡国立大学医学组织（National University Health System, NUHS）的Ng Kian Swan。

Ng是新加坡国立大学医学组织的首席运营官，负责集团设施管理、安保和应急规划。他还兼任其能源与水资源工作组主席。

今年的颁奖典礼还增设了新的特别表彰奖，颁发给那些超越常规商业实践，为环境和更广泛的生态系统做出有意义贡献的企业。

特别表彰奖颁发给了两家中小企业：Ampotech和KosmodeHealth Singapore。

三家大型企业也荣获该奖项：台达电子国际（新加坡）(Delta Electronics Int’l (Singapore))、建屋发展局（Housing & Development Board）以及新科工程（ST Engineering）的商业宇航业务。

《商业时报》编辑Chen Huifen指出，今年可持续发展影响力大奖的参选项目增加了40%，并补充说，这反映出参选项目“在质量、行业多样性和全面影响力方面实现了令人瞩目的飞跃”。

她说：“从难以减排的行业到具有先驱精神的中小企业和富有远见的领袖，今年的获奖者彰显了真正的可持续发展领导力。”

大华银行首席执行官Wee Ee Cheong表示，获奖者们“提醒我们，可持续性不仅仅由雄心定义，更取决于我们采取的行动和创造的影响”。

气候研究的关键作用

国家研究基金会主席Heng在致辞中指出，气候变化是新加坡面临的一项关键挑战，并提到新加坡已将2026年定为气候适应年。

他强调了研究的重要性。例如，城市可持续发展措施是新加坡2030年研究、创新与企业计划（Research, Innovation and Enterprise 2030 Plan, RIE2030）的关键支柱之一。

其中包括耗资8亿新元的“脱碳大挑战”，旨在为新加坡的工业和电力领域推动低碳技术的发展。

此外，RIE2030计划下的抗热韧性研发项目将拨款4000万新元，用于研究气温上升带来的影响。

Heng说：“这种预见挑战并将其转化为机遇的能力，一直以来都是新加坡发展故事的一部分。”

“在土地有限、自然资源匮乏、国内市场狭小的情况下，我们常常需要另辟蹊径，寻找新的解决方案，规划自己的前进道路。”