应客观看待该技术基础设施建设所面临的威胁

在亚太地区，东南亚在建容量占比最大，其中以马来西亚和泰国为首。 图片来源：DAYONE

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在台湾和韩国等半导体制造业产业群中心地带，金融监管机构正对人工智能热潮带来的日益增长的风险感到担忧。

11月19日，台湾金融监督管理委员会收紧了卖空限制以帮助稳定股市，此前其基准指数经历了自1991年以来最大的单周跌幅。

与此同时，韩国政策制定者正在考虑启动一项价值10.7万亿韩元（约合80亿美元）的股市稳定基金。自6月22日创下历史新高以来，韩国综合股价指数（Kospi）已惊人地暴跌了48%。

人工智能基础设施建设对亚洲经济体的影响力不容小觑。2024年，全球十大人工智能支持商品出口地中有七个位于亚洲，其中包括新加坡和马来西亚，这两个是东南亚唯二拥有前端芯片制造业产业群能力的经济体。

到2030年，亚太地区在全球数据中心容量中的份额预计将超过40%。在该区域内，东南亚的在建容量占比最大，其中以马来西亚和泰国为首。

那个以科技股为主的美国股市具有最高人工智能集中风险的日子已经一去不复返了。

在MSCI亚洲（日本除外）指数中，信息技术和通信服务行业的合计权重已达46%。

仅台湾和韩国就占据了整个新兴市场股票指数近50%的份额。

亚洲面临审视

自10月初以来，人工智能交易热潮在全球市场的急剧瓦解，使亚洲受到了密切审视。一系列冲击事件加剧了人们对人工智能基础设施建设的融资、监管和地缘政治方面的担忧。

美国科技股的暴跌、对人工智能相关债务发行规模的焦虑，以及民主党在中期选举中取得决定性胜利后可能收紧美国数据中心建设的威胁，都削弱了人们对人工智能叙事的信心。

此外，席卷Nvidia的间谍丑闻已将东南亚卷入其中，因为美国当局正在审查据称通过该地区向中国转移芯片的行为。

美国商务部公布的新规旨在堵住一个漏洞，该漏洞曾允许中国公司通过租用东南亚数据中心和云服务提供商的算力，来远程获取Nvidia的尖端人工智能芯片。

美国智库“进步研究所”（The Institute for Progress）估计，到明年年底，远程访问将占中国人工智能芯片存量的近三分之一，而东南亚预计将占中国海外人工智能算力的72%。

HSBC表示，“限制中国大陆获取先进技术的努力，可能对（东南亚）构成更广泛的投资和需求冲击。”

但情况并非如此。尽管亚洲极易受到人工智能投资周期放缓的影响，但该地区早已预见到这股热潮带来的金融和监管风险，这有助于减轻近期美国科技行业动荡的冲击。

韩国股市是人工智能交易的“煤矿里的金丝雀”。在美股抛售之前，外国基金已在2026年抛售了价值1300亿美元的韩国股票，导致亚洲科技股在夏季大幅下跌。这使得该地区的股市看起来越来越被低估，尤其是考虑到企业盈利的持续强劲。

Goldman Sachs预计，在韩国和台湾的科技硬件和芯片行业的推动下，MSCI亚洲（日本除外）指数2027年的利润增长将达到26%，这表明人工智能需求仍然异常旺盛。

监管现实

此外，对于更严格的人工智能基础设施建设监管审查将对东南亚经济体产生影响的担忧被夸大了。

虽然新的美国出口许可规定将在短期内考验区域运营商，但该地区已从旨在确保热潮不会演变为萧条的数据中心开发限制中受益。

新加坡在2019年至2022年期间全面暂停新项目建设，这催化了对马来西亚柔佛州投资的激增。目前，若将运营中和规划中的容量合并计算，柔佛州是亚太地区最大的数据中心市场。

这也是在整个东南亚实施旨在平衡可持续性要求与数字基础设施需求的法规的前兆，从而创造了一个更具韧性的数据中心市场。此外，该地区的政治中立性是一把双刃剑。

Citigroup指出，虽然马来西亚和泰国数据中心的许多主要租户是中国公司，但也有很大一部分是美国公司。这“如果美国的（数据中心）法规收紧，可能会将更多增量需求引向（马来西亚）”。

最后，客观看待人工智能基础设施建设面临的威胁非常重要。

首先，McKinsey表示，2025年，非人工智能工作负载——即传统计算和云服务——占全球数据中心需求的近一半。

在数字基础设施尚处于增长周期早期的亚洲，这一比例要高得多。强劲的国内和区域需求为人工智能资本支出周期的放缓提供了缓冲。

其次，反数据中心政客的言论往往是雷声大，雨点小。在美国，得克萨斯州（占全美计划数据中心容量的四分之一）的民主党当选州长Gina Hinojosa表示，已获许可的设施建设将被允许继续进行。

事实上，更严格的新数据中心审批规定应有助于缓解对人工智能热潮融资的担忧。一个更慢、更昂贵、更具选择性的建设过程将增加现有AI数据中心的价值，因为强劲需求与供应限制之间的错配会加剧。

第三，在人工智能时代，投资组合多元化说起来容易做起来难，尤其是在亚洲。

尽管印度因其在科技硬件领域的敞口有限而被吹捧为“反人工智能交易”，但许多基金经理认为这是一种劣势，并相信人工智能资本支出和商业变现将继续推动亚洲股市的回报。

人工智能的叙事依然引人注目。

Nvidia在美国总统Donald Trump的压力下，重新任命了备受争议的Jensen Huang为首席执行官，这一事实表明，基础设施建设拥有强大的政治后盾——这个后盾限制了立法者在不损害美国数以万亿计的退休储蓄的情况下，能够让AI交易瓦解到何种程度。

亚洲在人工智能供应链中的关键作用使其成为投资者情绪的一个重要衡量指标。更多的波动在所难免。这更让我们有理由不应忽视推动该地区数字基础设施热潮的强大动力。

作者是一位独立顾问兼专栏作家